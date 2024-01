Luka Doncić firma un triple-doble de 41 puntos para ayudar a los Dallas Mavericks a vencer a los Golden State Warriors por 116-113

Era la primera vez que los finalistas de la Conferencia Oeste de la temporada pasada se enfrentaban desde que los Warriors vencieron a los Mavericks en los playoffs y sus superestrellas no defraudaron.

Doncić terminó con 41 puntos, 12 rebotes, 12 asistencias -su quinto triple-doble de la temporada- y, por si fuera poco, añadió cuatro robos y un tapón. Steph Curry hizo todo lo que pudo para intentar liderar a los Warriors, anotando 32 puntos acompañados de cinco rebotes y cinco asistencias, pero el MVP de las Finales de la temporada pasada no pudo superar la línea.

Fue Doncić quien acabó imponiéndose en la batalla entre ambos. La diferencia se puso de manifiesto cuando Doncić tiró a Curry al suelo antes de anotar una canasta con un minuto en el reloj para poner a los Mavs tres puntos arriba.

Después de que los Warriors redujeran la diferencia a dos y tuvieran la oportunidad de empatar el partido o ponerse por delante, Curry fue sancionado por viajar con sólo 10 segundos en el reloj.

"Bang, bang situación", dijo Curry sobre su pérdida de balón en el último minuto.

"Jugada tonta por mi parte al no hacer la bandeja. Me confundí un poco con el tiempo y el marcador. Fui a por el tiro del héroe. No pensé que fuera un viaje hasta el punto de dejar correr la jugada. Pero, ¿quién soy yo para decirlo?".

Los Mavs fueron mejores en todo momento y merecieron la victoria, que rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Tras alcanzar una ventaja de 11 puntos en el primer cuarto, Dallas no cejó en su empeño. Tim Hardaway Jr., que se perdió las Finales de Conferencia de la temporada pasada contra los Warriors, añadió 22 puntos al botín de Doncić, y Spencer Dinwiddie y Josh Green también alcanzaron cifras dobles.

Pero la noche giró en torno a "Luka Magic", que empató el récord de Dirk Nowitzki de más partidos con 40 puntos en la historia de la franquicia.

Doncić, de 23 años, declaró tras el partido: "Ha sido genial. Estuve participando y dándolo todo. Estaba muy cansado al final. Necesitábamos este partido. Necesitábamos esta victoria. Creo que merecíamos esta victoria y seguro que la necesitábamos."

A pesar de toda la brillantez de Doncić, fue otra noche en la que Curry se vio defraudado por sus compañeros de equipo. El mayor defecto de los Warriors esta temporada ha sido su falta de profundidad, pero anoche, fueron los titulares los que lucharon para apoyar a Curry.

Klay Thompson, que terminó con cinco puntos y tiró 1 de 6 desde el perímetro, falló un triple en el último segundo cuando tenía una buena oportunidad antes de que Curry fuera sancionado por desplazamiento. El "Splash Brother" ha visto minutos limitados para proteger sus rodillas, pero cuando ha jugado, ha parecido una sombra de sí mismo.

Andrew Wiggins y Draymond Green también tuvieron problemas, sólo aportaron 10 y 12 puntos respectivamente, y los Warriors perdieron su tercer partido de los últimos ocho.

Tras el partido, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, se refirió al mal inicio de temporada del equipo: "Tenemos que esperar que los equipos hagan tiros contra nosotros. Vamos a estar marcados en el calendario de todos los equipos".

La derrota deja a los campeones de la NBA en el 10º puesto de la Conferencia Oeste, con un balance de 11-11, antes de recibir el sábado a los Chicago Bulls en el Chase Center.

Fuente: edition.cnn.com