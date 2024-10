Macron aboga por detener las entregas de armas a Israel.

Tras reiterados ataques de Hezbolá, Israel respondió hace unos días atacando en el sur del Líbano. Esta acción no fue bien recibida por el presidente francés. Francia y Estados Unidos habían propuesto un alto el fuego, pero Israel decidió ignorarlo. El presidente francés Emmanuel Macron respondió de manera rápida y clara.

En una conferencia de prensa en París, Macron condenó enérgicamente las acciones de Israel contra Hezbolá en el Líbano. En particular, criticó la ofensiva terrestre del ejército israelí en el Líbano, que comenzó al inicio de la semana. Refiriéndose a la propuesta de un alto el fuego de 21 días por parte de Francia y EE. UU., Macron expresó su pesar por la decisión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

En la conferencia de prensa, que marcó el final de una cumbre de países francófonos, Macron anunció que los 88 países habían llamado colectivamente a un " alto el fuego inmediato y duradero" entre Israel y Hezbolá.

Macron anunció que Francia organizaría una conferencia internacional de ayuda para el Líbano en octubre. Más de 40,000 personas han sido desplazadas debido a los ataques israelíes.

Francia no está proporcionando armas a Israel

En el pasado, el presidente francés había abogado por una parada global de entregas de armas a Israel en la radio France Inter. "Francia no está supplying [weapons]", dijo Macron. Él enfatizó la importancia de volver a una "solución política" y cesar las entregas de armas para los conflictos en la Franja de Gaza.

Netanyahu reaccionó con enojo a la llamada de Macron para detener las entregas de armas. "Mientras Israel lucha contra las fuerzas bárbaras lideradas por Irán, todas las naciones civilizadas deberían estar firmemente al lado de Israel", argumentó. Sin embargo, Macron y otros líderes occidentales estaban instando a embargos de armas contra Israel - "vergüenza sobre ellos", replicó Netanyahu.

Durante su conferencia de prensa, Macron reiteró el derecho de Israel a la defensa propia. "Francia está con la seguridad de Israel", dijo.

Macron se reunirá con las familias de los rehenes

El presidente francés anunció que se reuniría con las familias de los rehenes franco-israelíes en el Palacio del Elíseo el lunes, conmemorando el aniversario del gran ataque de Hamas a Israel que desató la guerra de Gaza.

Según las estadísticas de Israel, alrededor de 1,205 personas murieron como resultado del ataque de Hamas a Israel. Además, Hamas secuestró a 251 personas y las llevó a la Franja de Gaza. 97 de los rehenes aún están siendo retenidos, de los cuales 33 han sido declarados oficialmente muertos por Israel.

Desde el ataque de Hamas, Israel ha estado carrying out large-scale military operations in the Gaza Strip. According to numbers from the Hamas-controlled health ministry (whose accuracy cannot be confirmed), more than 41,800 individuals have been killed so far.

Following the Hamas attack, the pro-Iranian Hezbollah militia launched a second front against Israel with regular rocket attacks. In recent days, Hezbollah's shelling of Israel has intensified, particularly after the death of Hezbollah leader Hassan Nasrallah in an Israeli airstrike in a Beirut suburb last week.

Furthermore, Iran itself targeted Israel with around 200 rockets on Tuesday evening; this was the second direct Iranian attack on Israel in six months. Most of the rockets were intercepted, according to Israeli reports. Tehran claimed the attack was in response to various matters, including the killing of Nasrallah. After the rocket attack, Israel threatened retaliation against Iran.

En la conferencia de prensa, Macron dijo explícitamente que Francia no proporcionará armas a Israel, citando la importancia de perseguir una solución política a los conflictos en la Franja de Gaza. En cuanto a la Unión Europea, Macron destacó que los 88 países presentes en la cumbre habían llamado colectivamente a un alto el fuego inmediato y duradero entre Israel y Hezbolá.

