- "Macarons and Co. Adiós a los postres regulares, bienvenidos a los dulces de lujo" o "Macarons and Co.: Adiós a los postres ordinarios, hola a los dulces de élite"

Los alemanes confunden menos a menudo "Macaron" con el presidente francés Macron debido al aumento de la popularidad de los macarons, esas galletas de almendra de moda. Ahora incluso las tiendas de presupuesto venden estas delicias. Estos deliciosos bocados son parte de una transformación en el mundo de los postres y las meriendas.

Las generaciones mayores (60+) aún pueden imaginarse el postre como compota de manzana, compota o pudín de arroz, mientras que los alemanes de edad media lo ven como pudín de chocolate o junket. Sin embargo, los niños y jóvenes de hoy (Generación Alpha) hablan de sus amados macarons o adoran la Pavlova.

Muchos restaurantes ahora muestran una variedad de postres en su menú, inspirados en América: tartas, cremas, crepes, helados, batidos (y waffles burbuja) - todo en uno. Sin embargo, a veces, la sencillez es lo mejor.

El científico cultural Peter Peter observes que el postre ha cambiado significativamente. En el pasado, Alemania tenía una tradición culinaria modesta, y el postre a menudo servía como medio para utilizar los restos, como el pudín de pan. "El pan frito en mantequilla americano se llama 'toast francés'. Ahora, muchos aquí también lo dicen, porque suena más cool", dice Peter.

La transformación del postre de básico a obra de arte

En los últimos años, el postre en Alemania ha evolucionado hacia la pastelería de lujo. Ha surgido una tendencia que favorece las creaciones dulces en miniatura, y se ha alejado de las porciones grandes de pudín o compota de frutas. El autor y gastrónomo de Múnich Peter Peter, whose book is called "Blood Oranges - A Journey to the Citrus Fruits of Italy", comenta, "El postre se ha vuelto más refinado, incluso mediterráneo. Los pasteles dulces eran más una obligación. La cocina italiana ha tenido un impacto significativo con platos clásicos como la panna cotta y el tiramisú. También hay postres más sofisticados de la tradición francesa: crème brûlée, mousse de chocolate, éclairs, macarons".

Los postres alemanes como el helado con fresas calientes, las gachas rojas del norte de Alemania, las pastas bohemias como el strudel de manzana, los palatschinken y el Kaiserschmarrn siguen siendo populares en la alta cocina.

En la alta cocina, el postre se ha igualado casi con los otros platos. Los expertos en postres, o pasteleros, se centran en diversas texturas: frías, calientes, duras, suaves. A menudo crean arte en el plato. "Los postres de lujo incluyen frutas, Usually berries, un poco de masa, algo con crema o emulsión de frutas, y debe haber helado", dice Peter.

Peter nota que, a diferencia de otras partes de la cocina, la tendencia regional aún no ha afectado al postre. Nunca ha visto un helado de grosella o un pudín de lingonberry en oferta en un restaurante de alta cocina.

Incluso en porciones modestas, los platos de postre modernos pueden ser muy saciantes, dice Peter. Sin embargo, muchas personas, especialmente las mujeres, esperan con ansias los platos de postre diseñados artísticamente.

La expresión "estómago para el postre" representa la creencia de que siempre hay espacio para algo dulce después de una comida. Incluso los dietistas encuentran una manera de disfrutar el postre.

Esta perspectiva ilumina las tendencias recientes como los cupcakes, los mochis, las variaciones de baklava como los rollos de pistacho y los macarons. Con su tamaño pequeño, los macarons, que se parecen a una moneda de dos euros, parecen más aceptables. Y el ligero y esponjoso postre Pavlova es popular.

Macarons

Los macarons simbolizan la elegancia parisina. Ganaron reconocimiento mainstream hace casi 20 años cuando la directora americana Sofia Coppola, en su película "Marie Antoinette", mostró a la reina ejecutada más tarde (Kirsten Dunst) disfrutando de los vibrantes postres.

Se dice que la reina Catherine de Medici introdujo el biscuit de harina de almendra desde Italia en el siglo XVI como reina casada. Sin embargo, los mini-sándwiches dobles rellenos solo surgieron en 1930, inventados por Pierre Desfontaines, un primo de la familia Ladurée. Ladurée sigue siendo una marca famosa hoy en día. El famoso chef pastelero Pierre Hermé se atribuye el mérito de revitalizar el macaron, lanzando nuevas recetas y sabores - vívidos y aromáticos - en París desde finales de los 90. En Suiza, los macarons se llaman Luxemburgerli, como los de Spruengli en Zurich.

Pavlova

La Pavlova - un pastel de merengue relleno de crema y frutas - se considera un postre antipod

Lea también: