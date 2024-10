Macron expresa su desaprobación hacia las operaciones terrestres de Israel en el Líbano.

Después de repetidos ataques de Hezbolá, Israel respondió hace unos días atacando en el sur del Líbano. Esta acción no fue del agrado del presidente francés Emmanuel Macron. Francia y EE. UU. habían propuesto un alto el fuego, pero Israel lo ignoró. La respuesta de Macron fue rápida y firme.

Durante una conferencia de prensa en París, Macron condenó enérgicamente las acciones de Israel contra Hezbolá en el Líbano. En particular, condenó la invasión terrestre del Ejército israelí en el Líbano que comenzó al principio de la semana. Macron expresó su decepción de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hubiera elegido un camino diferente, refiriéndose a la propuesta de alto el fuego de 21 días hecha por Francia y EE. UU.

En la conferencia de prensa, que marcó el final de una cumbre de países francófonos, Macron declaró que los 88 países habían llamado colectivamente a un "alto el fuego inmediato y duradero" entre Israel y Hezbolá.

Macron también anunció que Francia

Francia se niega a proporcionar armas a Israel

Antes de esto, Macron había llamado a un embargo internacional de armas a Israel utilizadas en la Franja de Gaza en la estación de radio France Inter. "Francia no está supplying [armas]", dijo Macron. Él enfatizó la necesidad de regresar a una "solución política" y de detener las entregas de armas "para los conflictos en la Franja de Gaza".

Netanyahu reaccionó con enojo a la llamada de Macron para un embargo de armas. "Mientras Israel lucha contra las fuerzas bárbaras lideradas por Irán, todas las naciones civilizadas deberían estar firmemente al lado de Israel", dijo. Sin embargo, Macron y otros líderes occidentales estaban exigiendo embargos de armas contra Israel - "les falta vergüenza", dijo Netanyahu.

Macron reiteró el apoyo de Francia a la seguridad de Israel durante la conferencia de prensa, diciendo: "Francia está solidarity con la seguridad de Israel".

Macron se reunirá con las familias de los rehenes

Macron anunció que se reuniría con las familias de los rehenes franco-israelíes en el Palacio del Elíseo el lunes, aniversario del gran ataque de Hamás a Israel que encendió la Guerra de Gaza.

Según las cifras israelíes, alrededor de 1,205 personas murieron en el gran ataque de Hamás a Israel. Además, Hamás tomó a 251 personas como rehenes en la Franja de Gaza. 97 rehenes aún están siendo retenidos, de los cuales 33 han sido declarados oficialmente muertos por Israel.

Desde el ataque de Hamás, Israel ha llevado a cabo operaciones militares a gran escala en la Franja de Gaza. Según las cifras del Ministerio de Salud controlado por Hamás, que no pueden ser verificadas de manera independiente, más de 41,800 personas han muerto hasta ahora.

Inmediatamente después del ataque de Hamás, Hezbolá, una milicia respaldada por Irán, abrió un segundo frente contra Israel con ataques regulares con cohetes. En los últimos días, el acoso de Hezbolá a Israel ha aumentado, especialmente después del asesinato del líder de Hezbolá Hassan Nasrallah en un ataque aéreo israelí en un suburbio de la capital libanesa Beirut la semana pasada.

Además, Irán lanzó alrededor de 200 cohetes contra Israel el martes por la noche; este fue el segundo ataque directo de Irán a Israel en seis meses. Según los informes israelíes, la mayoría de los cohetes fueron interceptados. Teherán afirmó que el ataque fue una respuesta, entre otras cosas, al asesinato de Nasrallah. Después del ataque con cohetes, Israel amenazó con represalias a Irán.

Los refugiados que huyen del conflicto en curso entre Israel y Hezbolá han buscado refugio en diversas partes del Líbano. Francia, en su respuesta a las acciones de Israel, llamó a un embargo internacional de armas a Israel utilizadas en zonas de conflicto.

