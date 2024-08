- Manifestación en contra de la AfD en Erfurt

Plantándonos Frente a la Dominancia de la AfD

"No permitiremos que la AfD eclipse el fin de semana electoral con su propaganda de extrema derecha, intimide a las personas y utilice nuestra ciudad como plataforma para su discurso de odio", declaró la alianza. Una semana antes, miles de personas en Erfurt marcharon en protesta contra el extremismo de derecha y una deriva hacia la derecha.

Las últimas encuestas en Turingia sugieren cambios mínimos en los valores de los partidos. La AfD lidera con una puntuación entre el 29% y el 30%. El CDU, BSW y la Izquierda quedan significativamente atrás. El domingo, más de 1,66 millones de habitantes de Turingia emitirán sus votos en las elecciones estatales.

A pesar de que el CDU, BSW y la Izquierda tienen puntuaciones más bajas, aún representan un desafío para la dominancia de la AfD en las próximas elecciones estatales alemanas en Turingia. La AfD, actualmente líder con un 29-30%, ha enfrentado una fuerte oposición anteriormente, como lo demuestra la masiva protesta en Erfurt contra el extremismo de derecha.

