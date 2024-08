Mainz 05 hace una transferencia récord de 30 millones de euros

Mainz, Selección Nacional, Premier League: El ascenso meteórico de Brajan Gruda continúa. El jugador de 20 años abandona la región de Renania-Palatinado rumbo a Inglaterra. En Brighton & Hove Albion, encontrará a un entrenador alemán y establecerá un nuevo récord de traspaso para los 05ers.

Transferencia espectacular. La joya ofensiva Brajan Gruda abandona el FSV Mainz 05 para unirse al club de la Premier League inglesa Brighton & Hove Albion por una cantidad récord no revelada, que se rumorea supera los 30 millones de euros, lo que supondría un récord para Mainz. Gruda (20) ha firmado un contrato con Brighton hasta junio de 2028.

"It's a very good club, a very young team. It's going to be fun," dijo Gruda. En Inglaterra, se encontrará con el entrenador alemán Fabian Hürzeler, quien lideró al FC St. Pauli a la Bundesliga y se unió a Brighton este verano. "La Premier League será un desafío diferente para él, pero estoy ansioso por trabajar con Brajan y ayudarlo a alcanzar su máximo potencial," dijo Hürzeler.

"Después de una cuidadosa consideración y con un corazón pesado, acordamos esta transferencia," dijo el director deportivo de Mainz, Christian Heidel: "Dadas las condiciones económicas, el Mainz 05 no podía permitirse el lujo de rechazar esta oferta."

Gruda se unió al equipo juvenil de Mainz en 2018 y ascendió a los profesionales en 2023. Sus sólidas actuaciones desempeñaron un papel significativo en la supervivencia de Mainz. El entrenador de la selección nacional, Julian Nagelsmann, incluso lo invitó como jugador adicional durante los preparativos de la Eurocopa.

Thomas Müller lo sabía desde octubre. "Gruda es un crack," elogió el campeón del Mundo 2014. Müller consiguió la camiseta de Gruda después de ganar la liga con el Bayern Munich contra Mainz (3:1). Sin embargo, esa camiseta ahora está desactualizada - Gruda ahora juega en la Premier League inglesa con The Seagulls después de su espectacular traspaso multimillonario.

El movimiento de Gruda a Brighton & Hove Albion marca su entrada en la prestigiosa Premier League inglesa. A pesar de dejar el FSV Mainz 05, Gruda aún tendrá una conexión alemana con el entrenador Fabian Hürzeler en su nuevo club.

Ahora jugando en la Premier League, el logro anterior de Gruda de asegurar la camiseta de Thomas Müller después de la derrota de Mainz ante el Bayern Munich en 2023 parece solo un peldaño en su impresionante progresión de carrera.

Lea también: