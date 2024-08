Lothar Matthäus concluye su mandato como entrenador debido a las críticas de los padres.

Lothar Matthäus, conocido por su experiencia en televisión, también entrenaba al equipo juvenil de TSV Grünwald. Sin embargo, ya no es así. La leyenda del fútbol decidió renunciar debido a las quejas constantes de los padres de los jugadores jóvenes.

En esencia, estos padres llamaban frequentemente a Matthäus para criticar sus métodos de entrenamiento. Se quejaban de que sus hijos no tenían suficiente tiempo de juego y señalaban lo que pensaban que estaba haciendo mal. Esta constante crítica finalmente se volvió demasiado para Matthäus y decidió colgar sus botas de entrenador en el sector juvenil de TSV Grünwald. Anunció esta decisión en "Sky 90 - el debate del fútbol" el domingo por la noche.

Matthäus compartió sus pensamientos, diciendo: "Los niños mismos causaban menos problemas que sus padres". Agregó: "Estaba pasando todo el día al teléfono escuchando lo que estaba haciendo mal. Cada padre thought that their child wasn't playing enough. Maybe someone else could do it better". A pesar de su amplia experiencia jugando 150 partidos internacionales y capitaneando a Alemania a la victoria en la Copa del Mundo de 1990, Matthäus no fue inmune a la crítica.

Según el periódico de Múnich "tz", Matthäus también anunció el final de su carrera como entrenador. Concluyó diciendo: "Ese fue un tiempo exitoso".

Había estado a cargo de un equipo que incluía a su propio hijo durante casi dos años. Inicialmente, estaba entusiasmado con su papel, diciendo: "Quiero lo mejor para estos chicos, para que se diviertan y potencialmente crezcan como jugadores". Matthäus entrenaba a los jóvenes dos o tres veces por semana. Su objetivo era presentar a los niños al deporte, enseñándoles sobre trabajo en equipo y aceptar la derrota.

Su decisión de entrenar fue más bien una formalidad. "El año pasado había un buen entrenador, pero tuvo que renunciar debido a las restricciones de tiempo", explicó Matthäus. "Como ya estaba allí, pensé, ¿por qué no ponerme los zapatos del entrenador y probar?"

