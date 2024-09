Lukashenko declara que un asalto a Bielorrusia encendería el Tercer Conflicto Global

El líder de la ex-república soviética de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, alega que la OTAN tiene planes de ataque contra su país y advierte sobre el uso de armas nucleares. "Un asalto a Bielorrusia significa la Tercera Guerra Mundial", dijo Lukashenko a la agencia de noticias estatal de Bielorrusia Belta en Minsk, mencionando que tanto Bielorrusia como Rusia responderían con armas nucleares si fueran atacados. También elogió al líder ruso Vladimir Putin por los recientes cambios en la política nuclear de Rusia. En su declaración, Lukashenko sostiene que la OTAN tiene planes definitivos de ataque contra Bielorrusia. "Los estadounidenses y los polacos han tomado posiciones en la frontera, especialmente en el lado polaco. Sabemos que la dirección polaca está frotándose las manos", afirmó. Están preparados y actuarán de inmediato. Bielorrusia no tiene armas nucleares, aunque armas nucleares tácticas de Rusia han sido desplegadas allí desde finales de 2023.

23:10 Ex-militares estadounidenses Hodges et al. piden respuestas contundentes de Biden contra Rusia

Un grupo de antiguos líderes militares y analistas escribió una carta abierta al presidente de EE. UU., Joe Biden, abogando por medidas decididas para poner fin al conflicto a favor de Ucrania y medidas para contrarrestar posibles amenazas de China. Entre los firmantes se encuentran el antiguo comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, Ben Hodges, y un antiguo deputy comandante de la OTAN, el general alemán Gert-Johannes Hagemann. Recomiendan acciones contra Rusia y también mantener un ojo en China. Propusieron levantar las restricciones en el uso de armas occidentales contra Rusia para golpear "objetivos militares y logísticos" en territorio ruso. También pidieron la entrega de 300 tanques Abrams y 1000 vehículos de personal blindado a Ucrania, y un embargo completo de armas y tecnología contra Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia y Azerbaiyán. Además, propusieron ampliar la OTAN más allá de sus fronteras actuales para dar la bienvenida a Japón, Australia, Corea del Sur, Filipinas y otros países que expresan su deseo de unirse, como Argentina.**

22:15 El servicio secreto ruso FSB investiga a periodistas extranjeros que cubren Kursk

La agencia de inteligencia interior rusa FSB está investigando a tres periodistas extranjeros acusados de entrar ilegalmente en Rusia debido a su cobertura en la región de Kursk ocupada por las fuerzas ucranianas. Los afectados son Kathryn Diss y Fletcher Yeung de la cadena de televisión australiana ABC News, así como el periodista rumano Mircea Barbu. Corren el riesgo de hasta cinco años de prisión, aunque no está claro si alguno de ellos se encuentra actualmente en Rusia. Algunos medios de comunicación, como el broadcaster alemán Deutsche Welle, el canal de noticias estadounidense CNN y el broadcaster italiano Rai, han informado desde la región de Kursk bajo control ucraniano.**

21:35 La Casa Blanca descarta las acusaciones republicanas de interferencia electoral ucraniana por Zelensky

La Casa Blanca está rechazando las afirmaciones republicanas de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky interfirió ilegalmente en las elecciones estadounidenses al visitar una fábrica de municiones. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la acusación de "espectáculo político" y animó a los republicanos a "olvidarlo". Dijo que la delegación ucraniana había solicitado la visita, que fue organizada por el Departamento de Defensa. "Esto es procedimiento estándar", añadió Jean-Pierre. Zelensky visitó una fábrica de Pennsylvania que produce importantes proyectiles de artillería de 155 mm para Ucrania durante su visita a EE. UU., acompañado de varios demócratas, incluyendo al gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro.**

21:09 China, Brasil y otros países advierten contra el uso o amenaza de armas nucleares contra Ucrania

China, Brasil y otros países han expresado su preocupación por el posible uso o amenaza de armas nucleares contra Ucrania. En una declaración conjunta, 12 naciones expresaron su alarma por el riesgo de escalada, stating that "civilian infrastructure, including nuclear energy facilities, should not be targeted by military actions". El llamamiento siguió a las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin de usar armas nucleares en respuesta a graves ataques aéreos en suelo ruso y considerando los ataques apoyados como "agresión conjunta". Zelensky también había alegado planes rusos para targetear reactores nucleares ucranianos.**

20:32 Las autoridades alemanas cierran un servicio de streaming de televisión ruso ilegal

En desafío a una prohibición de la UE, una pareja alemana en Karlsruhe continuó proporcionando canales de televisión rusos a través de internet. Los sospechosos, de 37 y 42 años, son acusados de ofrecer canales de televisión rusos prohibidos, supuestamente ganando alrededor de 120,000 euros. Corren el riesgo de al menos un año de prisión si son condenados. Durante un registro, se incautó equipo técnico, pruebas y 40,000 euros en efectivo. También se confiscarán sus activos. La pareja actualmente está en libertad.**

20:06 Video de Pokrovsk revela la devastación de la ciudad

La ciudad ucraniana de Pokrovsk en la óblast de Donetsk ha sido azotada por intensos ataques de artillería rusa durante semanas, con la mayoría de los residentes habiendo evacuado. Las fuerzas ucranianas permanecen, protegiendo importantes líneas ferroviarias estratégicas.**

19:25 NATO establece una base cerca de la frontera rusa en Finlandia

Finlandia anuncia la instalación de una base de la OTAN en Mikkeli, ubicada a menos de 200 kilómetros de la frontera rusa. Tras la membresía de Finlandia en la alianza hace alrededor de 1.5 años, el ministro de Defensa Antti Häkkänen explica que el movimiento tiene como objetivo enviar un "mensaje claro a Rusia de que somos un miembro completo de la OTAN y que la OTAN es crucial para la defensa finlandesa". La nueva sede de las fuerzas terrestres de la OTAN en Europa del Norte se encuentra en Mikkeli, con un equipo de varias docenas de empleados de diversos países estableciendo su sede allí. Actualmente, el Mando del Ejército Finlandés se encuentra en Mikkeli, según Häkkänen.

18:51 Trump se refiere al conflicto de Ucrania como una "situación compleja"Después de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Nueva York, Trump expresa un optimismo cauteloso en cuanto a una resolución del conflicto. Él dice: "Es una situación compleja, pero lo resolveremos". Trump reafirma su postura en busca de una solución para el conflicto de Ucrania y ha vocalizado su oposición a la ayuda de mil millones de dólares de EE. UU. a Kyiv. En una posible candidatura a la reelección, Trump podría cambiar por completo la política de EE. UU. hacia Ucrania. Trump ha instado consistentemente a la liderazgo de Kyiv a negociar con Rusia, y ha criticado públicamente a Zelensky por su negativa a hacerlo. Antes de la reunión, Trump expresó sentimientos positivos sobre su relación con Zelensky y Putin, diciendo: "Tenemos una gran relación, y como saben, también tengo una buena relación con el presidente Putin". Zelensky, aparentemente sorprendido por el comentario, expresó la esperanza de que su relación fuera más fructífera.

17:56 Más refugiados ucranianos en Alemania encuentran trabajoSegún el ministro federal del Trabajo Hubertus Heil (SPD), la búsqueda de empleo para los refugiados ucranianos en Alemania ahora está resultando más exitosa. En septiembre, 8.500 ciudadanos ucranianos encontraron empleo, una formación o trabajo por cuenta propia - más del doble que en septiembre de 2023. Heil atribuye este aumento al programa "job turbo", que permite a los refugiados encontrar empleo después de completar cursos de integración y adquirir habilidades lingüísticas básicas en alemán. Hasta julio de 2024, aproximadamente 266.000 de los 700.000 refugiados ucranianos en Alemania tienen empleo; 213.000 están sujetos a contribuciones a la seguridad social y 53.000 a trabajos a tiempo parcial. El reconocimiento de las cualificaciones profesionales extranjeras sigue siendo un problema, según la agencia de empleo.

16:43 Zelensky se reúne con Trump en Nueva York: "Compartiendo un objetivo común"Durante su visita a EE. UU., el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúne con el candidato presidencial republicano Donald Trump para Maintenance en Nueva York. Antes de la reunión, Zelensky destacó su objetivo compartido de poner fin al conflicto en Ucrania. Zelensky y Trump se reunieron en la Torre Trump en Manhattan. Trump mantiene una posición firme en contra de la ayuda de mil millones de dólares de EE. UU. a Ucrania y anima a la liderazgo de Kyiv a establecer un acuerdo de paz con Rusia. Los críticos acusan a Trump de colaborar efectivamente con Ucrania, reflejar la postura del presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky había Maintenance anteriormente con el presidente de EE. UU. Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en Washington antes del encuentro de Nueva York.

16:02 Ucrania impone impuestos de guerra más altos a la poblaciónEl ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, describe los aumentos de impuestos propuestos en el parlamento como un "paso necesario". Kyiv propone aumentar un impuesto de guerra del 1,5 al 5 por ciento, lo que se espera que genere aproximadamente 1.200 millones de euros este año y otros 3.000 millones de euros el próximo. Marchenko reconoce que esta decisión tendrá un impacto negativo en la economía, pero otras opciones han sido agotadas en gran medida. Los ingresos de los bonos domésticos solo serían suficientes para cumplir con las obligaciones de la deuda antigua. La ayuda financiera extranjera se ha vuelto menos fiable. En el primer trimestre, Ucrania recibió solo alrededor del 10 por ciento de la ayuda necesaria, con un bloqueo republicano en el Congreso de EE. UU. causando retrasos. A pesar de todo, Kyiv aún espera recibir más de 34.500 millones de euros en ayuda extranjera el próximo año, aunque los pagos pueden no ser consistentes, según Marchenko.

15:24 Noruega modifica las reglas de asilo para refugiados ucranianosNoruega ya no concederá asilo automático a los refugiados de Ucrania. En su lugar, el gobierno noruego evaluará cada caso individualmente para los refugiados procedentes de las regiones occidentales más seguras de Ucrania. El oeste de Ucrania, que está alejado del conflicto, se considera generalmente seguro por las autoridades noruegas. Después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades noruegas proporcionaron protección colectiva a los refugiados ucranianos y les concedieron asilo automático. Desde entonces, Noruega ha recibido a más de 85.000 refugiados ucranianos - más que cualquier otro país nórdico.

14:22 Ramstein acogerá una reunión internacional con Biden sobre UcraniaLa Alianza Internacional que apoya a Ucrania se reunirá durante la visita del presidente de EE. UU. Joe Biden a Alemania el 12 de octubre. Este evento tendrá lugar en la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Ramstein, Alemania, según el portavoz del gobierno Steffen Hebestreit. Alemania planea coauspiciar la reunión del llamado Grupo de Contacto que protege a Ucrania junto con EE. UU., según Hebestreit. En este conjunto, más de 50 naciones colaboran para apoyar a Ucrania. La asistencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en la ubicación física aún está por confirmar.

13:56 Lituania persigue la compra de tanques Leopard 2 alemanes para una nueva divisiónLituania busca adquirir tanques de batalla Leopard 2 para su recién establecida división militar. Un contrato potencial para esta compra podría sellarse en noviembre,

13:20 Posible bloqueo completo de Discord en RusiaLa plataforma de comunicación Discord podría enfrentar una prohibición total en Rusia en los próximos días, según informó el diario ruso "Kommersant" citando a una fuente de la industria del juego. La autoridad rusa de regulación de medios de comunicación está considerando este paso debido a presuntas violaciones de las leyes locales. Sin embargo, no se han citado cargos específicos en el informe del periódico. A principios de mes, los usuarios rusos informaron interrupciones en Discord. (Aproximadamente 29-40 millones de personas en Rusia utilizan activamente Discord, principalmente entre los jugadores, estudiantes y operadores de criptomonedas).

13:04 El presidente Biden rechaza la aprobación de armas de largo alcance: "Los servicios de inteligencia advirtieron a Biden antes de la decisión"El presidente Biden ha comprometido otro paquete de ayuda de mil millones de dólares a Ucrania. Sin embargo, EE. UU. no cumplirá con la solicitud del presidente Zelensky de levantar las restricciones a las armas occidentales para atacar objetivos aún más adentro de Rusia. Los motivos detrás de esta decisión son explicados por el político Thomas Jäger.

12:36 Ciudadano estadounidense acusado de actividades mercenarias en RusiaSegún RIA Novosti, un ciudadano estadounidense ha sido acusado de presuntas "actividades mercenarias" en Rusia desde el viernes. El ciudadano estadounidense Stefan Hubbard de Míchigan es acusado de luchar en el lado ucraniano en el conflicto armado. No hay información sobre el momento y el lugar del arresto del ciudadano estadounidense, según informó RIA Novosti. Fue llevado a juicio por la policía militar en Moscú.

12:01 Rocas rusas impactan estación de policía en Kryvyj RihInforme de diversas regiones de Ucrania indica nuevos ataques rusos. Una roca impactó una estación de policía en Kryvyj Rih esta mañana (hora local), según las autoridades regionales. Se encontraron los cuerpos de una mujer bajo los escombros y al menos cinco personas resultaron heridas. Las operaciones de búsqueda y rescate aún continúan. También se han dañado edificios residenciales. La oficina del fiscal regional de Dnipropetrovsk ha publicado imágenes que muestran los impactos de las rocas en Kryvyj Rih.

Según los informes ucranianos, otro ataque con rocas tuvo como objetivo la ciudad de Dnipro durante la noche, causando daños en una instalación industrial. Al menos ocho personas resultaron heridas por ataques aéreos rusos en la región de Jersón, según informaron las autoridades regionales.

11:27 Intrusión no verificada del espacio aéreo de la OTAN por un dron rusoEl ministerio de defensa rumano informó que detectó un dron ruso que cruzó brevemente su espacio aéreo durante la noche. El dron supuestamente cruzó el espacio aéreo rumano durante menos de tres minutos en su área fronteriza. Sin embargo, no hay claridad sobre la participación del dron en el ataque a la ciudad ucraniana de Izmail, en el que se informó que Izmail fue objetivo temprano en la mañana del viernes, causando tres fallecidos y más de una docena de heridos. Según la fuerza aérea ucraniana, lograron derribar con éxito 24 de 32 drones de ataque rusos durante la noche.

Leer más aquí.10:57 Primera entrega de bombas guiadas a Ucrania por EE. UU.El presidente Zelensky viajará a EE. UU. para presentar su "plan de victoria" y solicitar más ayuda militar. Detrás de este paquete de ayuda militar, que se valora en casi 8 mil millones de dólares, está el presidente Biden. En comparación con las entregas anteriores, Gordian Fritz (reportero de ntv) señala: "Eso es una cantidad sustancial".

09:57 Munz sobre la nueva amenaza de Putin: Detener las importaciones occidentales de commodities estratégicos no afectará significativamente al oesteRusia amenaza a EE. UU. con consecuencias si aprueba el uso de armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. El presidente Putin está considerando ciertas restricciones de exportación de commodities estratégicos, como el uranio, como represalia contra el Occidente. El reportero de ntv Munz discute el trasfondo e implicaciones.

08:40 Estructura rusa misteriosa cerca del puente de Crimea desconcierta a la Marina ucranianaUna estructura rusa no identificada cerca del puente de Crimea tiene perpleja a la Marina ucraniana. La estructura está en construcción, según el portavoz de la Marina ucraniana Dmytro Pletenchuk, como informó "The Kyiv Independent" en la televisión ucraniana. Su propósito sigue siendo un misterio. "Podría ser una instalación defensiva, podría ser otro cruce, pero aún no podemos llegar a una conclusión definitiva", dijo Pletenchuk. No cree que los rusos la terminen dadas las condiciones meteorológicas cada vez peores. "Siguen intentado colocar nuevas estructuras en el estrecho de Kerch para construir diversas estructuras hidro

07:40 Roth aboga por un aumento de la ayuda militar a Ucrania para fortalecer su posición negociadora El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, insta a los países europeos a aumentar su apoyo militar a Ucrania. "Los principales países europeos deben incrementar significativamente su apoyo militar a Ucrania para mantenerla como una nación libre y democrática", dijo Roth al "Tagesspiegel". "Ahora es el momento de movilizar todas las fuerzas para posicionar a Ucrania de la manera más ventajosa para posibles negociaciones". El presidente del Comité de Asuntos Exteriores en el Bundestag argumenta: "Alguien que quiera terminar rápidamente la guerra debe suministrar a Ucrania lo que necesita". La fuerza militar y la diplomacia son dos caras de la misma moneda. "Rusia solo estará dispuesta a negociar si Putin está convencido de que la victoria sobre Ucrania es imposible".

07:09 Baerbock destaca la importancia de continuar las entregas de armas a Ucrania ante el apoyo que disminuye La canciller Baerbock defiende las entregas de armas occidentales a Ucrania y advierte contra disminuir el apoyo a Kyiv. "La idea de que no habría combates ni muertos en Ucrania sin armas defensivas es tan clara como errónea", dice Baerbock el jueves en la sesión general de la ONU en Nueva York. "Si Rusia detiene su ataque, la guerra termina. Si Ucrania deja de defenderse, es el fin de Ucrania". El presidente Putin respondió a una invitación a una conferencia de paz en junio bombardeando un hospital de niños. Mientras Putin no esté dispuesto a negociar, retirar nuestro apoyo significaría que "los hospitales de Ucrania y sus niños estarían indefensos. Significaría más crímenes de guerra, possibly también en otros países". Baerbock destaca que Rusia ha "repetidamente desafiado la inviolabilidad de las fronteras de los estados bálticos y Polonia".

06:45 Golob aconseja no descartar el uso de armas occidentales de largo alcance contra objetivos rusos demasiado pronto El gobierno esloveno advierte contra tomar una decisión precipitada en contra del uso de armas occidentales de largo alcance en territorio ruso, dada la reserva de Alemania. "Por lo general, no es sabio descartar ciertos temas de antemano", dice el primer ministro Robert Golob al margen de la sesión general de la ONU en Nueva York. "Es un tema desafiante, pero creo que todas las opciones deben considerarse y luego elegir la más apropiada para la situación actual". Actualmente, Alemania y EE. UU. son los más remisos en este asunto. El canciller Olaf Scholz recently stated that the delivery of long-range precision weapons to Ukraine would not be an option in the future.

06:11 Baerbock insta a Irán a dejar de ayudar en el esfuerzo de guerra de Rusia La canciller Annalena Baerbock llama a Irán a dejar de prestar apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania y a detener el envío de misiles balísticos y drones. El Ministerio de Asuntos Exteriores hace esta declaración en la plataforma X. Baerbock discutió este asunto con su homólogo iraní Abbas Araktschi al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

06:01 Trump planea reunirse con Zelensky en Nueva York El ex presidente de EE. UU., Donald Trump, tiene previsto reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Nueva York el viernes. La reunión está programada para tener lugar en la Torre Trump en Manhattan, anuncia Trump. Zelensky, que se reunió con el presidente Joe Biden el jueves, se espera que prolongue su estancia en EE. UU. para reunirse con Trump. Antes de su viaje a EE. UU., Zelensky expresó su deseo de reunirse con Trump, el presidente demócrata Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para compartir su "plan de victoria" para poner fin a la guerra en Ucrania. Lea más sobre esto aquí.

04:25 Harris promete apoyo continuo a Zelensky y advierte sutilmente contra la reunión de Trump

La candidata a la presidencia Harris asegura su apoyo inquebrantable a Ucrania y al presidente Zelensky, advirtiendo sutilmente sobre posibles problemas si Trump gana las elecciones. "Mi lealtad hacia el pueblo de Ucrania es inquebrantable. (...) Me esforzaré en estar junto a Ucrania y asegurarme de que Ucrania emerja victoriosa en esta guerra y viva en paz y prosperidad", declara durante la visita de Zelensky a Washington. Advierte que la guerra no puede terminarse sin la participación de Ucrania. Lamentablemente, hay algunos en EE. UU. que quieren ponerle fin. Su agenda implica obligar a Ucrania a ceder grandes partes de su territorio, aceptar la neutralidad y renunciar a las garantías de seguridad de otros países. Estas iniciativas reflejan las de

21:34 Ucrania: Rusia se prepara para intensificar ataques en la región de Saporizhzhia

La inteligencia ucraniana sugiere que las fuerzas rusas se están preparando para intensificar las operaciones ofensivas en la región de Saporizhzhia en breve. "Hay una tendencia creciente de escalada en la zona de conflicto dentro de la región de Saporizhzhia", comenta un representante de las tropas estacionadas en el sur de Ucrania. "En las últimas 24 horas hubo cinco ataques, y, según nuestra información, el número es probable que aumente, ya que nuestra inteligencia indica que el adversario está concentrando grupos de ataque cerca de [la ciudad de] Pryiutne". Además, el portavoz informes la recepción de vehículos blindados ligeros en el lado ruso. "Esto significa su preparación para operaciones ofensivas".

21:00 Biden recibe a Zelensky: Rusia no prevalecerá

Al inicio de su reunión en Washington, el presidente de EE. UU., Biden, asegura al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, del apoyo inquebrantable de EE. UU. "Rusia no emergerá victoriosa, Ucrania sí", dice Biden mientras recibe a Zelensky en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "Y seguiremos a su lado en cada paso del camino". Lea más aquí.

