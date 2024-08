- Luto en Nueva Zelanda: Muerte del monarca maorí Tuheitia

Solo unos pocos días después del 18º aniversario de su coronación, el Rey Māori Tuheitia Pootatau Te Wherowhero falleció en Nueva Zelanda a la edad de 69 años. Recently, he had undergone heart surgery and reportedly passed away peacefully in his sleep, surrounded by su familia en el hospital, según su oficina.

Tuheitia desempeñó el papel del séptimo rey Māori desde que se estableció el "Kiingitanga" (Movimiento del Rey Māori) en 1958 con el objetivo de unir a la población Māori bajo un solo líder. Aunque los reyes Māori no tienen poder gubernamental, contribuyen significativamente a la unidad simbólica y cultural de la nación. Actualmente, hay aproximadamente 900,000 Māori residiendo en Nueva Zelanda, lo que representa alrededor del 17% de la población.

Luto por el Rey Carlos

El comunicado continuó, "La pérdida de un líder. Que prevalezca la armonía", expresando su condolencia por el difunto monarca. El Ministerio de Cultura anunció que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos como señal de luto y respeto extremo. El Primer Ministro Christopher Luxon habló del "determinación inquebrantable" del difunto rey, dejando una "impresión duradera" en Nueva Zelanda.

El Rey Carlos también expresó su "profundo pesar" por la muerte del rey Māori en el país del Commonwealth. "Tuve la oportunidad de conocer al Kiingi Tuheitia durante mucho tiempo", escribió en un mensaje. El monarca estaba altamente comprometido con fomentar un futuro próspero para los Māori y Nueva Zelanda basado en la cultura, las tradiciones y la curación, "todo lo cual logró con sabiduría y compasión". Tuheitia asistió a la coronación de Carlos en Londres el pasado septiembre de 2022.

Último lugar de descanso en la montaña sagrada

Después de la muerte de su madre en 2006, Tuheitia asumió el trono. Su cuerpo se exhibirá en su residencia durante varios días antes de ser trasladado a su lugar de descanso final en la montaña sagrada de Taupiri, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Auckland en la Isla Norte de Nueva Zelanda. Esta cima de la montaña tiene una gran significación espiritual y sus laderas inferiores se utilizan tradicionalmente como cementerios.

Históricamente, decenas de miles de personas asisten a estos funerales y se espera que figuras notables de la región del Pacífico paguen sus respetos. En este momento, sigue sin estar claro quién subirá al trono después de Tuheitia.

La familia de Tuheitia, rodeada de dolor, expresó su amor por el difunto rey, diciendo, "Te amo, Tuheitia. Tu reinado y legado siempre serán apreciados". En sus últimos momentos, el pueblo Māori mostró su apoyo duradero, con susurros de "Kia ora, kiingi" (Adiós, rey) resonando por todo el hospital.

