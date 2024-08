Manuel no expresa ningún interés en la ceremonia de salida del FC Bayern por él.

El futuro de Neuer en el FC Bayern está asegurado después de su salida de la DFB: nuevo contrato posible

El portero alemán Manuel Neuer, que ostenta el récord de partidos internacionales con su selección, no tiene intención de colgar los guantes en el FC Bayern Munich tras su salida de la selección alemana. De hecho, un nuevo contrato para el jugador de 38 años parece plausible. Esta noticia podría no sentar bien a Alexander Nübel, actualmente cedido en el VfB Stuttgart.

El contrato de Neuer con el Bayern Munich, el campeón alemán reinante, finaliza en el verano de 2025. Sin embargo, ha dejado claro que no entra en la nueva temporada con la idea de despedirse al final de la misma, según declaró a "Kicker". El capitán de 38 años argumenta que si logran superar la temporada con el nuevo cuerpo técnico y una oleada de energía renovada, eso también le proporcionará diversión. "Y si la diversión está ahí, entonces eso definitivamente continúa más allá del próximo verano", añadió Neuer sobre la posibilidad de prolongar su carrera. Está abierto a cualquier oportunidad en el fútbol, señalando que "nunca se sabe lo que puede pasar".

"No hay presión para negociar la extensión del contrato"

Neuer mantiene una estrecha comunicación con el entrenador Vincent Kompany, el director deportivo Christoph Freund y el director deportivo Max Eberl. "Tengo conversaciones regulares con el entrenador, con Christoph y Max", mencionó. Está contento con su satisfacción mutua y no siente la necesidad de discutir los arreglos futuros por el momento. "Pero el momento para tales discusiones aún está muy lejos. Pero llegará", concluyó.

La posibilidad de que el portero cedido del FC Bayern, Alex Nübel, determine su futuro no es algo que Neuer tenga en cuenta. "No creo que la continuación de mi carrera dependa de Alex Nübel", dijo, enfatizando la independencia de sus carreras. El Bayern había extendido el contrato de Nübel hasta 2029.

Neuer tiene una buena relación con Nübel, mencionando que "tengo una buena relación con Alex y me alegré de verlo en la selección nacional. Pasamos un gran tiempo entrenando juntos". No hay animosidad entre ellos, lo reafirmó. Nübel estaba entre los jugadores provisionales de la selección alemana en el campo de entrenamiento, pero no formó parte del torneo, con Neuer aún siendo el portero titular indiscutible.

"Expectación por la final de la Liga de Campeones en 2025"

Neuer, que capitaneó a Alemania durante 15 años y obtuvo 124 internacionalidades, no descarta la posibilidad de un regreso a la selección alemana, similar al de Toni Kroos antes de la Eurocopa. "No deberías descartar algo así, y yo tampoco lo haré... Es una decisión deliberada y consciente para mí", declaró sobre su salida de la DFB. "No fue fácil, pero me siento bien con ella porque es mi decisión personal. Por supuesto, hay un poco de tristeza, pero también alivio".

Ve los parones internacionales como una oportunidad para recuperarse y prepararse mentalmente para una exitosa campaña de la Bundesliga. En una notable novedad, Neuer expresó su emoción por la posibilidad de que la final de la Liga de Campeones se celebre en Múnich en el verano de 2025. "Porque hay algo importante en el horizonte: la final de la Liga de Campeones 'en casa'. Thomas Müller y yo somos los únicos que estuvimos allí en 2012 contra Chelsea. Sabemos lo que esta final significa para la ciudad, los aficionados y nosotros, los jugadores. Debemos hacer todo lo posible para llegar a esa etapa de nuevo", concluyó.

