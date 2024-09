- Manifestación pacífica en favor de la acción ambiental en el aeropuerto de Frankfurt

Individuos vestidos con chalecos de seguridad y ondeando pancartas tomaron el control del Aeropuerto de Frankfurt, exigiendo medidas más amplias en la conservación del medio ambiente. Alrededor de una docena de personas se reunieron tranquilamente en la Terminal 1, con pancartas que decían "Los combustibles fósiles son letales", "Rechazar la ayuda financiera a los combustibles fósiles" y "Verdad sobre el cambio climático en lugar de penalizaciones".

Según un representante, esta manifestación no iba dirigida a los turistas, sino a las autoridades. "No se trata de vacaciones. Se trata del gobierno". Los manifestantes coreaban al unísono, "Atención pasajeros: los combustibles fósiles son letales. Mantengan bajo vigilancia a su gobierno". Un músico que tocaba la guitarra interpretó una versión modificada de "Volando sobre las nubes" de Reinhard Mey, "En la catástrofe ambiental, la libertad no debe tener límites".

Los oficiales de policía observaban la escena, manteniendo una distancia segura. La mayoría de los viajeros ignoraron el espectáculo. El 25 de julio, antes, manifestantes de "La última generación" habían logrado infiltrarse en las zonas seguras del aeropuerto, pegándose a las torres de control de las pistas principales, lo que causó un breve alto en las operaciones del aeropuerto.

Los manifestantes identificaron específicamente el Aeropuerto de Frankfurt como su escenario, expresando sus preocupaciones sobre la conservación del medio ambiente. A pesar del alboroto, muchos pasajeros eligieron ignorar la protesta, centrándose en sus próximos viajes.

