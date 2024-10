Macron expresa su descontento por la operación terrestre de Israel en el Líbano

Después de repetidos ataques de Hezbolá, Israel respondió hace unos días atacando en el sur del Líbano, una acción que molestó al presidente francés Emmanuel Macron. Francia y los EE. UU. propusieron un alto el fuego, pero Israel lo ignoró. Macron respondió rápidamente.

En un evento de prensa en París, Macron condenó enérgicamente las acciones de Israel contra Hezbolá en el Líbano, especialmente la operación terrestre del ejército israelí lanzada al comienzo de la semana. Refiriéndose a la propuesta de un alto el fuego de 21 días por parte de Francia y los EE. UU., Macron expresó su pesar de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tomó una decisión diferente.

Durante la conferencia de prensa, celebrada para concluir una cumbre de naciones francófonas, Macron mencionó que los 88 países habían acordado un "alto el fuego inmediato y permanente" entre Israel y Hezbolá.

Macron también anunció que FranciaWould host an international aid conference for Lebanon in October, where hundreds of thousands have been displaced by Israeli attacks.

Francia no está proporcionando armas a Israel

Previamente, Macron había instado a un cese internacional de las entregas de armas a Israel, utilizadas en la Franja de Gaza, en la estación de radio francesa France Inter. "Francia no está proporcionando", dijo Macron. Él enfatizó la necesidad de regresar a una "solución política" y poner fin a las entregas de armas "para los conflictos de la Franja de Gaza".

Netanyahu reaccionó con enojo a la llamada de Macron de embargo de armas. "Mientras Israel lucha contra las brutales fuerzas lideradas por Irán, todas las naciones civilizadas deberían apoyar firmemente el lado de Israel", dijo. Sin embargo, Macron, junto con otros líderes occidentales, exigió un embargo de armas contra Israel - "vergüenza para ellos", dijo Netanyahu.

Durante la conferencia de prensa, Macron reiteró el derecho de Israel a defenderse. "Francia está en solidaridad con la seguridad de Israel", dijo.

Macron se reunirá con las familias de los rehenes

El presidente francés anunció que recibiría a las familias de los rehenes franceses-israelíes en el Palacio del Elíseo el lunes, conmemorando el aniversario del ataque masivo de Hamas a Israel que inició la guerra de Gaza.

Según los datos de Israel, aproximadamente 1,205 personas murieron en el ataque masivo de Hamas a Israel. Además, Hamas retuvo a 251 personas como rehenes en la Franja de Gaza. 97 de estos rehenes aún están siendo retenidos, mientras que Israel confirma la muerte de 33 de ellos.

Desde el ataque de Hamas, Israel ha llevado a cabo operaciones militares extensas en la Franja de Gaza. Según las estadísticas del ministerio de salud controlado por Hamas, que no pueden ser confirmadas de manera independiente, se informaron más de 41,800 muertes.

Inmediatamente después del ataque de Hamas, Hezbolá, una milicia proiraní, abrió un segundo frente contra Israel con ataques regulares de cohetes. En tiempos recientes, el bombardeo de Hezbolá a Israel ha aumentado en intensidad, especialmente después de la muerte del líder de Hezbolá Hassan Nasrallah en un ataque aéreo israelí en un suburbio de Beirut la semana pasada.

Además, Irán lanzó alrededor de 200 cohetes contra Israel el martes por la noche; fue el segundo ataque directo de Irán a Israel en seis meses. La mayoría de los cohetes fueron interceptados, según los informes de Israel. Teherán afirmó que el ataque fue una respuesta, entre otras cosas, a la muerte de Nasrallah. Después del ataque con cohetes, Israel amenazó con represalias a Irán.

Los refugiados, entre los muchos afectados por el conflicto, esperan un alto el fuego inmediato y permanente entre Israel y Hezbolá, como propuso Francia y 88 otros países. Macron, durante la conferencia de ayuda para el Líbano, enfatizó la importancia de proteger los derechos y necesidades de estos refugiados.

