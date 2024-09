- Lutz van der Horst encuentra las entrevistas políticas intrigantes.

Lutz van der Horst, el provocador de risas en el programa "heute-show" de ZDF, que no tiene reparos en burlarse de los políticos, admitió sentir una punzada de culpa por una pregunta. "Normalmente, soy bastante bueno para saber dónde está la línea. Pero hubo una vez en la que pensé después, '¡Maldita sea! ¿Qué acabas de preguntar? ¡Eso estaba muy fuera de lugar!'", compartió el hombre de 49 años con la Agencia Alemana de Prensa. Desafortunadamente, la pregunta en sí sigue siendo un secreto. "Pero déjame decirte, no voy a revelar la pregunta ni a quién iba dirigida."

Hablar con figuras políticas sigue llenándolo de alegría. "La emoción está en romper con las respuestas convencionales y obtener una respuesta o reacción inesperada de ellos. Es divertido porque están muy versados en la retórica."

La personalidad de la televisión de Colonia ahora se ha unido a la comediante Ilka Bessin ("Cindy aus Marzahn") para el podcast "Nobody Asks Us".every Friday, they tackle questions previously posed to other celebrities.

En el papel de respondedor, se siente menos intimidado. "Cuando respondo a preguntas, soy mucho más relajado porque no puedo revisar mis respuestas antes. Sin embargo, cuando soy yo quien hace las preguntas, suele haber mucho trabajo de investigación de antemano. Tengo que investigar el tema, aprender sobre la persona y pensar en preguntas potenciales."

