- Luchas en Kursk - ataques de drones en el interior ruso

Tres días después del sorprendente avance de las tropas ucranianas en territorio ruso en Kursk, Ucrania ha lanzado ataques con drones en varias regiones rusas. Un ataque a una base aérea militar cerca de la ciudad de Lipetsk, a unos 300 kilómetros al norte de la frontera entre Ucrania y Rusia, provocó explosiones masivas en un depósito de municiones. También se activaron alarmas antiaéreas en las regiones vecinas de Kursk, Bryansk, Belgorod y Voronezh, así como en la península de Crimea. Según las autoridades rusas, se interceptaron más de 70 drones.

El gobernador Igor Artamonov anunció en Telegram que la ciudad de Lipetsk ha sido declarada en estado de emergencia para hacer frente a las consecuencias de las explosiones. Se ordenará la evacuación de cuatro pueblos cercanos al aeropuerto militar. Se suspendió el transporte público en Lipetsk y las áreas circundantes, y se produjeron cortes de energía debido a los daños en una instalación energética. Como resultado de los ataques, nueve personas resultaron heridas. El aeropuerto militar se encuentra a aproximadamente 280 kilómetros de la frontera con Ucrania.

También se registraron ataques ucranianos en la península de Crimea anexada. Según el gobernador nombrado por Moscú, Mikhail Razvozhayev, se derribaron tres drones ucranianos y un misil "Neptun" tipo sobre el mar cerca de la ciudad portuaria de Sebastopol. También se destruyeron tres drones marinos. "No hubo daños a objetos civiles en la ciudad", enfatizó Razvozhayev en Telegram. Sin embargo, en las redes sociales circulan videos de explosiones y incendios, principalmente alrededor del aeropuerto militar de Belbek.

La lucha continúa en la región de Kursk

Se derribaron cuatro misiles más sobre la región de Kursk, informaron las autoridades. La lucha entre las tropas ucranianas y rusas ha continuado en la región fronteriza con Ucrania desde el martes. Se dice que las tropas ucranianas controlan varios pueblos rusos en la frontera.

Después de un ataque de artillería ucraniano, presuntamente a una columna militar rusa este de la ciudad de Rylsk, se produjeron incendios. Los residentes compartieron imágenes no verificadas de equipo militar en llamas en las redes sociales, informando múltiples impactos. Un video tomado por la mañana, supuestamente mostrando los restos de este incidente, muestra alrededor de una docena de camiones militares partly quemados. No hubo confirmación independiente.

Los observadores militares informaron que la lucha en la región de Kursk continuó durante toda la noche, con ambos bandos enviando reservas. Inicialmente, no hubo informes confiables de cambios en el frente.

Ucrania no proporciona detalles sobre la lucha en territorio ruso

El Estado Mayor Ucraniano no hizo más declaraciones sobre la lucha en territorio ruso. En su informe matutino de Facebook, solo mencionó los ataques aéreos y de artillería rusos en la frontera entre las regiones septentrionales de Ucrania de Chernihiv y Sumy, afectando a más de media docena de pueblos, especialmente en la zona fronteriza con Rusia.

Los observadores militares ucranianos del canal DeepState marcaron un área de aproximadamente 140 kilómetros cuadrados en la región de Kursk con tres pueblos como bajo control ucraniano. La ciudad de Sudzha no está bajo control ucraniano. Debido a un aparente blackout informativo del lado ucraniano, hay pocas grabaciones de los eventos.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había anunciado previamente una escalada de la guerra en territorio ruso. "Rusia trajo la guerra a nuestra tierra y debe sentir lo que ha hecho", dijo el jefe de Estado en su discurso en video nocturno del jueves, sin entrar en detalles sobre los combates en la región de Kursk.

Ucrania repele los ataques con drones rusos

Russia también targeted Ukraine with combat drones. The Ukrainian air force reported that 27 Russian drones of Iranian origin were all shot down or intercepted by radio electronic means. Air defense was active over central Ukrainian regions, including Kyiv and Poltava, the border region of Sumy in the northeast, the south over the regions of Mykolaiv and Kherson, and the east over the regions of Donetsk and Dnipropetrovsk. No damage was initially reported.

Meanwhile, in the eastern Ukrainian region of Donetsk, local authorities reported that at least four civilians were killed and twelve injured by Russian shelling and artillery attacks. At least five injured people were also registered in the neighboring region of Kharkiv. In the region of Kherson, six people were reportedly injured.

Russia began its war against Ukraine on February 24, 2022. Even in the border regions, Russians are increasingly feeling the consequences of the war. The damage is usually incomparable to the devastating destruction and the many deaths and injuries on the Ukrainian side due to Russian attacks.

The European Union has expressed concern over the escalating conflict between Ukraine and Russia, calling for an immediate de-escalation and adherence to international law. The European Union is closely monitoring the situation and has pledged to provide humanitarian aid to affected civilians.

Given the strategic location of the Kursk region, any further escalation could have significant implications for the stability of Europe as a whole. The European Union, as a collective body, has the capacity and responsibility to engage in diplomatic efforts to prevent a wider conflict.

