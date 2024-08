- Luchando por los desafíos para Joe Biden

Joe Biden abraza fuertemente a su hija Ashley después de su discurso, manteniendo el abrazo durante varios momentos. Posteriormente, el presidente de EE. UU. se seca una lágrima del ojo con un pañuelo y se dirige al podio. En el podio, el octogenario coloca su mano sobre su corazón mientras miles de delegados en la Convención Nacional Demócrata en Chicago aplauden. corean, "Gracias, Joe", y más tarde, "Amamos a Joe".

A pesar de esta escena, fue este mismo partido el que presionó para que Biden abandonara su campaña debido a preocupaciones sobre su edad y capacidad mental. Prominentes demócratas que abogaron por la salida de Biden ahora están en el salón, aplaudiéndolo por ceder su lugar a la próxima generación en un gesto de grandeza. Esto tergiversa la verdad. Biden resistió la presión del partido durante un tiempo considerable. La tensión que rodeó su partida no fue nada digna.

En su convención en Chicago, el partido se centra en la nueva candidata presidencial Kamala Harris para desviar la atención de esto. Sin embargo, durante los próximos meses, Biden se encontrará en una posición poco común y desagradecida, tanto en la campaña como en la Casa Blanca.

Su (Limitado) Papel en la Campaña

Después de su poderoso discurso en la convención, Biden toma un descanso prolongado y viaja de Chicago a California. El resto de la semana no hay apariciones públicas de él. La prolongada ausencia de Biden durante la convención envía un mensaje claro. Desde que se retiró de la carrera en julio, Biden solo ha aparecido con Harris en un mitin de campaña. De hecho, ha mantenido un perfil bajo.

Parece que la estrategia de los demócratas es minimizar las apariciones públicas de Biden para evitar cualquier otro tropiezo embarazoso que pueda afectar negativamente la campaña de Harris. En Chicago, Biden bromea diciendo que será el mejor voluntario en la campaña de Harris y su compañero de fórmula Tim Walz que hayan visto nunca. Sin embargo, un papel significativo en la campaña de Biden para Harris no es inminente.

Para Harris, su pasado compartido en la oficina plantea desafíos en ciertos ámbitos, como la inmigración. También está navegando su nuevo papel como número uno, habiendo pasado años a la sombra de Biden. Como resultado, es probable que mantenga cierta distancia de su presidente en la campaña. Después de las semanas turbulentas que llevaron al retiro de Biden, los demócratas también buscan mostrar unidad. Esto es lo que representa la aparición de Biden en Chicago, mientras elogia a Harris como fuerte, experimentada y de carácter e integridad incuestionables.

Su Papel como Presidente

Biden sigue siendo presidente hasta enero, pero ahora se considera un "patito cojo" -alguien que llega al final de su mandato y, por lo tanto, pierde mucho poder e influencia. "Tengo cinco meses más en mi presidencia", dice Biden en Chicago. "Tengo mucho que lograr". Y está determinado a completar todo ello.

Sin embargo, esto no es sencillo. Ahora la atención se centra en Harris y la campaña. Los demócratas en el Congreso están principalmente enfocados en retener sus escaños en las elecciones. Los socios internacionales están más inclinados a considerar sus interacciones con un futuro gobierno de EE. UU. en lugar de emprender iniciativas importantes con el presidente saliente.

Esto se aplica no solo a Harris, sino también al candidato presidencial republicano Donald Trump, quien ya ha recibido visitas de varios líderes internacionales.

Biden aún puede intentar dar forma a su legado político en los meses restantes. Logró entrar en la Casa Blanca en su tercer intento, como el presidente de EE. UU. más viejo de la historia. Perhaps the challenges he faced to get there make it harder for him to relinquish control.

A pesar de los esfuerzos del partido para minimizar las apariciones públicas de Biden para evitar posibles tropiezos, su broma sobre servir como el mejor voluntario durante la campaña de Harris sugiere un deseo de apoyarla, aunque no en un papel significativo. Como presidente, Biden reconoce sus cinco meses restantes en el cargo, tratando de lograr sus agendas restantes a pesar de perder influencia como un "patito cojo".

