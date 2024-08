- Mainz ha tenido éxito en el ejercicio general contra Montpellier

El equipo de la Bundesliga FSV Mainz 05 está listo para el inicio de la temporada. Los Rinelandeses ganaron el ensayo general del sábado contra el equipo francés de Ligue 1 Montpellier HSC 3:1 (2:1). Los goles frente a unos 5000 aficionados locales en el Mewa Arena fueron marcados por Andreas Hanche-Olsen (8º minuto), Philipp Mwene (11º) y Nelson Weiper (89º). Teji Savanier (28º) marcó de penal para los visitantes.

El entrenador de Mainz, Bo Henriksen, tuvo que prescindir de Silvan Widmer y Karim Onisiwo en el último momento. Widmer no pudo jugar debido a una infección viral, mientras que Onisiwo sufrió una lesión en la rodilla durante el entrenamiento. La duración de la ausencia del delantero es desconocida.

Mainz comenzó con fuerza contra Montpellier, presionando desde el principio y marcando dos goles tempraneros. Estos goles les dieron la confianza para controlar el partido. Even after the French side's goal, Mainz remained composed. In the second half, they experimented and scored a third goal.

El domingo, Mainz celebrará el inicio de la temporada con sus aficionados en la ciudad, antes de prepararse para su primer partido oficial el siguiente viernes. En la primera ronda de la DFB-Pokal, el equipo de la Bundesliga se enfrentará a sus rivales locales SV Wehen Wiesbaden.

Después de su exitosa actuación contra Montpellier HSC en el ensayo general, el FSV Mainz 05 está ansioso por continuar esta forma en su debut de la DFB-Pokal. Lamentablemente, la lesión de Karim Onisiwo podría entorpecer sus preparaciones, ya que la duración de su ausencia sigue sin estar clara.

Lea también: