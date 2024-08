- Mainz confirmó que Gruda está en el salto a Brighton.

El traspaso de Brajan Gruda desde FSV Mainz 05 al club inglés Brighton & Hove Albion parece inminente. "Es complicado hablar sobre un traspaso que aún no está finalizado. Sin embargo, admito abiertamente que la probabilidad de que esto suceda es muy alta", dijo el director deportivo Christian Heidel. Aún hay algunas cosas que dependen de ello.

Inicialmente, la estación de televisión Sky informó sobre esto. El costo del traspaso se dice que es de alrededor de 30 millones de euros. El contrato de Gruda con Mainz aún sigue vigente hasta 2026. Heidel enfatizó que el costo del traspaso aún no se ha determinado. En cualquier caso, no sería los 50 millones de euros que se han mencionado en los medios de comunicación de vez en cuando en el pasado. "Nunca dije que Brajan Gruda cuesta 50 millones de euros", dijo Heidel.

Gruda había llamado la atención con excelentes actuaciones para Mainz la temporada pasada y había ampliado el grupo de entrenamiento de la selección alemana antes de la Eurocopa de fútbol. Si el traspaso se concreta, los Rinenses tendrán que compensarlo en el mercado de traspasos.

"Haremos algo, todos pueden estar seguros de eso. Traeremos a más de un jugador. No me comprometeré con posiciones. Tenemos que ver", dijo Heidel. También se sigue trabajando en el regreso del defensa Sepp van den Berg, quien fue prestado por última vez a FC Liverpool. "No hemos renunciado a que vuelva con nosotros. Todavía estamos trabajando en ello", confirmó Heidel.

