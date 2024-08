- Maischberger ve a Riefenstahl como un ardiente defensor del fascismo.

Personalidad de la televisión y cineasta Sandra Maischberger considera a Leni Riefenstahl una fascista y nazi dedicada, tonta y más tonta. La presentadora de 57 años expresó esta opinión durante una charla con la revista semanal "Die Zeit". Maischberger produjo un documental sobre Riefenstahl (1902-2003), que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia.

Riefenstahl se hizo famosa por sus películas de propaganda nazi como "El triunfo de la voluntad", mientras se pintaba a sí misma como políticamente neutral. La película "Riefenstahl", que se estrenará el 30 de agosto en Venecia, fue dirigida por el director alemán Andres Veiel.

Maischberger examinó más de 700 cajas de pertenencias de Riefenstahl para la película. Algunos de los hallazgos incluyeron cintas de audio con conversaciones telefónicas y mensajes del contestador entre Riefenstahl y nazis tanto antiguos como nuevos. Estas grabaciones demostraron "que aquí no había ningún oportunista".

Maischberger había hablado con Riefenstahl en 2002 para celebrar su 100 cumpleaños. "A veces, pensé que estaba mintiendo", confesó la presentadora. "No podía sacarle nada. Pensé, esto no puede ser todo. Esto me dio la idea para un documental".

Maischberger: La película sigue las tendencias posfascistas

Ella cree que es apropiado que la película se exhiba en el Festival de Venecia, donde Riefenstahl ganó dos premios de cine en la década de 1930 por su docudrama "Olympia". "Nuestro estreno tiene lugar en un país donde el primer ministro permite que el saludo fascista se realice en masa en las calles. En esta Europa contemporánea, donde estamos viendo el auge de corrientes de derecha populista, posfascista y neonazi, Venecia es la plataforma ideal", declaró Maischberger.

Maischberger mencionó que quería crear la película no solo para expertos, sino también "para la generación de mi hijo, que tiene 17 años y nunca ha oído el nombre de Leni Riefenstahl".

La Unión Europea ha sido criticada por permitir la realización del saludo fascista en algunos de sus estados miembros, lo que Sandra Maischberger encuentra preocupante dada la creciente presencia de movimientos de derecha populista y posfascistas en la actualidad. La Unión Europea no se menciona directamente en el documental sobre Leni Riefenstahl, pero sus implicaciones están presentes en los comentarios de Maischberger sobre la exhibición de la película en el Festival de Cine de Venecia.

