Tras las elecciones parlamentarias de hace seis semanas, el presidente francés, Emmanuel Macron, está a punto de formar un nuevo gobierno. Esta mañana, Macron se reunió con representantes de la alianza de izquierda Nouveau Front Populaire, que resultó ser la fuerza más votada, aunque no logró obtener una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, aproximadamente 100 escaños.

"Respuestas para el martes"

La izquierda mostró un sentimiento de optimismo después de la reunión. La líder del Partido Verde, Marine Tondelier, compartió: "Salimos de esta reunión con buenas noticias". El presidente del Partido Socialista, Olivier Faure, declaró que Macron reconoció que la estabilidad no equivale a la continuación de sus políticas, un desarrollo significativo.

En cuanto a la nominación de un nuevo primer ministro, un cargo que seguirá consultas, Faure comentó: "Todavía no ha fijado una fecha específica, pero mencionó que sucederá rápidamente". Tondelier presionó: "Debería concluir sus consultas el lunes. Necesitamos una respuesta para el martes".

Macron busca una amplia mayoría para el gobierno

La alianza de izquierda triunfó en las elecciones parlamentarias, superando a las fuerzas centristas de Macron y a los nacionalistas de derecha alrededor de Marine Le Pen. Ningún campo logró obtener una mayoría absoluta desde las elecciones. Como resultado, el país experimentó un bloqueo político. Después de la renuncia de su primer ministro, Gabriel Attal, Macron no nombró a un nuevo jefe de gobierno.

Los representantes de la alianza Nouveau Front Populaire, incluyendo el Partido de la Izquierda La France Insoumise (LFI), los Comunistas, los Socialistas y los Verdes, reafirmaron su reclamo al gobierno después de su reunión con Macron. Su candidata elegida para el cargo de primer ministro, Lucie Castets, expresó: "Estoy preparada desde hoy para construir estas coaliciones, comprometida con otras fuerzas políticas para explorar formas de garantizar la estabilidad del país".

Macron ha enfatizado repetidamente su deseo de una mayoría sustancial y estable para un gobierno. Abogó por que los partidos colaboren más allá de las fronteras ideológicas. Las conversaciones ahora considerarán cómo los partidos pueden lograr este objetivo, según lo sugerido por el Palacio del Elíseo.

Puntos de vista divergentes

Después de reunirse con la izquierda, Macron habló con su campo centrista. Las reacciones iniciales de este campo regarding la reunión no se hicieron públicas. Sin embargo, los conservadores hicieron claro después de su reunión con Macron que no desean ser parte de una coalición de gobierno y votarán en contra de cualquier gobierno que involucre a la izquierda LFI con una moción de confianza. Esta tarde, Macron estaba programado para reunirse con dos facciones más pequeñas. El lunes, el Presidente tiene la intención de reunirse con los nacionalistas de derecha alrededor de Marine Le Pen y los presidentes de las dos cámaras parlamentarias.

El enfoque para encontrar una resolución en las conversaciones sigue sin estar claro. El campo de Macron ha expresado frequently su reticencia a colaborar con el a veces populista partido de izquierda LFI. Sin embargo, la alianza de izquierda persists en su deseo de actuar juntos.

La posible asociación gubernamental de Macron con la alianza de izquierda podría tener un impacto significativo en el panorama político de París. Dado que la alianza de izquierda ganó las elecciones parlamentarias, las discusiones para un nuevo gobierno podrían potencialmente llevar a un cambio significativo en la dirección política de Francia, con París siendo una ciudad clave influenciada por estos cambios.

