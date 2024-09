"Mantener siempre disponible en el lugar de trabajo puede llevar a peligros significativos".

Medium.com: A partir de esta semana, los australianos tienen la libertad de eludir a sus empleadores durante su tiempo personal. En Alemania, esto suele ser la norma, pero muchos trabajadores aún son contactados por sus superiores cuando deberían estar relajándose - y se sienten renuentes a ignorar esas llamadas. ¿Están haciendo algo bueno por sí mismos o solo por sus bosses?

David Kahn: Los estudios sugieren que la calidad del sueño mejora cuando se puede desconectar por la noche. Leer correos electrónicos cargados emocionalmente por la noche puede llevar a una mala calidad del sueño. Por lo tanto, es mejor evitar temas emocionalmente cargados cerca de la hora de dormir.

¿Sería también ventajoso para los empleadores contactar a sus empleados solo durante las horas laborales?

En mi opinión, es preferible establecer directrices internas, y, en mi opinión, la accesibilidad dentro de las organizaciones está siendo discutida y regulada. De hecho, en casos de emergencia, podría ser beneficioso para ambas partes prevenir una "crisis". Por ejemplo, un problema grave de TI que podría causar problemas importantes al día siguiente si no se resuelve esa noche. A pesar de los turnos de trabajo sofisticados, los servicios de reemplazo y los sistemas de guardia, aún pueden ocurrir emergencias imprevistas en las que podría ser necesario contactar a los empleados durante su tiempo libre. Y siendo realistas, durante verdaderas emergencias, los empleados suelen entender la situación. Pero se debe tener precaución antes de implementar reglas generales. También es desfavorable para el empleador si se espera que los empleados estén disponibles durante su tiempo libre, ya que no mejora la atractividad del empleador, ni la satisfacción y el bienestar de los empleados.

Especialmente aquellos que son nuevos en una empresa o tienen dificultades con sus superiores a menudo luchan por no responder durante su tiempo libre. ¿Cómo puedo establecer límites sin incurrir en desventajas profesionales?

Sugiero aclarar las expectativas, especialmente al comenzar en un nuevo puesto, y abordar este tema en various temas. Por ejemplo, podría proponer una solución adecuada antes de mi primera vacación para asegurar una recuperación suave. Al proponer soluciones, se pueden evitar conflictos. En general, la dirección tiene un interés en una resolución constructiva. Para la atractividad del empleador, es crucial que los empleados puedan experimentar un alto nivel de satisfacción. Si un empleador aún espera que los empleados estén disponibles las 24 horas durante las vacaciones, sugeriría limitarlo a emergencias absolutas, como un posible alto de producción que solo una persona específica puede prevenir. Esto debe ser visto como un proceso de negociación.

En mi observación, las cosas han cambiado. He observado a directivos que, por ejemplo, están disponibles durante media hora a una hora al día durante las vacaciones - y no constantemente en línea como antes. Para los empleados sin responsabilidades de liderazgo, la disponibilidad constante, incluso en plena noche, ya no es justificable. Al mirar la atractividad del empleador, me sorprendería si una empresa pudiera prosperar a largo plazo con este enfoque. Por supuesto, hay excepciones, pero también hay grandes corporaciones que deshabilitan técnicamente los correos electrónicos después de cierta hora. Otros tienen la política de que no se espera una respuesta después de las 5 o 6 PM. Algunas empresas han lidiado con este problema durante años. Con una buena planificación, se puede manejar: una preparación de vacaciones exhaustiva, discutir los delegados, aclarar los posibles desafíos con anticipación.

¿Se puede ver una diferencia generacional - ¿los empleados más jóvenes hacen esperar a sus superiores más tiempo que los empleados mayores?

Debido al mercado laboral en evolución, incluso los empleados mayores hoy en día consideran los periodos de relajación y regeneración (incluso más) esenciales. Como consecuencia de la escasez de habilidades, tanto empleados jóvenes como mayores están afirmando sus intereses con más fuerza. En la práctica, no he observado una diferencia basada en la edad.

¿También es una cuestión de tipo si alguien siempre está disponible y sin embargo no está estresado?

Sí, hay diferencias individuales, pero la investigación indica que la disponibilidad constante aumenta el riesgo de problemas de salud. Advierto en contra de atribuir la creencia, "No me afecta". Especialmente a largo plazo, el riesgo de consecuencias negativas es significativo. Es como fumar: aunque hay personas que fuman 20 cigarrillos al día y viven hasta los 90, fumar es un riesgo para la salud. La situación de disponibilidad constante es similar.

¿Cuáles son los riesgos?

Puede llevar a un burnout. Por ejemplo, si la calidad y duración del sueño se ven afectadas y el agotamiento aumenta. Luego podría llegar a un punto en el que no pueda trabajar durante un período prolongado y requiera asistencia médica y psicológica intensiva para recuperar la capacidad de trabajar. incluso con lo que se llama "interés autodestructivo", se debe tener cuidado.

¿Cómo se perjudican los empleados?

Para parecer más productivos, algunos empleados renuncian a los descansos -incluso a los descansos para ir al baño-, extienden sus horas de trabajo por la noche y emplean otras estrategias para completar sus tareas. Las consecuencias pueden ser graves a medio y largo plazo. Puede tardar algún tiempo en reconocer que no es beneficioso o en reconocer las consecuencias. El resultado puede ser la incapacidad para trabajar, por lo que advierto en contra de pensar, "No me afecta - puedo trabajar todas las noches, los fines de semana y durante las vacaciones". Al igual que el aire para respirar y algo para beber, los seres humanos necesitan descansos y periodos de regeneración más largos. Si alguien afirma que puede sobrevivir sin ingesta de líquidos, también argumentaríamos que no es factible a largo plazo.

Si aún no me siento cómodo ignorando las llamadas de mi jefe durante mi tiempo libre, ¿cómo debería manejarlo?

**Sugiero, en interés de la responsabilidad personal -y todos los empleados tienen la obligación de colaborar-, dejar de revisar los correos electrónicos o incluso apagar el teléfono de trabajo después de las 6 PM. Si el empleador espera que esté disponible las 24 horas, sugeriría abordar este problema y, si nada cambia, buscar un nuevo trabajo. Even

Si alguien insiste en quedarse debido a los numerosos beneficios, propongo tener numerosas conversaciones en profundidad con los superiores. Expresaría mis sentimientos de estar sobrecargado y buscaría una solución que funcione para ambas partes. Si no están abiertos a esto, los representantes de los empleados, los recursos humanos o los mediadores pueden ser soluciones potenciales. Si nada más funciona, consideraría dejar la situación.

Aunque los supervisores pueden no esperarlo, algunos empleados encuentran reconfortante revisar los mensajes relacionados con el trabajo durante el tiempo libre para evitar una pila creciente de correos electrónicos sin leer y asuntos potencialmente sin resolver al regresar. ¿Tienen razón?

Recomendaría reservar medio día o un día entero después de las vacaciones para abordar cualquier asunto pendiente. Antes de las vacaciones, es crucial delegar responsabilidades efectivamente para que las tareas importantes sean manejadas en su ausencia. Si una acumulación de trabajo después de las vacaciones no puede evitarse, asignar un marco de tiempo específico para manejarlo durante las vacaciones - comunicando esto con los compañeros de viaje como pareja o familia para minimizar los conflictos. Si es posible, optaría por no hacerlo, ya que la investigación sugiere que los descansos más largos proporcionan más relajación.

Como empleado, ¿alguna vez eres inalcanzable o cuándo está obligado tu empleador a renunciar a una respuesta rápida?

Sí, hay momentos en que deben hacerlo, y eso es perfectamente aceptable. Con un equipo sólido y confiable, solo me contactan en crisis mayores durante las vacaciones. Esto ha funcionado sin problemas durante dos décadas. Por lo general, estoy indisponible después de las horas de trabajo, a menos que sea obligatorio para mi trabajo o en raras excepciones. Los altos funcionarios del gobierno como el Canciller o el Ministro de Defensa deben ser alcanzables las 24 horas - pero, ¿quién más realmente necesita ser? Al reflexionar sobre esto, podría ser más sobre una sensación de autoimportancia que una necesidad operativa.

Como el jefe del desarrollo personal para los clientes industriales de la subsidiary del Grupo Wuerth, ¿discutir temas de trabajo durante el tiempo libre está prohibido en la cultura corporativa?

La dirección saludable es un aspecto crucial de nuestra capacitación de liderazgo en nuestra empresa. Queremos que los empleados descansen durante las vacaciones y no estén agobiados por los asuntos relacionados con el trabajo después del turno. Los líderes deben coordinarse con sus equipos, y esto debe enfatizarse más en los programas de capacitación de liderazgo en general.

¿Se aplican estas reglas uniformemente en todos los niveles jerárquicos?

Puede haber algunas variaciones. Sin embargo, siento que incluso en los niveles más altos, los líderes no desean una actividad constante pero pueden abordar los asuntos urgentes. Esta expectativa también es ampliamente aceptada.

¿Se toleran los arreglos personales para los empleados sin roles de liderazgo, dado que ciertamente existen?

Sí, se pueden hacer excepciones personales para los empleados sin roles de liderazgo, siempre y cuando no afecten negativamente las operaciones de la empresa o perjudiquen el bienestar de otros empleados.

Impusimos una política estricta de no trabajar los domingos o días festivos, con excepciones solo bajo estrictas condiciones. La Ley Laboral establece que uno no debe trabajar más de diez horas al día, exigiendo once horas de descanso después. Cualquiera que trabaje hasta altas horas de la noche, continuando temprano al día siguiente o poniendo diez horas ya está violando la ley. Los empleadores no pueden esperar que los empleados estén disponibles las 24 horas del día.

Establecer límites claros puede ayudar a los empleados a evitar desventajas profesionales cuando intentan establecer tiempo no laboral durante sus horas de ocio. Esto podría incluir establecer expectativas con los gerentes y delimitar soluciones adecuadas antes de las vacaciones para prevenir conflictos.

También podría ser ventajoso para las organizaciones implementar pautas que restrinjan la comunicación entre empleador y empleado durante el tiempo libre. Si bien algunas situaciones, como emergencias, pueden requerir contacto, estas deben ser la excepción y no la regla para mantener la satisfacción y el bienestar de los empleados.

