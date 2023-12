Lydia Ko, elogiada por hablar de la regla tras sorprender a un periodista con una respuesta sincera

Durante la ronda final del Palos Verdes Championship el domingo, se pudo ver a Ko recibiendo tratamiento de su fisioterapeuta Chris Wicker por una aparente tensión en la espalda.

Después de completar su ronda y registrar un uno-bajo 70 para terminar empatada en el tercer puesto, la jugadora neozelandesa fue preguntada por el reportero de Golf Channel Jerry Foltz sobre el entrenador, su tratamiento y si había alguna preocupación a largo plazo.

"Espero que no", dijo Ko. "Es esa época del mes.

"Sé que las señoras que están mirando probablemente estén como: 'Sí, te tengo'. Así que, cuando eso ocurre, mi espalda se tensa mucho, y estoy todo torcido. No es la primera vez que Chris (Wicker) me ve torcido, pero me sentí mucho mejor después de que él viniera. Así que, sí, ahí lo tienes".

La respuesta de la 17 veces ganadora del LPGA Tour cogió a Foltz por sorpresa. Tartamudeó mientras buscaba a trompicones una respuesta adecuada antes de conseguir decir: "Gracias".

Ko fue capaz de reírse de cualquier incomodidad, diciendo con una sonrisa: "Sé que no tienes palabras, Jerry. Sinceramente".

El lunes, el propio Foltz reconoció su sorpresa ante la respuesta de Ko, respondiendo a un tuit que incluía un enlace a un artículo de Golf Central titulado "'Honesty it is': Lydia Ko deja sin palabras al entrevistador con su respuesta" con tres simples palabras: "Sí lo hizo".

La franqueza de Ko sobre su periodo, un tema en el deporte femenino que a menudo se considera tabú, le valió una gran oleada de elogios en las redes sociales.

Visita CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos.

Marama Davidson, colíder de los Verdes neozelandeses, dijo en Twitter que el dolor menstrual "definitivamente no se reconoce lo suficiente".

La periodista de ESPN Zenia D'cunha dijo: "Deberíamos normalizar que las mujeres en el deporte hablen así de la menstruación. No es una excusa ni una vergüenza, es sólo una función corporal".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com