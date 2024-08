- Manzanas sajonas poco comunes en 2024 para producir una menor producción de frutas

A causa de las noches frías de abril, las manzanas de Sajonia escasean este año, especialmente en los supermercados. "Es un poco mejor de lo esperado, pero sigue siendo desastroso", afirmó Udo Jentzsch de la Asociación de Fruticultores de Sajonia y Sajonia-Anhalt. Espera una cosecha de no más del 10 al 15 por ciento para ambas regiones productoras de manzanas. En un año typical, esto equivaldría a alrededor de 70,000 a 80,000 toneladas, con alrededor de 70,000 toneladas procedentes de Sajonia.

Las manzanas de Sajonia solo se pueden encontrar en tiendas de la granja local

Los vendedores directos tendrán una ventaja este año, ya que podrán recolectar sus propias manzanas y venderlas en tiendas de la granja local. "Les valdrá la pena", dijo Jentzsch. "Cualquier cosa que pase por el comercio minorista, habrá muy pocas de la región". También prevé que los precios de las manzanas sean ligeramente más elevados, ya que otras regiones productoras de manzanas en Alemania y Europa también experimentaron heladas y esperan cosechas reducidas. "Al menos habrá significativamente menos oferta".

Según Jentzsch, la variedad Pinova tuvo una floración tardía. "Ahí es donde están colgando la mayoría de las manzanas". Una segunda cosecha dos o tres semanas después de los primeros frutos de las flores no heladas no es imposible. Sin embargo, la cosecha depende de la variedad. "Jonagold casi no tiene nada, Boskop apenas tendrá nada, Braeburn muy poco, Gala tiene un poco, Idared y Pinova han logrado lo mejor, también Champion, donde se pueden esperar frutas relativamente grandes".

Las primeras manzanas de variedades tempranas ya han sido recolectadas, según Jentzsch. Esto significa que la cosecha comenzó casi dos semanas antes de lo habitual. Dadas las circunstancias, los fruticultores que producen para el comercio alimentario pueden decidir no hacerlo, pero algunos también pueden vender a vendedores directos.

También se esperan cosechas más bajas para frutas como fresas y cerezas - muy pocas ciruelas en los árboles

La situación no es mejor para otras variedades de frutas. Jentzsch declaró que la cosecha de fresas es "todavía aceptable", pero con alrededor del 40 por ciento de la cantidad normal, significativamente menos, debido a las lluvias adicionales. Las cerezas estaban disponibles en cantidades mínimas. "En cantidades mínimas". Sin embargo, lograron "mejor de lo esperado" la situación del tiempo. La cantidad prevista de alrededor de 100 toneladas también está significativamente por debajo del nivel normal de 500 a 800 toneladas. "Y solo hay unas pocas ciruelas en los árboles, que serán solo el cinco por ciento de la cosecha típica".

