Luka Doncic hace historia y los Mavericks fuerzan el séptimo partido ante los Suns; los Heat eliminan a los 76ers

Luka Doncic, que se enfrentaba al primer partido de eliminación de su joven carrera, se destapó con 33 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias para llevar a los Mavs a un partido decisivo en Phoenix el domingo.

En lo que se ha convertido en una serie cada vez más tensa -en particular entre las dos jóvenes estrellas de cada equipo, Devin Booker de los Suns y Doncic- fue el escolta esloveno quien pareció alimentarse de esa energía para elevar su juego.

El jugador de 23 años encestó 11 de 26 en tiros de campo, incluyendo 2 de 8 desde el perímetro y 9 de 14 desde la línea de tiros libres, en su camino hacia una actuación dominante.

El entrenador de los Mavericks, Jason Kidd, alabó la capacidad de Doncic para mantenerse imperturbable ante la eliminación de los playoffs.

"No sé si estaba jugando como si estuviera tratando de hacer algo diferente", dijo Kidd a los medios. "Creo que disfruta del momento.

"Ustedes han visto un poco más de cerca que yo. No le asusta el escenario. Creo que vosotros lo llamáis la primera vez que gana un partido de eliminación. Estará en esta situación mucho, mucho tiempo".

También fue una noche histórica para Doncic, ya que se convirtió en uno de los jugadores más rápidos de la historia de la NBA en alcanzar los 700 puntos en playoffs.

Doncic tardó 22 partidos en alcanzar el hito, lo que le sitúa entre los cinco jugadores más rápidos en lograr la hazaña.

George Mikan lo hizo en 23 partidos, Doncic está empatado con Bob McAdoo en 22 partidos, y sólo los miembros del Salón de la Fama Wilt Chamberlain y Michael Jordan lo han hecho más rápido, en 20 partidos.

Deandre Ayton lideró la hoja de anotación para los Suns con 21 puntos y 11 rebotes, mientras que Booker agregó 19.

La victoria de los Mavericks en la noche del jueves continúa la tendencia del equipo local de ganar todos sus partidos esta serie, dejando a los Suns con una gran oportunidad de reclamar el Juego 7 en su cancha y avanzar a sus segundas finales consecutivas de la Conferencia Oeste.

Los Heat se encienden en Filadelfia

Al otro lado del país, los Miami Heat avanzaron el jueves a las finales de la Conferencia Este al vencer a los Philadelphia 76ers por 99-90 en el sexto partido.

Jimmy Butler lideró a todos los anotadores con 32 puntos, además de ocho rebotes, y los Heat cerraron la serie al mejor de siete por 4-2.

La victoria fue particularmente dulce para Butler, quien jugó para los 76ers en la temporada 2018/19. Después del partido, mientras se dirigía a los vestuarios, se pudo escuchar a Butler decir: "Tobias Harris por encima de mí", una referencia a la decisión de Filadelfia de intercambiar a Butler a los Heat en 2019 y elegir firmar a Harris a un contrato enorme en su lugar.

Después, elogió el efecto que la organización de los Heat ha tenido en su juego en general.

"Creo que la confianza que mis compañeros y mis entrenadores ponen en mí, es mucha", dijo Butler. "Me animan mucho y yo me limito a jugar. Hago todo lo que está en mi mano para asegurarme de que ganamos ... Confían en mí para todo".

Los Heat se enfrentarán ahora al ganador de la serie entre Milwaukee Bucks y Boston Celtics en las Finales de la Conferencia Este.

Para los Sixers, comienza una temporada baja llena de interrogantes, en particular, sobre si ofrecer a James Harden un contrato ampliado.

Harden fue traspasado de los Brooklyn Nets a principios de esta temporada, pero su juego desde que llegó ha sido irregular.

El jueves, en el sexto partido de la eliminatoria, Harden tuvo que luchar contra la asfixiante defensa de los Heat, terminando con sólo 11 puntos, encestando sólo dos veces y sin anotar nada en la segunda mitad.

Después, el pívot de los 76ers Joel Embiid dijo que el Harden que el equipo recibió es diferente del Harden que fue el MVP hace apenas unos años.

"Desde que lo recibimos, todo el mundo esperaba al James Harden de Houston", dijo Embiid a los medios. "Pero él ya no es así. Es más un creador de juego. Creo que, a veces, podría haber sido, como todos nosotros, más agresivo. Todos nosotros, ya fuera Tyrese (Maxey) o Tobias (Harris) o los chicos que salían del banquillo.

"Y no me refiero sólo a la ofensiva. Hablo del conjunto ofensivo y defensivo. No creo que hayamos estado bien defensivamente como equipo. Se aprovecharon de muchas cosas que intentamos hacer defensivamente.

"Y luego, ofensivamente, todo el mundo en la misma página, obviamente, sólo teniendo probablemente qué, tres o cuatro meses para trabajar todos juntos y tratar de resolverlo. Quizá no fue mucho tiempo... No creo que hayamos jugado nuestro mejor baloncesto".

Embiid se deshizo en elogios hacia su ex compañero Butler.

"Obviamente, ese es mi chico", dijo Embiid. "Es mi hermano. Tío, es duro. Pero estoy muy orgulloso de él. Está jugando a un nivel irreal ahora mismo. Es increíble. Estoy orgulloso de que esté a este nivel y de lo que ha sido capaz de hacer.

"Han tenido altibajos toda la temporada. Les han faltado jugadores, no han estado sanos y, aún así, han encontrado la manera de ser el equipo número uno del Este y ser capaces de llegar y hacer lo que han hecho, merecen mucho crédito. Tienen un gran equipo, grandes jugadores en general. Y, obviamente, un gran entrenador y un gran ataque, así que mucho mérito para ellos".

Fuente: edition.cnn.com