Maduro se encuentra enfrentando a adversarios en regiones de fortaleza anteriores.

La lucha por el poder en Venezuela sigue siendo intensa, marcada por la violencia. El presidente Maduro busca sofocar cualquier resistencia y anima a los ciudadanos a denunciar a los disidentes políticos. Al mismo tiempo, convoca directamente a sus rivales, exigiendo que se defiendan contra las acusaciones de difusión de información falsa.

El strongman venezolano Nicolás Maduro ha adoptado un enfoque más autoritario después de las elecciones, que muchos consideraron fraudulentas. Las fuerzas de seguridad patrullan los distritos pobres de Caracas, tradicionalmente bastiones del gobierno, con armas automáticas para disuadir las protestas. El régimen de Maduro insta a la gente a delatar a los disidentes mientras los activistas de la oposición se esconden o huyen del país. Alrededor de 2,000 críticos del gobierno actualmente residen en prisión, enfrentando penas, como hasta 25 años de trabajo, en supuestamente instalaciones rehabilitadoras.

Desde que Maduro afirmara su victoria en las elecciones del 28 de julio, consideradas una pérdida por la oposición, ha actuado rápidamente para eliminar cualquier libertad civil que separaba a Venezuela de las dictaduras con las que Recently se ha asociado, como Cuba, Nicaragua y Rusia.

"Simplemente etiqueta a las personas como fascistas y las mete en la cárcel", señaló Carlos Correa, director de la organización venezolana de libertad de expresión Espacio Público. "El clima político ahora es más extremo, más duro y más confrontacional que nunca antes". La proclamación de victoria de Maduro desató protestas a nivel nacional y avivó la esperanza de algunos venezolanos de que ver pruebas de su derrota podría obligarlo a salir. Sin embargo, la posterior represión destrozó esas esperanzas y avivó los temores de que la democracia venezolana nunca volvería a emerger.

El Tribunal Supremo avala la victoria de Maduro

El Tribunal Supremo nombrado por Maduro validó su victoria electoral el jueves sin presentar pruebas. La falta de detalles sobre los resultados de las votaciones se atribuyó a un "ataque cibernético masivo al sistema electoral", según la presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez. La decisión fue ampliamente denunciada por líderes de la oposición y facciones internacionales críticas con el régimen. Andrés Villavicencio, observador electoral de la oposición, declaró la victoria de su candidato, Edmundo González, frente a los vecinos que celebraban en su estación de votación. Pero su alegría se convirtió en pánico cuando las fuerzas de seguridad de Maduro began arresting activists challenging the president's claim to have emerged victorious.

The US and ten Latin American countries also rejected the Supreme Court's validation of Maduro's election victory. The eleven nations issued a joint statement condemning the court's decision. Venezuelan Foreign Minister Yván Gil referred to this as an "unacceptable act of interference" in a statement, while the Venezuelan Prosecutor's Office announced it would soon summons opposition candidate Edmundo González Urrutia.

González enfrenta acusaciones de un aliado de Maduro

Según el Fiscal General Tarek William Saab, González es acusado por un aliado de Maduro de difundir información a un sitio web que declaraba el triunfo de la oposición. El diplomático retirado de 74 años ahora tendrá que enfrentar su "desobediencia" hacia las autoridades estatales. González ha estado desaparecido desde el 30 de julio, cuando lideró una manifestación de la oposición.

La fiscalía objetivo a la figura opositora

El 6 de agosto, la fiscalía inició una investigación contra González y la líder opositora María Corina Machado por "usurpar la autoridad, difamar, incitar la desobediencia a la ley, incitar la rebelión y formar una organización criminal".

The statement was signed by the US and Argentina, Costa Rica, Chile, the Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, and Uruguay. They criticized the court's lack of independence and impartiality and referred to the supposed review of election results as a "sham."

The US slammed the Supreme Court's decision in Venezuela, calling it unreliable. It pointed to evidence indicating the opposition candidate, González, emerged victorious. "The will of the Venezuelan people must be respected," stated US State Department spokesman Vedant Patel.

USA: Venezuela se sigue aislando

A medida que la represión de Maduro continúa, los representantes de EE. UU. advierten sobre nuevas sanciones contra los oficiales venezolanos implicados en el fraude electoral y los ataques a la sociedad civil. "Esta acción solo servirá para aislar aún más a Maduro de la comunidad internacional", dijo Brian Nichols, el funcionario principal del Departamento de Estado de EE. UU. para el Hemisferio Occidental. Previamente, EE. UU. intentó persuadir a Maduro para que celebrara elecciones justas para levantar las sanciones económicas a la economía rica en petróleo de Venezuela.

En conversaciones clandestinas en Qatar en 2023, EE. UU. y Maduro discutieron una posible amnistía para el presidente a cambio de la retirada de los cargos legales, pero él rechazó la oferta, negándose a renunciar al poder, según personas familiarizadas con las negociaciones. La Casa Blanca asegura que no ha hecho ninguna oferta a Maduro desde las elecciones.

"We have yet to see conclusive evidence," EU foreign policy chief Josep Borrell stated, referring to the official election results. "Until we witness a verifiable result, we will not recognize it."

Las protestas posteriores a las elecciones disputadas han resultado en 27 fallecidos y más de 190 heridos, según la Fiscalía General de Venezuela. Las autoridades han detenido a aproximadamente 2400 manifestantes.

