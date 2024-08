- Mantengo una compañera constante, pero también comparto momentos íntimos con mi novia.

Estimada Sra. Peirano,

Recientemente he estado teniendo sueños extraños en los que mi pareja me deja y soy expuesta públicamente, como en un escenario o en un juicio. Al principio no entendía, pero luego reflexioné y creo que estos sueños están relacionados con ciertos aspectos de mi vida que no encajan perfectamente.

Soy una mujer de 27 años de Colonia que tiene un grupo de amigos en la escena artística de Berlín. Mi mejor amiga me presentó a este grupo hace años y, cada tres o cuatro semanas que estoy en Berlín, asisto a fiestas y me reúno con la gente.

Durante unos seis o siete años, también he tenido una relación intermitente con Jeanette, la hermana menor de una amiga. Al principio fue más un experimento para saber qué se siente con las mujeres. Durante ese tiempo, también tuve sexo con otras mujeres por un tiempo.

Pero eventualmente dejé de tener sexo con otras mujeres, no con Jeanette. Cada vez que nos encontramos, hay una fuerte atracción entre nosotros. Ella es muy atractiva, tiene un movimiento grácil, besa hermoso y el sexo es simplemente fantástico. Es relajado, íntimo, sensual, cálido y suave. Perfecto.

Pero no es nada más que eso.

No nos comunicamos por mensajes, no nos extrañamos cuando no nos vemos y no deseamos una relación el uno con el otro. Todo el mundo en nuestro grupo de amigos de Berlín lo sabe y no es un gran problema. No hay relaciones permanentes allí, solo temporales.

Pero ahora, he estado con un hombre mayor (Vincent, 42) durante más de un año, que está enamorado de mí y me ha ofrecido mudarme con él. Sucederá en julio.

Nos llevamos bien, es inteligente y me inspira. Y con él, puedo explorar el mundo desde una perspectiva completamente diferente, como asistir a la Bienal de Venecia o al festival de cine de Cannes. Y preferimos alojarnos en un hotel de lujo en lugar de un camping. Al principio me parecía extraño, pero ahora realmente lo disfruto.

Amo a Vincent y disfruto nuestra vida juntos. Pero también amo mi propia vida y mi grupo de amigos de Berlín. Vincent está bien con eso. Puede separarlo bien y no ha querido unirse a mí hasta ahora. Pero recientemente, una amiga de Colonia estaba conmigo en Berlín, que también conoce bien a Vincent y a mí, y me vio bailando con Jeanette y se fue con ella a su habitación. Y luego me preguntó en qué estaba pensando y qué diría Vincent si lo supiera.

Y suena raro, pero fue solo en ese momento que me di cuenta de lo que estaba haciendo. Desde una perspectiva externa, parece una especie de vida doble. Pero extrañamente, no me siento culpable en absoluto. Jeanette es Jeanette y Vincent es Vincent, cada uno en su propio mundo, y tengo una relación separada con ambos, y ninguno le quita nada al otro.

Quizás también tuve miedo de que Vincent me juzgara si supiera que estoy con una mujer. Él mismo ha reaccionado muy negativamente a una película gay en una ocasión.

Ahora la gran pregunta es: ¿Soy ingenua porque no se me ocurrió que mi relación con Jeanette podría ser un problema para Vincent?

¿Tengo que contarle o simplemente puedo dejarlo así? ¿O tengo que "terminar" con Jeanette, aunque ni siquiera sea una relación fija o un affair?

¿Qué debería hacer?

Saludos cordiales,Alina G.

Parece que la distancia entre tus mundos es aún mayor, ya que sientes que casi puedes borrar mentalmente uno cuando estás en el otro.

Cuando estás fuera de Berlín, Jeanette practically se desvanece en el fondo. Y cuando estás en Berlín, Vincent y el mundo que compartes con él parecen desaparecer. ¿Siempre ha sido así en tu vida, o aprendiste a separar tus mundos en la infancia, perhaps debido al divorcio de tus padres y una estricta separación de "el mundo de mamá" y "el mundo de papá", donde ni siquiera se te permitía hablar del otro?

Parece una división fuerte que manejas con tanta facilidad. Y los sentimientos asociados con estos mundos o personas específicas, también los separas, lo que te hace sentir como si te faltara una parte de ti misma.

Y es solo a través de esta "disociación" - esta separación - que puedes olvidar lo que te une a Vincent y lo que podrías haber acordadoRegarding relaciones externas. ¿Hay algún acuerdo, explícito o implícito, con él sobre la monogamia? Está claro con Jeanette. ¿Cómo te sentirías si Vincent tuviera sexo con otra persona, o perhaps incluso con varias personas, sin pensarlo mucho?

¿Aceptarías si te dijera que no significa nada porque la conoce desde hace años y ha tenido sexo casual con ella antes, y que no está quitándote nada?

Si estás cómoda con que todos tengan sus propias experiencias sexuales (pero no discutirlo), podrías hablar de esto con Vincent. ¿Cómo te sentirías al tener esta conversación con él? ¿Estaría bien para él, o sería el final de la relación? Para algunas parejas, abrir la relación es una solución.

La monogamia o la exclusividad sexual es algo que la mayoría de la gente tiene sentimientos encontrados al respecto. La mayoría querría tener sus propias experiencias sexuales sin culpa. El problema es que estas mismas personas se sentirían ofendidas y heridas si su pareja hiciera lo mismo (o incluso quisiera).

Muchos dúos optan por abstenerse de aventuras sexuales con otros para evitar tener que lidiar con su pareja haciendo lo mismo. Es básicamente un trueque: te daré algo porque quiero que me devuelvas lo mismo. ¿Cuál es tu opinión sobre no tener ninguna restricción? Parece que obtienes mucho de Vincent en la relación, pero pasas por alto que debes devolver el favor. ¿Cómo reaccionarías si los roles fueran al revés? ¿O qué pensarías de una amiga que hiciera lo mismo en su relación? ¿Eres de los que también ignoran los acuerdos en otras áreas de la vida (como no pagar deudas, romper promesas, no completar tareas...)? ¿Y qué esperas de los demás, especialmente de tu pareja, en términos de fiabilidad?

Si hay discrepancies: ¿Cómo justificas esto para ti mismo y consideras que esta justificación es sólida y justa?

Cuando te sientas limitado por ciertas pautas, te sugiero que renegocias. Afortunadamente, vivimos en el siglo XXI y las relaciones son flexibles. Ninguna mujer tiene que hacer las tareas del hogar o criar hijos en exclusiva, ningún hombre tiene que ser el único proveedor, y no hay ninguna obligación de casarse o vivir juntos. La fidelidad tampoco es una necesidad. Muchas parejas optan por relaciones abiertas y toman esa decisión. Creo que lo importante es la transparencia. Una pareja debería tener un diálogo abierto sobre expectativas y acuerdos y cumplirlos. Así es como se construye la confianza.

Entonces, si anhelas más libertad personal y también se la das a Vincent, deberías hablar con él al respecto.

Si no está de acuerdo, aún tienes varias opciones: o bien rompes con Jeanette y sigues las reglas, o bien dejas a Vincent y continúas como quieras. O, sigues tus encuentros secretos como hasta ahora. Pero eso significa que tendrás que seguir reprimiendo tus sentimientos, y los sueños que tienes son una pista de que esto te está estresando inconscientemente. Además, hay el riesgo de que tu "vida secreta" se descubra eventualmente. El resultado sería que Vincent experimentaría una grave traición y probablemente terminaría contigo también. ¿Es eso lo que quieres para él? En mi línea de trabajo, he notado que muchas personas subestiman el daño que puede causar una aventura antes de tiempo.

Y ya sea que Vincent descubra tu infidelidad o no, recuerda esto: no puedes engañar y mentirle a la persona más importante de tu vida, que eres tú mismo.

Saludos,

Julia Peirano

En cuanto a las relaciones de Alina, el entretenimiento que experimenta con Jeanette en Berlín es muy diferente de su compromiso serio con Vincent, creando un equilibrio único.

Entendiendo la perspectiva de Alina, el entretenimiento que obtiene de Jeanette añade otra capa a su rica experiencia de vida, formando parte significativa de su crecimiento personal.

Lea también: