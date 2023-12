Lo más destacado

Mahindra espera desencadenar la revolución del coche eléctrico con su éxito en la pista

Mahindra Racing se considera clave para las florecientes ventas de vehículos eléctricos en la India

D'Ambrosio: "Somos una gran empresa con el corazón de un pequeño equipo

Mahindra apuesta por supercoches, tuktuks, autobuses y scooters eléctricos

Aunque aún está en pañales, existe la esperanza de que Mahindra Racing pueda tener un impacto similar en el futuro.

Uno de los equipos de la parrilla desde el inicio de la Fórmula E, lidera tanto el campeonato de pilotos como el de equipos, aunque el director ejecutivo de la escudería, Dilbagh Gill, quiere restar importancia a los rumores sobre el título.

"No creo que seamos todavía aspirantes al campeonato", declaró a la CNN.

El actual líder del campeonato, Jerome D'Ambrosio, no se hace ilusiones de que no es más que una pequeña pieza en un gran engranaje.

LEE: Emocionante final del E-Prix de México

El equipo es propiedad de Mahindra & Mahindra, el único fabricante de coches eléctricos de la India, que se ha visto impulsado por la promesa del gobierno indio de limpiar uno de los países más contaminados del mundo con un ambicioso plan para vender sólo coches eléctricos en 2030.

Según un informe reciente,India cuenta con siete de las diez ciudades del mundo con peor contaminación atmosférica, y Gurugram, un suburbio de Nueva Delhi, la capital india, es la ciudad más contaminada del mundo, según Greenpeace y AirVisual.

D'Ambrosio, que ganó la segunda carrera del calendario en Marruecos, declaró: "Somos como una gran empresa con el alma de un equipo pequeño, y eso puede ser la clave del éxito de este equipo".

Visita CNN.com/Sport para ver más noticias, reportajes y vídeos

"Es cierto que formamos parte de una imagen y un grupo de empresas más grandes, y cada uno tenemos que desempeñar nuestro papel individual. El mío es conducir el coche y, como piloto de carreras, tienes que ir a por la victoria. Cualquier cosa menos que eso no es suficiente, pero tenemos que esforzarnos por conseguir esa victoria aunque luchemos contra algunos grandes nombres y algunos grandes equipos".

El supercoche de Mahindra

La temporada 2018/19 de Fórmula E

Mahindra lleva vendiendo coches desde finales de la década de 1940, pero fabricó su primer modelo eléctrico en 2013 tras adquirir el pionero fabricante de coches eléctricos Reva. Mahindra planea aumentar su producción de coches eléctricos en 5.000 al año hasta 60.000 en 2020.

Pero, como explica Gill, la marca en general está mirando más allá de los típicos coches de carretera para su revolución eléctrica.

En el actual Salón del Automóvil de Ginebra, presentó su supercoche eléctrico Battista, y también está mirando hacia otros vehículos.

Gill explicó: "Los vehículos eléctricos están aún en pañales, e India es un gran mercado, uno de los mayores del mundo. Somos conscientes de la eficiencia de los vehículos eléctricos y de los vehículos comerciales.

"Vale, puede que no sea sexy, pero estamos estudiando todo el sector de los vehículos eléctricos, desde los camiones que entran y salen de las ciudades y causan problemas de contaminación hasta los autobuses y tuktuks".

LEA: El Planeta Azul se une al Rally Dakar para Extreme E

Además, se ha diversificado hacia las bicicletas y scooters eléctricos con la compra de la empresa estadounidense GenZe, y ya, Mahindra ha prometido que el 25% de toda su flota de vehículos será eléctrica en 2020.

Pero la empresa cree que la Fórmula E puede ayudar a difundir el mensaje de la energía verde. La serie está ganando popularidad en todo el mundo, con una carrera en la India en el futuro, y se sugiere que algún día podría superar a la Fórmula 1 debido a su relevancia en la cambiante industria del motor.

Gill admite que la Fórmula E actúa como una "plataforma de marketing que lleva la marca a nuevos mercados", pero también en lo transferible que es la tecnología del coche de D'Ambrosio a un coche de calle.

Mucho más que la Fórmula 1

Gill calcula que transferir la tecnología de un F1 a un coche de calle lleva unos cinco años. Para la Fórmula E, la transferencia de tecnología es de unos 18 meses.

Los pasos que ha dado el equipo son enormes: una mejora del 1% en la eficiencia en su tercera temporada en pista sólo gracias a mejoras en el software, algo impresionante teniendo en cuenta que el índice de eficiencia ya era del 93%.

"La tecnología de un coche de carreras se está viendo en un coche de carretera", explica. "La estamos aplicando mucho más a un coche de carretera que a uno de F1".

Hay un intercambio regular de ideas entre el equipo de carreras, en particular el director técnico Lewis Butler, y la marca Mahindra en la India. Las diferentes partes de la empresa Mahindra van y vienen de la India a la sede de la escudería en el Reino Unido para compartir información.

D'Ambrosio está en su primer año con Mahindra Racing, pero es su quinta temporada en la serie desde su creación.

LEA: ¿Se pasará la Fórmula 1 a la Fórmula E?

De la forma en que ha despegado, dijo: "La Fórmula E ha pasado de la nada a esto en cinco años. Estoy sorprendido. Si me hubieran dicho que estaría aquí ahora, habría discutido.

"Para el automovilismo, necesitas ser relevante, ser aceptado, tener sentido dentro de 30, 40 o 50 años. Y lo somos con lo que está pasando con la industria y los vehículos eléctricos. Estamos desarrollando vehículos eléctricos y puede que dentro de 20 años todos los vehículos sean eléctricos. Teniendo eso en cuenta, ¿qué sentido tendría gastar dinero en coches de carreras?

"Me encanta la tecnología y su transferencia a los coches de carretera. Participar en esa transferencia técnica y estar en la vanguardia es muy emocionante. Todo lo que hacemos es adaptarnos y evolucionar para el mañana.

"Para mí, la Fórmula E es el futuro. Me encanta. No me gustaría estar en ningún otro sitio. Me encanta el mensaje y el concepto. Ahí es donde está el futuro".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com