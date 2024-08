- Lucha competitiva por las suscripciones compartidas en plataformas de transmisión

Había una vez en que era una delicia tener menos servicios de streaming, con menos anuncios y el lujo de compartir contraseñas libremente entre familiares y amigos. Pero esos tiempos ya son cosa del pasado, y Netflix, que inició el problema de las cuentas compartidas el año pasado, ahora Disney+ sigue sus pasos.

El inicio

Desde febrero, se rumoreaba que Disney+ pretendía imitar la estrategia de Netflix para poner fin al compartir contraseñas. La revista de la industria Variety informó que los clientes estadounidenses habían recibido notificación sobre actualizaciones en los términos de servicio de Disney+. En ellos se especificaba que compartir la contraseña con personas que no residían en el hogar era unauthorized.

Hugh Johnston, director financiero de The Walt Disney Company, informó a los inversores durante una llamada que esto era solo una fase inicial. A partir del verano, las cuentas de Disney+ sospechosas de compartir sin licencia serían presentadas con opciones. Los titulares de cuentas podrían optar por incluir a más personas fuera de su hogar por una tarifa adicional. Este movimiento prometía mejorar la "experiencia del cliente", pero si se percibiría como una mejora estaba por verse.

Los alemanes que revisaran los términos de servicio encontrarían información similar. A partir del 17 de agosto de 2024, el apartado 1.1(c) establecía que compartir la cuenta más allá del hogar estaba prohibido, excepto en los casos permitidos por las opciones de suscripción. La detección de compartir sin autorización activaría "medidas técnicas" para evitar el uso de la cuenta más allá del hogar, los detalles de las cuales seguían siendo oscuros. También se mencionaban "miembros adicionales" que no estaban autorizados a compartir su cuenta con otras personas.

La confrontación de las cuentas compartidas entra en su siguiente nivel

Parece que el fin de las cuentas compartidas está cerca. En abril, el CEO de Disney, Bob Iger, reveló en una entrevista con "CNBC" los planes de ser el "primer en desafiar en serio" las contraseñas compartidas, lo que se espera para junio. En países y mercados limitados, se prevé un lanzamiento para el verano, con una "implementación completa" para septiembre.

Iger reiteró, según el portal tecnológico "The Verge", que la lucha contra el compartir comenzaría "de verdad" en septiembre. Aunque no se ha confirmado para Alemania, los "miembros adicionales" mencionados en los términos de uso sugieren que una introducción similar podría no estar lejos.

Actualmente, una suscripción a Disney+ en Alemania oscila entre 5,99 euros (con anuncios) y 11,99 euros (sin anuncios), o 119,90 euros al año, según el paquete elegido. El precio para "miembros adicionales" aún no se ha revelado. Por el contrario, Netflix ofrece planes desde 4,99 euros (con anuncios) hasta 19,99 euros (sin anuncios), con un "espacio para miembro adicional" que cuesta 4,99 euros (pero no disponible en la capa de suscripción más barata). Un nuevo usuario que comparte una cuenta debe pagar al menos 13,99 euros al mes, más un cargo adicional por el espacio adicional.

Disney+ podría volverse potencialmente más caro en el futuro próximo

Además de atraer a suscriptores premium de pago, el precio de Disney+ en Alemania podría aumentar pronto. Recientemente se anunciaron precios aumentados para Disney+, Hulu y ESPN+ en el mercado estadounidense. Aunque no hay anuncios específicos para Alemania, Disney ha confirmado al portal "Golem.de" que "los precios en todo el mundo aumentarán en mercados seleccionados en momentos variables a lo largo del año". Por lo tanto, los clientes deben prepararse para estos aumentos.

Después de que Variety informara sobre los cambios en los términos de servicio de Disney+, que limitaban el compartir contraseñas solo a miembros del hogar, Hugh Johnston sugirió que esto era solo el comienzo. A partir del verano, las cuentas sospechosas de compartir sin autorización serían presentadas con opciones, incluyendo pagar una tarifa adicional para incluir a más personas fuera del hogar. El uso indebido de contraseñas y contraseñas podría llevar a la activación de medidas técnicas para evitar el uso de la cuenta más allá del hogar.

Con Disney planeando "desafiar en serio" las contraseñas compartidas para septiembre, la confrontación de las cuentas compartidas entra en su siguiente nivel. Aunque el precio exacto para "miembros adicionales" aún no se ha revelado, los clientes deben estar preparados para posibles aumentos de precios en mercados seleccionados, después de los aumentos de precios en el mercado estadounidense para Disney+, Hulu y ESPN+.

