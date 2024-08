Lothar Matthäus critica a los padres tras la decisión del entrenador

Lothar Matthäus, tras concluir su etapa como entrenador de un equipo juvenil local, ha recibido palabras de apoyo de otros expertos en fútbol juvenil. "Muchos han encontrado desafíos similares. Por eso es difícil encontrar personas dispuestas a asumir este papel", dijo el ganador de la Copa del Mundo de 1990 en una entrevista con el "Münchner Merkur/tz". Además, afirmó: "Siento empatía por los niños... Fue una decisión difícil, pero es un alivio para mi vida personal".

El famoso futbolista había entrenado anteriormente durante dos temporadas el equipo de su hijo Milan, que representaba a un equipo de la Bayernliga. El problema? Algunos padres de los jóvenes jugadores. "Cuando los maduros se ofenden, te encuentras respondiendo llamadas a medianoche o mensajes de WhatsApp al amanecer, lo cual no es aceptable", compartió Matthäus: "Entiendo los instintos de los padres de proteger a sus hijos, pero el deporte en equipo requiere considerar el bien común".

Conflictos parentales

Inicialmente, los padres simplemente animaban a sus hijos durante los partidos: "¡Más rápido! ¡Haz esto! ¡Haz aquello! ¡Ya he expresado mi descontento!", dijo Matthäus. Dedicar tiempo a tres sesiones de entrenamiento semanales y un partido, además de sus compromisos como analista de televisión, era algo que aceptaba de buen grado. "Sin embargo, las agresiones verbales entre los padres llegaron a un nivel inaceptable".

Matthäus describió el comportamiento de algunos padres como "más allá de la línea - consistently from the same few, jeopardizing the team's interests for their personal gains". Se cuestionó a sí mismo: "¿Por qué hago esto? Estoy trayendo esto a mi vida personal, manteniendo a los niños cerca de mi corazón".

Incluso su amplia experiencia internacional como jugador no lo protegió de las críticas a sus habilidades como entrenador. Su hijo ha cambiado de clubes desde entonces. "Ahora juega en Ismaning con algunos de sus antiguos compañeros de Grünwald", dijo Matthäus: "Son dos kilómetros más, pero menos tiempo de viaje. Y, con suerte, menos padres como aquellos que impulsaron esta decisión".

Después de compartir sus experiencias como entrenador de un equipo juvenil, Matthäus expresó su amor por el fútbol, diciendo: "A pesar de los desafíos, aún amo entrenar fútbol y ver a mi hijo jugar". Más tarde, al hablar del comportamiento de los padres, enfatizó: "No se trata solo de cultivar el talento individual en el fútbol, sino también de inculcar el espíritu de equipo y el respeto por los demás".

