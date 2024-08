- Malentendido con respecto a la reentrada de Kimmich en el centro del campo (según Hamann)

Analista de fútbol Dietmar Hamann no entiende por qué Joshua Kimmich parece destinado a volver a su posición en el mediocampo para Bayern Munich. "Si realmente quiere jugar allí, me quedaría sin palabras. Está Palhinha que tiene un puesto asegurado, y Pavlovic que recientemente desplazó a Kimmich. Además, Laimer tuvo una excelente actuación en la Eurocopa", expresó en una charla con 'Sport Bild' antes del inicio de la Bundesliga. "No veo a Kimmich como un 'seis' o un 'ocho'. Le falta velocidad y un movimiento limpio para tener un impacto ofensivo. Sin embargo, destacó como lateral derecho".

Kimmich ha estado ocupando la posición de mediocampo defensivo durante la pretemporada bajo el nuevo entrenador de Bayern, Vincent Kompany. En cambio, en la segunda parte de la temporada pasada y bajo el entrenador nacional alemán Julian Nagelsmann, Kimmich jugó como lateral derecho.

Hamann elogió las nuevas adquisiciones de Bayern, pero no entiende la lógica detrás de la partida de de Ligt. "Me pareció extraño que lo dejaran ir. Era un motor que impulsaba a sus compañeros. Además, Bayern había luchado para controlar varios partidos. Eso no mejorará sin él. No estoy seguro de si ahora necesitan a Tah", reflexionó el analista de 50 años de Sky.

