- Los zorros en Berlín antes del inicio de la Liga de Campeones: "Algo extraordinario"

Después de más de una década sin competir en la Liga de Campeones de balonmano, los Berlin Foxes están listos para regresar a la Liga de Campeones de balonmano el jueves. "Tenemos una buena vibra, estamos listos para este desafío y no podemos esperar por la atmósfera. Es algo único", dijo el medallista olímpico danés Lasse Andersson. Su partido de debut los verá recibir a los ambiciosos campeones húngaros Veszprém HC (8:45 p.m./Dyn).

El entusiasmo está en el aire y los berlineses no dejan espacio para los nervios. "Tienes que empezar a golpear desde el principio. Pero eso es fácil cuando entras al pabellón y starts playing the anthem, the energy just flows in naturally", dijo Andersson, quien ha jugado en la Liga de Campeones con FC Barcelona y Kolding IF. No muchos jugadores de los Foxes pueden presumir lo mismo.

Sin embargo, el entrenador Jaron Siewert ve la experiencia como una preocupación menor. "Veszprém puede tener una ventaja en la Liga de Campeones, pero no tienen la lucha diaria que enfrentamos en la Bundesliga. Cada partido para nosotros es crucial. Los equipos alemanes tienen una ventaja competitiva", dijo.

Hace solo unas pocas semanas, los Foxes se enfrentaron a Veszprém en un torneo de prueba en Halle (Westfalia), donde los húngaros le dieron a los berlineses una derrota de 41:32. "Quizás ahora nos subestimen, creyendo que pueden vencernos fácilmente", dijo Siewert. Sin embargo, el partido de prueba no tiene mucha importancia para él. "Sabemos lo que viene", agregó.

Después de su victoria en la Supercopa nacional y un buen comienzo en la Bundesliga, los Foxes entran a este partido con confianza en sí mismos. "No estamos intimidados. Es solo balonmano. No hay necesidad de estar nervioso. También hay muchos partidos importantes en la Bundesliga", dijo Andersson.

Los otros rivales del grupo de los Berliners incluyen a Paris St. Germain, Sporting Lisbon, Dinamo Bucharest, Wisla Plock (Polonia), Fredericia Handball (Dinamarca) y HC Eurofarm Pelister (Macedonia del Norte). "Tenemos un buen grupo y muchas oportunidades", dijo el mundialista de handball Mathias Gidsel.

En su primera temporada en la Liga de Campeones en 2011/12, los Foxes llegaron a las semifinales. "Y tenemos esa oportunidad de nuevo esta vez, siempre y cuando todos estén en forma", predijo Gidsel optimist

Lea también: