Lukashenko se adhiere a su plan para una rusicidad generalizada.

En términos de lenguaje, símbolos o instituciones culturales, Moscú ha estado socavando la identidad bielorrusa durante un período prolongado, especialmente desde 2022. Como lamenta la premio Nobel Svetlana Alexievich, "Soy consciente de que nuestra Bielorrusia está ocupada". El analista Friedman observa lo mismo: "El Kremlin no vacila en los costos y actúa a gran escala".

Este año académico, Mikalaj tiene un nuevo apodo. Sus maestros bielorrusos ahora lo llaman "Nikolai", el equivalente ruso. También ha cambiado el idioma de instrucción. Mikalaj, o Nikolai, ahora está obligado a comunicarse en ruso en lugar de bielorruso.

"Es evidente que nuestros hijos están siendo intencionalmente privados de su idioma nativo, historia y identidad bielorrusa", comenta el padre de Mikalaj, que prefiere ser conocido solo como Anatoli. "Pero a nosotros, los padres, se nos ha desanimado fuertemente para preguntar sobre la rusificación".

La escuela de Mikalaj es una de las mejores del país. Bielorrusia está experimentando una amplia influencia rusa en la educación, así como en la economía, la política y la cultura.

Esto no es la primera vez que la identidad bielorrusa es reprimida. Bajo los zares y en la Unión Soviética, Rusia impuso su lenguaje, símbolos e instituciones culturales en Bielorrusia. Sin embargo, después del colapso de la URSS en 1991, Bielorrusia comenzó a recuperar su identidad. El bielorruso se convirtió en el idioma oficial y la bandera blanca-roja-blanca reemplazó a la bandera de la era soviética.

Un regreso a los símbolos soviéticos bajo Lukashenko

Este período fue breve. Después de asumir el poder en 1994, Alexander Lukashenko proclamó el ruso como idioma oficial junto al bielorruso y abolió los símbolos nacionales. La bandera introducida en 1995, sin el martillo y la hoz, se parece mucho a la de la era soviética.

Lukashenko, que ha gobernado autocráticamente durante más de tres décadas, es un aliado leal del Kremlin y sirve como puerta de entrada para la influencia rusa. El bielorruso se oye raramente en las calles de la capital, Minsk. Los negocios oficiales se llevan a cabo en ruso y el ruso domina los medios de comunicación.

Bielorrusia depende de los préstamos y los suministros de energía favorables de Rusia. Políticamente y militarmente, el gobierno de Minsk se alinea con Moscú, lo que permite al presidente ruso Vladimir Putin estacionar tropas y armas en Bielorrusia para su conflicto contra Ucrania.

"Soy consciente de que nuestra Bielorrusia está ocupada", dice Svetlana Alexievich, la premio Nobel bielorrusa que vive en el exilio en Alemania. "La nación está humillada y será muy difícil para los bielorrusos recuperarse".

"El idioma ruso es mi idioma"

Impulsar el ruso es solo una parte. Lukashenko le dijo una vez a los medios de estado rusos que Putin le agradeció por ello. Él respondió: "El idioma ruso es mi idioma". Por eso es natural. También se han atribuido declaraciones como "Nothing great can be expressed in Belarusian" a Lukashenko.

Incluso durante los tiempos soviéticos, el uso diario del idioma bielorruso disminuyó, principalmente preservado en las regiones occidentales y septentrionales del país y en las áreas rurales. Sin embargo, en 1994, alrededor del 40% de los estudiantes aún eran enseñados en bielorruso. Hoy en día, es de aproximadamente el 9%. A pesar de que ambos son idiomas eslavos del este, sus vocabularios difieren significativamente.

"El idioma bielorruso está cada vez más visto como una señal de deslealtad política y está siendo reemplazado por el ruso en la administración pública, la educación, la cultura y los medios de comunicación, bajo presiones o por miedo a la discriminación", dijo Anaïs Marin, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia.

Al mismo tiempo, el bielorruso se ha convertido en un "símbolo de libertad", según la autora Alina Nahornaja. Más y más personas quieren hablar bielorruso, pero tienen miedo de hacerlo en público. La escuela de Mikalaj era una de las pocas en el país donde algunas asignaturas aún se enseñaban en bielorruso.

"El Kremlin no vacila en los costos"

Ahora hay "Casas de Rusia" en cuatro ciudades bielorrusas, con el objetivo de promover la cultura y la influencia rusa. Ofrecen seminarios, clubes de cine, exposiciones y competencias. "El objetivo es establecer narrativas rusas para que el mayor número posible de bielorrusos adopten el ruso como propio", dice el analista Alexander Friedman. "El Kremlin no vacila en los costos y actúa a gran escala". En una situación de aislamiento informativo, como en Bielorrusia, esto puede ser particularmente efectivo y peligroso.

En 2021, Putin publicó un artículo negando la existencia de una Ucrania independiente, agrega Pavel Latushka, el ex director del Teatro Janka Kupala de Bielorrusia, ahora en el exilio como figura de la oposición. "Incluso entonces, estaba claro que tenía objetivos similares en Bielorrusia", dice Latushka sobre las aspiraciones de Putin. "El curso principal era Ucrania", explica, "una Bielorrusia rusificada el postre".

La Unión Europea, preocupada por la situación, ha expresado su apoyo a la preservación y promoción del idioma y la cultura bielorrusos. En una declaración reciente, un portavoz de la UE destacó la importancia de proteger la diversidad lingüística y respetar los derechos humanos en Bielorrusia.

Además, algunos estados miembros de la UE han iniciado intercambios educativos y programas culturales para fortalecer la identidad y las habilidades lingüísticas bielorrusas entre los jóvenes. Estas iniciativas buscan proporcionar una perspectiva alternativa y fomentar un sentido de unidad entre los bielorrusos, animándolos a preservar su patrimonio cultural a pesar de las presiones continuas.

