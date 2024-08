Mantengan un ojo en los eventos clave en la Convención Nacional Demócrata en Chicago:

Cuando los republicanos celebraron su reunión en Milwaukee hace un mes, muchos partidarios del ex presidente Donald Trump esperaban una victoria importante en noviembre. Sin embargo, el inesperado movimiento de Biden para "dar un paso atrás" justo después de que finalizara el evento del Partido Republicano ha alterado drásticamente el panorama de la carrera. Junto a su recientemente nombrado vicepresidente, Tim Walz - el gobernador de Minnesota, Harris ha impulsado la contienda a un casi empate, sin líder evidente en la última encuesta de consenso de CNN - y esto fue antes de considerar el posible impulso de la convención.

Los demócratas están llenos de expectación mientras las figuras influyentes del partido descienden sobre Chicago. Biden, ahora visto con cariño por los liberales devotos después de su decisión, inaugurará las celebraciones al pasar el testigo a Harris, quien ha hecho historia al convertirse en la primera mujer negra en obtener la nominación de un partido importante. Ha despegado como un cohete con su plataforma económica populista y un renovado compromiso para proteger los derechos reproductivos.

A pesar del entusiasmo, los equipos de la campaña y la convención enfrentan ciertos desafíos.

El conflicto en Gaza, a pesar de las negociaciones de alto el fuego, ha persistido durante diez meses después de los ataques del 7 de octubre de Hamas. El recuento de víctimas civiles es significativo y la oposición a la guerra está aumentando. Se esperan miles de manifestantes descontentos cerca del perímetro de seguridad de la convención, lo que podría crear una situación surrealista si el tema se ignora por completo en el escenario.

Trump sigue siendo un problema. Parece preocupado por el cambio de Biden a Harris y aún no ha lanzado con éxito una ofensiva contra la nueva pareja demócrata. Los demócratas, en parte, lo han ayudado, especialmente a Harris, al mantenerse en gran medida en silencio y darle a Trump la oportunidad de crear sus propios titulares negativos.

Sin embargo, la atención se centra en los demócratas durante la semana. Deben presentar su caso ante la nación y, según Harris y Walz, "vender" su "política más feliz" a los votantes indecisos o desinteresados que se espera que decidan las elecciones más tarde en el año.

Hillary Clinton, la aspirante presidencial de 2016 y ex secretaria de estado, inaugurará los procedimientos la primera noche. Barack Obama encabezará el martes y Walz será la atracción principal el miércoles. Harris será la estrella del gran finale del jueves.

Se rumorea que Beyoncé y Taylor Swift también podrían asistir.

Hay seis aspectos a tener en cuenta - y escuchar con atención - durante la Convención Nacional Demócrata:

El momento verdaderamente significativo de Harris

Desde que Harris se convirtió en la estandarte del partido, ha eliminado rápidamente las brechas en las encuestas y la recaudación de fondos que Biden había enfrentado. Este desarrollo destaca tanto el deseo de los votantes de tener una alternativa a 2020 como la rápida integración de Harris en el panorama político.

Ha presentado un mensaje más claro y optimista que Biden, destacando su experiencia en el ámbito de la ley y la justicia, revitalizando la agenda económica de Biden y presentando luchas por los derechos reproductivos y más como luchas por la libertad. Su elección de Walz como compañero de fórmula fue en general bien recibida, evitando el tipo de controversia que otro candidato podría haber provocado.

Sin embargo, la Convención Nacional Demócrata presentará el escenario más destacado de Harris hasta ahora. Cerrará el evento de cuatro noches el jueves con un discurso de aceptación de la nominación del partido y enmarcará la contienda contra Trump a medida que se acercan al menos un debate en septiembre y el inicio de la votación anticipada en estados clave poco después.

El último saludo de Biden

Los demócratas abordarán tal vez el aspecto más incómodo de sus negocios la primera noche de la convención, la jubilación de Biden. La decisión del presidente de 81 años de no presentarse a las elecciones de 2024 solo unas semanas antes de la convención obligó a cambios en la planificación de Chicago - pero su despedida de Harris también ha encendido un renovado entusiasmo y ganancias en las encuestas dentro del partido.

No se trata solo de Biden, sin embargo. Harris ha rehecho el mensaje demócrata para 2024 para centrarlo en temas de libertad y progreso. Sin embargo, los cimientos de su reciente plataforma económica se construyen principalmente en el legado de Biden. Describir ese legado, que los republicanos culpan de la inflación, servirá como base para que Harris promueva su propia agenda.

Mientras Biden recibirá una cálida bienvenida el lunes por la noche, los demócratas reconocen que esta convención parecerá significativamente diferente de las pasadas si intentan reinvestir a Biden contra Trump.

“Estamos hablando de algo completamente diferente, ¿verdad?” dijo el gobernador de Illinois, JB Pritzker, a Jake Tapper de CNN el domingo. “Esta es una candidata que ha revitalizado el partido de una manera que no he visto, al menos desde el 2008. ... No he sentido esta clase de energía y electricidad en ninguna convención, excepto en la de Barack Obama”.

La convención se adentrará en la historia de Trump de actos inflamatorios, como sus anuncios de página completa que abogaban por la pena de muerte para los "Cinco de Central Park" - un grupo de cinco adolescentes negros y latinos que fueron falsamente condenados por violar y agredir a una mujer blanca en 1989. Uno de estos individuos, Yusef Salaam, ha sido invitado a hablar en la DNC.

El principal desafío de los demócratas esta semana podría ser proteger a Harris de los ataques de Trump. Estos ataques ya han surgido, retratando a Harris como una de las demócratas más radicales de Washington y una política fluctuante que ha rechazado las posturas que tomó durante su campaña presidencial de 2019.

Presentando a Walz

El gobernador y ex congresista reelegido era apenas conocido por los demócratas fuera de Minnesota hace un mes. Sin embargo, a medida que se acerca el Día del Trabajo, Walz se ha convertido en el candidato a vicepresidente del Partido Demócrata y en un portavoz político influyente.

Durante el proceso de selección, Walz mantuvo un perfil bajo, en contraste con otros posibles candidatos, como el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, y el senador de Arizona, Mark Kelly. Candidatos como el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y otros se insertaron en la arena con perfiles nacionales notables. Sin embargo, un giro inesperado de los acontecimientos se produjo posteriormente.

Críticas punzantes de Walz a Trump, el candidato a vicepresidente republicano JD Vance y el movimiento MAGA, que caracterizó como peculiares y repulsivas, captaron la atención de los liberales de base. Los progresistas quedaron cautivados por sus ataques populistas, mientras que los demócratas moderados elogiaron su franqueza. Los republicanos han acusado a Walz de exagerar su historial militar, pero parece que aún no ha disminuido su popularidad.

Walz también ha ganado reconocimiento, como Harris, como una figura de la cultura popular. Sus tacos preferidos han provocado un alboroto en las redes sociales, y sus videos candentes con Harris han resultado sorprendentemente cautivadores.

Sin embargo, las apuestas son ahora más altas. Walz tomará el escenario en horario estelar el miércoles, bajo un nivel de escrutinio que nunca había experimentado durante su tiempo en el Congreso, su primer mandato como gobernador o a lo largo de su carrera como maestro de escuela, entrenador de fútbol y en la Guardia Nacional.

Los Persuasivos Pasados

A diferencia del Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde solo Trump apareció, los roles de Barack Obama y Bill Clinton son significativos.

Harris busca establecer un precedente, como lo hizo Obama en 2008 cuando dio su discurso de Victoria en Grant Park, a poco más de seis kilómetros del United Center donde Harris aceptará la nominación demócrata.

Y lo está haciendo bajo una campaña fortalecida por los leales a Obama, incluyendo al asesor senior David Plouffe, quien manejó la campaña de Obama en 2008.

Obama y Clinton tendrán roles prominentes, a pesar de haber mantenido un perfil bajo durante gran parte de la carrera de 2024 hasta ahora. Sin embargo, la convención, que será presenciada por millones, podría marcar la participación más significativa de los antiguos presidentes en la campaña de 2024.

Dos antiguas primeras damas, Hillary Clinton y Michelle Obama, también están programadas para dar discursos en la DNC. Clinton, la antigua secretaria de Estado y senadora de Nueva York, fue la primera mujer en ser la candidata principal de un partido en 2016.

Michelle Obama mantiene su palabra, hecha junto con su esposo en un video endorsement de Harris. "Tenemos tu espalda", dijo.

Manejando las Protestas en Gaza

A pesar de los importantes cambios en el Partido Demócrata, que van de Biden a Harris, la controversia sobre el manejo de la administración de la confrontación de Israel en Gaza sigue siendo controvertida.

Durante meses, las protestas han surgido de la guerra de Israel contra Hamas después de los ataques del grupo el 7 de octubre. Estas protestas han llevado a manifestaciones en todo el país que exigen un alto al fuego inmediato. Algunas de estas manifestaciones han sido denunciadas por sus matices antisemitas, con algunos partidarios respaldando a Hamas, lo que ha sido criticado por Biden y Harris.

Esta semana, fuera de la convención, se esperan cielos despejados y, según los organizadores, decenas de miles de manifestantes que buscan desafiar el apoyo de la administración de Biden al ejército israelí y al primer ministro Benjamin Netanyahu se reunirán.

Determinar lo que sucederá dentro del United Center es más difícil. El Movimiento Nacional Indeciso, que surgió de esfuerzos para mobilizar votos de protesta contra Biden durante las primarias, ha entregado una lista de demandas a los organizadores del evento. Sobre todo, desean a un orador (o oradores) que proporcione cuentas primeras de los eventos en Gaza.

Aunque esta solicitud podría ser algo factible, su llamado a un embargo de armas contra Israel es inaceptable para los líderes demócratas, que estarán monitoreando de cerca las negociaciones en curso en el Oriente Medio y ansiosamente esperan un avance durante la convención.

Mientras no falta comparaciones con 1968, con su brutal represión a los manifestantes anti-guerra, Chicago ahora es una ciudad drásticamente diferente. El alcalde Brandon Johnson, un antiguo activista sindical, recently compartió sus sentimientos sobre la situación en Gaza, describiéndola como inhumana y bordeando el genocidio.

A pesar de la extensa planificación y maniobras políticas, la incertidumbre sigue siendo el tema predominante a medida que se acerca esta semana.

A pesar de las protestas y tensiones continuas en Gaza, los demócratas deben navegar cuidadosamente este tema durante la convención, ya que esperan miles de manifestantes cerca del perímetro de seguridad y la ausencia del tema en el escenario podría crear una situación surrealista. A medida que la atención se centra en los demócratas, Harris y su vicepresidente, Tim Walz, tendrán un papel importante en vender su "política más feliz" a los votantes indecisos o desinteresados, con el objetivo de asegurar su apoyo en las elecciones próximas.

