Macron debe encontrar un nuevo primer ministro rápidamente.

Olympia proporciona una distracción del profundo crisis gubernamental en la que se encuentra el presidente francés Macron. Aún no está claro qué aspecto tendrá la futura coalición, y ni siquiera quién la liderará. Sin embargo, el tiempo se agota para evitar más caos.

Han pasado más de un mes desde las elecciones parlamentarias anticipadas de Francia, pero qué aspecto tendrá un nuevo gobierno sigue siendo incierto. El presidente Emmanuel Macron ha estado ganando tiempo, esperando a que terminen los Juegos Olímpicos. ¿Francia tendrá ahora un nuevo primer ministro? Al menos, la presión sobre Macron es probable que aumente desde todos los frentes para evitar el bloqueo político.

Pero empecemos desde el principio: Contrario a las expectativas, no fue la derecha nacionalista de Marine Le Pen, sino la alianza de izquierda Nouveau Front Populaire la que ganó las elecciones a la Asamblea Nacional en julio. Las fuerzas centristas de Macron quedaron en segundo lugar.

Los votantes han presentado a los diputados un desafío, ya que ninguno de los campos tiene una mayoría absoluta. Esta es una situación complicada, ya que los grandes compromisos y las coaliciones son poco habituales en la política francesa.

Además, las interpretaciones de los resultados electorales difieren significativamente. La izquierda ve un mandato claro para el gobierno y está molesta con el presidente Macron por no nombrar al primer ministro propuesto, Lucie Castets. El presidente, sin embargo, sugiere que los votantes quieren cooperación entre partidos, y por lo tanto, su partido liberal Renaissance debería ser parte de la coalición gubernamental.

El próximo primer ministro puede no ser de las filas de Macron

¿Macron, que inició las elecciones parlamentarias anticipadas sin una necesidad real y las perdió ampliamente, es simplemente un perdedor pobre que no quiere renunciar al poder? ¿O es un realista? ¿Busca, a diferencia de las convenciones francesas, una posible gran coalición para salir del callejón político?

En cualquier caso, las voces del campo de Macron se están aumentando, explicando dónde hay superposiciones con los conservadores, socialistas, verdes y comunistas, a los que intentan extraer de su alianza con el partido de izquierda La France Insoumise.

La ministra junior de agricultura, Agnes Pannier-Runacher, también llama a concesiones de su propio campo. Y la ministra junior de igualdad, Aurore Bergé, incluso admite: "Debemos enfrentar los hechos de los resultados electorales parlamentarios y mostrar mucha humildad. Esto también significa que el próximo primer ministro no puede venir de nuestras filas".

Los partidos encuentran difícilmente terreno común

Incluso un grupo de expertos que han trabajado en los programas de la alianza de izquierda, el centro o los conservadores recently published 40 policy proposals that, in their opinion, left, conservative, and centrist parties could implement together.

However, how the opposing parties could find common ground remains uncertain. The left, which already has little enthusiasm for cooperation with Macron's party, is unlikely to want to form a coalition with the conservatives. The same applies in reverse. And even among Macron's people, some have difficulties with the idea of working with the greens. The fact that the parties are gradually positioning themselves for the next presidential election in 2027 and are therefore looking for differentiation from each other is also unlikely to help.

Even though Macron emphasizes that it's not about a single name, the question of who will lead the government is likely to be a central topic in discussions. Alongside the Left's proposal of Castels, figures like the conservative regional president Xavier Bertrand, former prime minister Bernard Cazeneuve, and former French foreign minister and later EU commissioner Michel Barnier are being considered as potential prime ministers. However, as seen previously with the outgoing prime minister Gabriel Attal, Macron could also surprise with an unexpected candidate.

El limbo gubernamental aumenta la frustración

Mientras se negocia quién gobernará Francia y con qué equipo en el futuro, el tiempo es esencial. Se debe aprobar un presupuesto para el año siguiente, y las consultas para esto normalmente comenzarían en el Parlamento en el otoño. El nuevo gobierno sin duda querrá revisar el proyecto actual del gobierno saliente de Attal con antelación.

Además, una búsqueda prolongada de un gobierno podría interpretarse como una táctica dilatoria por parte de Macron, aumentando aún más la frustración y la desconfianza entre la población. Por lo tanto, Macron no tiene mucho tiempo para encontrar un nuevo primer ministro.

La Comisión también ha expresado sus preocupaciones por el retraso en la formación de un nuevo gobierno, ya que podría afectar la capacidad de Francia para tomar decisiones cruciales, como aprobar el presupuesto para el año siguiente. Además, el prolongado limbo gubernamental podría exacerb

Lea también: