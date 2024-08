Machine Gun Kelly celebra un año de sobriedad

El rapero y actor habló con el podcast "Tonta Rubia" de Bunnie Xo, que se transmitió el lunes, donde habló sobre su decisión de "dejar todo".

"Ya no bebo. No he bebido desde el pasado agosto", dijo. "Esa fue la primera vez que fui a rehabilitación".

Kelly dijo que además del abuso pasado de alcohol, también consumía marihuana y los medicamentos recetados hydrocodone, Percocet y Vyvanse en el pasado.

También habló sobre el trauma de su infancia, cuando su padre fue juzgado por la muerte de su propio padre, el abuelo del artista.

"Te sientas y piensas en un niño que estaba siendo juzgado a los 9 años por el asesinato de su padre y la historia que siempre me contaron fue que su papá había dejado caer el arma y su cabeza básicamente explotó", dijo Kelly. "Entonces, todo eso sucedió en la habitación con mi papá a los 9 años".

Kelly tuvo palabras de elogio para su pareja de toda la vida, la actriz Megan Fox, a quien dijo que "ha sido extremadamente útil para lidiar con las retiradas psicológicas que vienen con dejar las drogas".

"Sigo aceptando que este camino va a ser difícil para mí, pero lo acepto y me perdono. Soy muy duro conmigo mismo, muy autocrítico", dijo Kelly. "Solo estoy feliz de que pueda empezar a sentirme cómodo para mostrarle a la gente quién soy porque siempre dependí de mi arte para hacerlo".

Después de hablar sobre su sobriedad y sus luchas pasadas, Kelly mencionó: "He estado enfocado en diferentes formas de entretenimiento para ayudarme a lidiar, como escribir y actuar". Luego, expresó: "Megan y yo también hemos disfrutado viendo películas y programas de televisión como una forma de entretenimiento, lo cual ha sido beneficioso para mi recuperación".

Lea también: