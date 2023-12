Personal

Mahmoud Abbas Datos principales

Fecha de nacimiento: 1935

Lugar de nacimiento Safed, Palestina

Matrimonio Amina Abbas

Hijos: Tres hijos: Mazen (fallecido en 2002), Yasser y Tareq

Estudios: Universidad de Damasco, licenciatura; Colegio Oriental (en Moscú), doctorado.

Otros datos

Su familia abandonó la zona del Mandato Británico de Safed (Palestina) para vivir en Siria como refugiados en 1948.

Antes de licenciarse en Derecho, Abbas se dedicó a la colocación de baldosas y a la enseñanza primaria.

Desempeñó un papel esencial en la elaboración de la Declaración de Principios, los históricos Acuerdos de Oslo firmados en 1993 por el Presidente de la OLP , Yaser Arafat, y el Primer Ministro de Israel, Isaac Rabin.

Fue el principal impulsor de la decisión del Consejo Nacional Palestino de colaborar con grupos pacifistas israelíes.

También se le conoce como Abu Mazen. (Abu es un término del argot para describir al cabeza de familia o padre de hijos).

Cronología

1959 - Miembro fundador del Movimiento Palestino de Liberación Nacional (Fatah), que se convierte en el mayor grupo político de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

1964 - Fatah se une a la OLP.

1967 - Es nombrado miembro del Comité Central de Fatah.

1968 - Se une al Consejo Nacional Palestino (CNP).

1980 - Es elegido miembro del Comité Ejecutivo de la OLP.

Septiembre de 1993 - Acompaña a Arafat a la Casa Blanca para firmar los Acuerdos de Oslo o Declaración de Principios.

1995 - Firma el Acuerdo de Paz Provisional con Israel.

19 de marzo de 2003 - Acepta el cargo de Primer Ministro de la Autoridad Palestina.

3 de junio de 2003 - Se reúne en Egipto con el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y con los dirigentes de Egipto, Arabia Saudí, Jordania y Bahréin, en relación con los esfuerzos de paz.

6 de septiembrede 2003 - Dimite como Primer Ministro de la Autoridad Palestina.

11 de noviembrede 2004 - Se convierte en presidente de la OLP tras la muerte de Arafat.

9 de enerode 2005 - Se proclama vencedor de las elecciones presidenciales palestinas.

26 de mayo de 2005 - Se reúne con Bush; es la primera reunión con la Autoridad Palestina en la Casa Blanca desde la ruptura de las conversaciones de paz en 2000. Bush se compromete a conceder a la Autoridad Palestina una ayuda de 50 millones de dólares.

31 demayo de 2005 - Se somete con éxito a una operación menor de corazón en un hospital de Ammán (Jordania).

21 de febrero de 2006 - Pide al líder de Hamás, Ismail Haniya, que forme gobierno. Haniya jura su cargo en marzo.

14 de juniode 2007 - Disuelve el gobierno y destituye a Haniya como primer ministro. Haniya lo rechaza y sigue siendo el líder de facto en la Franja de Gaza.

15 de juniode 2007 - Nombra al economista Salam Fayyad nuevo primer ministro de un Gabinete palestino de emergencia.

27 de noviembrede 2007 - Asiste a la Conferencia de Paz de Oriente Medio de Annapolis, la primera conferencia de paz oficial patrocinada por Estados Unidos desde 2000. También asisten altos diplomáticos y representantes de decenas de países y organizaciones, con la esperanza de reanudar las estancadas negociaciones de paz en Oriente Medio.

24 de abril de 2008 - Se reúne con Bush en la Casa Blanca.

Enero de 2009 - Prorroga su mandato hasta 2010, invocando una cláusula de la Constitución.

16 de diciembre de 2009 - El Consejo Central de la OLP vota a favor de prorrogar indefinidamente el mandato de Abbas como presidente.

4 de mayo de 2011 - Abbas y el líder de Hamás, Jaled Meshaal, adoptan formalmente un acuerdo de reconciliación durante una ceremonia en Egipto.

16 de septiembre de 2011 - Abbas anuncia durante un discurso en Ramala que intentará que Palestina sea miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas.

23 de septiembrede 2011 - Abbas presenta una carta de solicitud de la condición de Estado al Secretario General de las Naciones Unidas.

3 de enero de 2013 - Abbas emite un decreto que cambia el nombre de la organización por el de "Estado de Palestina".

31 dediciembre de 2014 - Un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechace una resolución que pedía la creación de un Estado palestino para 2017 y la retirada de Israel de Cisjordania y Jerusalén Este, Abbas solicita su ingreso en la Corte Penal Internacional. Esto sienta las bases para que la Autoridad Palestina pueda presentar denuncias por crímenes de guerra contra Israel.

30 de septiembre de 2015- Se dirige a la Asamblea General de la ONU antes del histórico izado de la bandera palestina en las Naciones Unidas, afirmando que la Autoridad Palestina ya no está vinculada por los Acuerdos de Oslo.

8 de septiembrede 2016 - Documentos soviéticos antaño secretos, obtenidos por la CNN del Archivo Mitrokhin del Churchill College de la Universidad de Cambridge, afirman que Abbas, que realizó estudios de posgrado en Moscú en 1982, fue agente del KGB mientras era miembro de la OLP en Damasco. Líderes palestinos denuncian el informe como una "campaña de desprestigio".

30 de septiembre de 2016 - Asiste al funeral del estadista israelí Shimon Peres y estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

6 de octubre de 2016 -Es hospitalizado para someterse a pruebas cardíacas.

3 de mayo de 2017 -Se reúne con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

10 dediciembre de 2017 - Abás cancela una reunión con el vicepresidente estadounidense Mike Pence tras el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Trump.

14 de enerode 2018 - Abás pide a la OLP que "revise todos los acuerdos firmados entre la OLP e Israel porque Israel ha llevado estos acuerdos a un callejón sin salida", y acusa a Israel de poner fin a los acuerdos de Oslo. Estas críticas se producen seis semanas después de que Trump anuncie el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.

30 deabril de 2018 - Abbas interviene en la inauguración del Consejo Nacional Palestino remarcando que el Holocausto no fue impulsado por el antisemitismo, sino por las actividades financieras de los judíos europeos.Se disculpa unos días después.

28 demayo de 2018 - Recibe el alta hospitalaria tras ser tratado de una neumonía.

28 de enero de 2020 - Abás rechaza el plan de Trump para Oriente Medio "Paz para la prosperidad" , presentado junto a Netanyahu en la Casa Blanca, y afirma en una rueda de prensa desde Ramala (Cisjordania) que "Jerusalén no está en venta. Todos nuestros derechos no están en venta ni en compromiso. Su acuerdo es una conspiración y no funcionará". Abbas, que cortó el contacto diplomático con Estados Unidos en diciembre de 2017, no asistió a la presentación y no había sido informado del plan.

29 deabril de 2021 - Abbas anuncia el aplazamiento de las elecciones parlamentarias previstas, alegando que Israel no ha confirmado que permitirá votar en Jerusalén Este.

16 de agostode 20 22 - En una conferencia de prensa en Berlín, Abbas afirma que Israel ha causado "50 Holocaustos" contra palestinos, lo que desata la indignación de líderes mundiales y una tormenta en las redes sociales.

5 de noviembre de 2023 - Abbas se reúne con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en Ramala en medio de la escalada de violencia de los colonos en Cisjordania tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com