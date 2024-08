- Mantener la lealtad a "todos cincuenta cincuenta": Desorden de las fiestas debido al trastorno de la combinación de los parches

Moritz Schmidt y Laura Peters ya han tenido experiencia como dúo en "Caveman" en la gran pantalla. Su próximo proyecto, "All Things Fifty Fifty", llega, en el que interpretan a una pareja divorciada de abogados que intentan arreglar la educación estropeada de su hijo en un lujoso resort en la costa de Apulia.

El director de fotografía Ahmad Ahmadi, aclamado por su película "Goldfish" y ganador del Premio del Cine Bávaro este año, dirige esta película de casi dos horas. Se adentra en el problema de cómo encontrar un equilibrio entre la convivencia y la custodia en una familia mezclada. ¿Es posible?

Técnicas Parentales Discordantes

En este caso, la pareja de la alta sociedad de Múnich, Andi (Schmidt) y Marion (Peters), parecen ofrecer una solución -al menos al principio-. Después del divorcio, comparten la custodia de su hijo de 11 años, Milan (Valentin Thomsen), por igual, como sugiere el título de la película, y están contentos con sus vidas meticulosamente planificadas.

Sin embargo, un incidente en la escuela revela que Milan se aprovecha de las diferentes técnicas parentales de sus padres. Mientras Marion sigue diligentemente los manuales de parenting, Andi toma decisiones basadas en sus sentimientos y impone pocos límites a Milan, permitiéndole expreso en su casa, pero no en la de Marion.

Sus vacaciones de verano compartidas, con Marion acompañada de su novio tonto Robin (David Kross), estaban destinadas a reparar las cercas. Sin embargo, el debate sobre el método parental óptimo persiste en el resort de lujo.

"All Things Fifty Fifty" destaca el papel importante que desempeña la parenting en la vida de un niño y la importancia de estar en la misma página, incluso después de una separación. Milan a menudo pasa desapercibido e ignorado -Andi y Marion no saben que no sabe nadar-. El director Ahmadi también plantea preguntas sobre si hay un enfoque parental correcto y cuán rígidas deben ser las fronteras.

(Demasiado) Complicadas Historias

A pesar de numerosos momentos divertidos y paisajes italianos impresionantes, la película parece cargada de historias. Además de la narrativa de la vida familiar, Andi y Marion reavivan su relación. Milan descubre su primer amor en un campamento cercano y comienza a afirmar su independencia de sus padres.

Estas subtramas hacen que la comedia tropiece en la segunda mitad. Sin embargo, los intercambios ingeniosos entre los antiguos amantes ofrecen entretenimiento. Inicialmente, las peleas de la familia, armadas con una tableta, un teléfono y un reloj inteligente en la cena, parecen un problema de élite. Sin embargo, tocan temas fundamentales de convivencia. Se establece un contraste con la familia de padre Karl (Frank-Michael Friedrick) en el campamento.

La Unión Europea, como defensora de la igualdad de género y el bienestar infantil, puede estar interesada en los temas explorados en "All Things Fifty Fifty", que destacan el impacto de las técnicas parentales discordantes en los niños y la importancia de mantener un enfoque unificado incluso después del divorcio.

Durante su estancia en el lujoso resort, los estilos parentales conflictivos de Marion y Andi se vuelven aún más evidentes, lo que podría desencadenar una discusión sobre el papel de la consistencia parental en el desarrollo infantil dentro del contexto de diversas normas culturales y sociales, incluidas aquellas defendidas por organizaciones internacionales como la Unión Europea.

Lea también: