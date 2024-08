- Madre se defiende en la corte

Las acusaciones son difíciles de soportar incluso para observadores experimentados de la corte: Una pareja de Baja Sajonia se acusa de haber abusado y violado repetidamente a su hija o hijastra durante varios meses y, finalmente, de haber planeado su muerte. El hombre de 58 años y la mujer de 54 años ahora están siendo juzgados nuevamente ante el Tribunal Regional de Brunswick, entre otros cargos, por conspiración para cometer asesinato, violación en un caso particularmente grave y lesiones corporales peligrosas.

Los cargos contra la pareja de Bad Harzburg en los montes Harz ya habían sido escuchados en el mismo lugar hace unos dieciocho meses. En ese primer juicio, la madre recibió una condena total de prisión de 13,5 años en junio de 2023, y su pareja fue sentenciada a nueve años y seis meses. El tribunal incluso ordenó la detención en custodia de seguridad de la mujer. Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia (BGH) anuló la sentencia.

Otra cámara debe rehejar el caso

Desde la perspectiva de los jueces federales, la evaluación de las pruebas estaba defectuosa y se necesitaba clarificar la capacidad testimonial de la supuesta víctima. Se levantaron las órdenes de detención. A pesar de que la pareja sigue siendo sospechosa, ya no hay una fuerte sospecha del delito. El caso fue devuelto a otra cámara del Tribunal Regional para un nuevo juicio.

En el juicio reabierto, la madre niega las acusaciones. "Los actos de violencia supuestamente no ocurrieron", afirmó su abogado en el Tribunal Regional de Brunswick. Ella nunca puso una mano encima de su hija de 26 años, no toleró ninguna violencia contra ella y no intentó quitarle la vida, según el abogado. El hombre de 58 años, el padrastro acusado, remains silent.

En una acusación con un total de 19 puntos, la fiscalía presentó los cargos contra la pareja en detalle. Según la acusación, cuando los delitos estaban a punto de ser expuestos, la pareja planeó la muerte de la víctima con pastillas. En opinión de la fiscalía, ella solo fue salvada porque había confiado previamente en un abogado y había acordado una palabra clave con ella. El día que envió la palabra clave cinco veces, sus padres fueron arrestados.

Antiguo pareja convicta y encarcelada

El antiguo pareja de la joven de 26 años estuvo frecuentemente activo en los delitos graves. En un juicio anterior en 2022, el Tribunal Regional de Brunswick condenó al antiguo pareja, entonces de 28 años, a más de seis años de prisión por abuso grave. El acusado admitió, entre otros, una agresión sexual en un caso particularmente grave, lesiones corporales peligrosas, privación de libertad y tentativa de homicidio contra su pareja. Solo después de eso, los padres fueron puestos bajo investigación judicial.

Las audiencias para el nuevo juicio contra la pareja ante la otra cámara están programadas hasta finales de octubre. La capacidad testimonial e interrogabilidad de la supuesta víctima están particularmente en el centro. Como primer testigo, un médico testificó sobre la capacidad testimonial e interrogabilidad, stating that, in his opinion, both were given in the case of the alleged victim. La cámara también está planeando escuchar a la joven como testigo en el juicio.

Lea también: