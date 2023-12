Manchester United - Everton: Cristiano Ronaldo, en el banquillo de suplentes, empata con un gol de Andros Townsend

A mediados de semana, Ronaldo marcó un espectacular gol en el minuto 95 para asegurar la victoria por 2-1 sobre el Villarreal en la Liga de Campeones, pero no pudo decantar el partido del sábado a favor del United.

Un potente disparo de Anthony Martial dio la ventaja al United justo antes del descanso, aunque al Everton le valió el empate.

Ronaldo entró justo antes de la hora de juego, pero a los pocos minutos de su llegada sólo pudo ver cómo el Everton empataba con un disparo de Andros Townsend que superó a David de Gea tras una jugada de contraataque en la que participaron Demarai Gray y Abdoulaye Doucouré.

El Everton pudo incluso haberse llevado los tres puntos tras un saque de esquina, pero el gol de Yerry Mina fue anulado por fuera de juego tras una revisión del VAR.

Celebración "Siuuuuu

Tras marcar su quinto gol en nueve partidos con el Everton, Townsend lo celebró imitando la característica celebración "Siuuuu" de Ronaldo.

"No es una imitación, es sólo una muestra de respeto a un tipo que influyó en mi carrera", declaró Townsend a BT Sport.

"Pasé muchas horas en el campo de entrenamiento y en la sala de vídeo tratando de analizar sus lanzamientos de falta, sus pasos al frente y la forma en que se dedicaba al fútbol.

"No fue una imitación, sino una muestra de respeto a uno de mis ídolos. Probablemente no hice justicia a la celebración y no la ejecuté correctamente".

Con este empate, el equipo de Ole Gunnar Solskjaer sólo ha logrado ganar dos de sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

"Empezamos bien y marcamos un gol fantástico. En la segunda parte nos faltó puntería para conseguir el segundo. En un saque de esquina nuestro gol llegó cinco segundos después, lo que es demasiado", declaró Solskjaer a BT Sport.

"Teníamos suficientes jugadores por detrás del balón, pero no resolvimos las cosas. No nos reagrupamos y reorganizamos lo suficientemente bien".

Al Everton le faltaban varios jugadores clave por lesión -sobre todo los delanteros Richarlison y Dominic Cavert-Lewin- y el entrenador del club de Merseyside, Rafa Benítez, dijo que el empate se sintió "mentalmente como una victoria."

"Venir aquí y rendir de la forma en que lo hicimos, estuvimos realmente cerca", dijo Benítez a BT Sport. "Hay que estar muy orgulloso de los jugadores.

"Lo estábamos haciendo bien, es una pena que hayamos encajado porque estábamos trabajando muy duro. En la segunda parte reaccionamos bien y tuvimos ocasiones para ganar el partido".

"Andros [Townsend] lo está haciendo bien, pero ha ganado el equipo, no sólo un jugador, y él ha estado fantástico. El resto del equipo trabajó duro con una actuación fantástica".

Fuente: edition.cnn.com