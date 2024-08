- Macron vuelve a abordar el tema del establecimiento de un nuevo gobierno una vez más.

Tras la decisión de Emmanuel Macron de abandonar un gobierno de alianza de izquierda, sigue en conversaciones exploratorias. Recentes informes sugieren que Macron se reunió con representantes de la pequeña facción centrista LIOT en el Palacio del Elíseo.

Las conversaciones con los conservadores están programadas para el miércoles. Después de estas charlas informales con diversas partes e individuos, Macron planea seleccionar un nuevo Primer Ministro.

Sin embargo, la pregunta de cómo se puede armar un gobierno sigue siendo incierta. Macron ha sido rechazado por los Socialistas y los Verdes para negociaciones adicionales. Marine Tondelier, líder del Partido Verde, declaró tajantemente en France Info: "No participaremos en este circo, estas consultas falsas más". Olivier Faure, líder socialista, expresó sentimientos similares en France 2, diciendo: "Me niego a ser cómplice de esta fachada de democracia". Fabien Roussel, líder comunista, simplemente declaró: "No tiene sentido que participemos".

En las recientes elecciones parlamentarias, la alianza de izquierda Nouveau Front Populaire, que incluye Verdes, Socialistas, Comunistas y La France Insoumise (LFI), salió victoriosa - superando a los centristas de Macron y a los nacionalistas de extrema derecha liderados por Marine Le Pen. Ningún grupo político logró asegurar una mayoría en la Asamblea Nacional, lo que hace que el proceso de formación de un gobierno sea difícil. La alianza de izquierda ha afirmado reiteradamente su derecho a gobernar.

El lunes por la noche, Macron descartó la idea de un gobierno de Nouveau Front Populaire. Establecer un gobierno basado únicamente en el programa y los partidos de Nouveau Front Populaire enfrentaría rápidamente un voto de censura en la Asamblea Nacional. Macron instó a los Socialistas, Verdes y Comunistas a proponer métodos de colaboración con otros grupos. La cooperación con LFI ha sido previamente descartada por su campamento.

A pesar del rechazo de Macron a un gobierno de Nouveau Front Populaire, las discusiones sobre posibles socios de coalición continúan. La elección upcoming del Primer Ministro es crucial, ya que podría determinar la dirección política del país después de las elecciones. La complejidad de formar un gobierno de coalición sigue siendo un desafío pendiente después de la victoria de la alianza de izquierda en las recientes elecciones.

