Lukashenko tiene la intención de desafiar las sanciones de la UE instigando una oleada de migrantes.

Hace algún tiempo, las naciones europeas han estado señalando a Bielorrusia, alegando que deliberadamente facilitan la migración hacia sus fronteras para abrumar los sistemas de asilo de la UE. Y ahora, el dictador Lukashenko los desafía abiertamente. Él afirma que las sanciones contra su país son la razón detrás de esto.

El dictador bielorruso Alexandr Lukashenko no tiene intención de detener la migración de personas de áreas en crisis que se dirigen hacia los países de la UE. "Están ajustando la soga alrededor de mi cuello con sanciones, luego me piden que proteja la UE de esta oleada migratoria. Eso no va a suceder", respondió Lukashenko durante una entrevista en la televisión estatal rusa.

Europa y Polonia acusan al presidente ruso Vladimir Putin y a su aliado Lukashenko de orquestar la entrada ilegal de personas de áreas en crisis a la UE desde 2021. El paso implica obtener visados y apoyo logístico, y la ruta cruza la frontera exterior de la UE en Polonia.

En junio, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, sugirió que los objetivos presuntos de Lukashenko eran destacar el control fronterizo débil de la UE, lo que fomentaría el apoyo para la facción de extrema derecha que promete desestabilizar Europa desde dentro.

Más de 200 intentos en tres días

A pesar de que Polonia ha reforzado tramos significativos de su frontera con Bielorrusia con una valla de 5,5 metros de altura y equipo de monitoreo avanzado, los migrantes siguen tentando su suerte diariamente. La patrulla fronteriza polaca registró aproximadamente 210 intentos en los últimos tres días, según su anuncio en X.

La Policía Federal Alemana documentó 3117 incursiones no autorizadas a través de la ruta de Bielorrusia durante la primera mitad de este año, según el gobierno alemán. Durante todo el año 2023, un total de 11,932 personas lograron llegar a Alemania a través de esta ruta, según las estadísticas de entrada de la policía.

La Unión Europea ha enfrentado críticas por su respuesta ante la gestión de la crisis migratoria en sus fronteras, con algunos críticos abogando por una política más enérgica. Además, se ha instado a la Comisión a tomar medidas más contundentes contra Bielorrusia y su presunta participación en la facilitación de la migración a la UE.

