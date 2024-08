- Mañana, las transmisiones de televisión mostrarán a Stella en su búsqueda de compañerismo romántico.

Lluvia de Rosas de Nuevo: Durante más de una década, RTL ha guiado a "La Soltera" en un viaje de amor. Sin embargo, esta nueva temporada, que comienza el 26 de agosto, es diferente. Al principio, no se transmitirá en televisión abierta como antes, sino solo en la plataforma de streaming de RTL+. Además, los pretendientes masculinos enfrentan un desafío extraordinario: las pretendientas femeninas.

La nueva "Soltera", Stella Stegmann, marca un hito histórico al ser la primera mujer bisexual en repartir las rosas en este papel. La residente de Múnich de 27 años había considerado unirse al show durante mucho tiempo, compartiendo sus pensamientos con la Agencia de Prensa Alemana. "Este también es el momento perfecto para mí ahora que recently experimenté mi primera relación con una mujer. Ella fue la primera mujer de la que me enamoré. Entonces, ahora soy la primera 'Soltera' bisexual". "La primera 'Bi-Soltera'", como se refiere en el tráiler en línea de RTL.

Hombres o Mujeres? - 50:50

Y así, ella emprende un viaje a Tailandia en busca de su pareja ideal, ya sea una mujer o un hombre. "Estaba completamente abierta a hombres o mujeres - 50:50", dijo. Su principal enfoque no era el género, sino la persona en sí, explicó. No pudo revelar el resultado del show, pero a nivel numérico, las probabilidades no están completamente equilibradas: hay 15 hombres y solo cinco mujeres en la competencia.

"Las mujeres son una competencia diferente" comenta uno de los pretendientes en el tráiler. "Dos mundos completamente separados chocan aquí" y: "Esto siempre fue un poco diferente antes".

Su antecesora, Sharon Battiste, recently anunció en Instagram que ella y su elegido de 2022 han reconciliado - la única pareja de "Soltera" actualmente todavía junta. Stegmann confesó sus miedos de no encontrar el amor.

Soltera: "Tenía Miedo"

"Tenía miedo de no enamorarme, de que no hubiera nadie allí para construir un futuro con", le dijo a dpa. Pero si el tráiler de RTL es cierto, sus temores eran infundados. "Me enamoré de ambos", admite Stegmann en el tráiler.

"Tenía miedo de que tal vez me enamoraría y los sentimientos no serían correspondidos, y miedo de que alguien se fuera voluntariamente y me lastimara, y también miedo de que la gente me juzgue por quien soy y que estoy desafiando la estructura heteronormativa. Pero la esperanza y la emoción superaron todo", le dijo a dpa.

Veinte aspirantes aspiran a ganar la rosa final - y possibly también la atención y nuevos seguidores en Instagram y otras plataformas.

"Siempre lees comentarios que sugieren que todos lo hacen por la fama, y por supuesto que ese pensamiento cruza la mente de todos, pero para cada individuo, la esperanza de encontrar el amor es increíblemente real. Y aunque al principio puedas pensar que quieres estar en el show, siempre está el pensamiento de que podrías encontrar el amor de tu vida. Estoy segura de que surgen sentimientos genuinos. Esas acusaciones de que todo es solo por clics son completamente infundadas".

No voy a dejar que mis miedos me impidan hacer este viaje. No voy a juzgar a los pretendientes

Lea también: