Madonna revela que estuvo en "coma" este verano y da las gracias a una amiga que, según ella, le "salvó" la vida

"Hay gente muy importante en esta sala que estuvo conmigo en el hospital", dijo Madonna, según imágenes publicadas en X (antes Twitter) de un concierto de este fin de semana de su gira mundial "Celebration".

Y continuó: "Hay una mujer muy importante que me arrastró al hospital. Ni siquiera me acuerdo. Me desmayé en el suelo del baño y me desperté en la UCI".

"Ella me salvó la vida", añadió Madonna.

La cantante de "Vogue" también reveló que estuvo en "coma inducido durante 48 horas", y agradeció a su maestro de Cábala que estuviera a su lado durante todo el calvario.

"La única voz que oí fue la suya", dijo. "Le oí decir: 'Apriétame la mano'. Eso fue todo".

Cuando despertó, dijo, "vi a mis seis increíbles hijos a mi alrededor" y bromeó diciendo que "casi tenía que morir" para ver a todos sus hijos reunidos en una habitación.

Madonna tiene una hija, Lourdes Leon, con Carlos Leon, y un hijo, Rocco Ritchie, con el director Guy Ritchie. También es madre de cuatro hijos adoptados: David Banda, Chifundo "Mercy" James y las gemelas Stella y Estere.

En junio, Guy O'Seary, amigo y mánager de Madonna durante muchos años, anunció que estaba en la UCI tras desarrollar una "grave infección bacteriana". La CNN informó más tarde de que el icono del pop había salido del hospital días después, recuperándose en casa.

La cantante inició su gira "Celebration" en octubre en Londres, tras un retraso mientras se recuperaba.

"No creía que fuera a conseguirlo, ni tampoco mis médicos", dijo Madonna durante el concierto de presentación.

"Si quieren saber mi secreto, y quieren saber cómo lo superé y cómo sobreviví, pensé: 'Tengo que estar ahí para mis hijos. Tengo que sobrevivir por ellos'", dijo entonces.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com