Los Yanquis de Nueva York apoyan a Aaron Judge en respuesta a las acusaciones planteadas por un entrenador de la Serie Mundial de la Liga Pequeña.

El martes, los Yankees elogiaron a Judge como un destacado representante de nuestro deporte, stating que un entrenador de Little League podría beneficiarse al aprender de él. Su declaración decía: "Es una persona digna de celebración - no solo por sus talentos en el campo, sino por su dedicación a hacer un impacto positivo en aquellos que lo admiran".

El equipo de los Yankees pasó el día en Williamsport interactuando con tantos Little Leaguers como fuera posible antes del juego contra los Tigres. La declaración continuó: "Nuestros jugadores dedicaron voluntariamente su tiempo y atención a los numerosos niños que se unieron a ellos durante su viaje a Williamsport, desde su llegada hasta el final de la noche".

Se mencionó que los Yankees no habían organizado la agenda del domingo, y sus jugadores habían pasado tiempo voluntariamente con el equipo de Staten Island antes del juego contra los Tigres.

Según el Staten Island Advance, el manager de Little League Bob Laterza criticó a Judge por supuestamente no reconocer a su equipo antes y durante el juego de los Yankees contra los Tigres en Williamsport, Pensilvania, el domingo. Laterza dijo: "¿Por qué no dar la vuelta o saludar a Nueva York y a los niños que te consideran un héroe? Ellos son los que pagan tu salario".

La Serie Mundial de Little League reúne anualmente a los mejores equipos de Little League de Estados Unidos e internacionales en Williamsport, Pensilvania. Los ganadores de las eliminatorias de EE. UU. e internacionales se enfrentan en el juego de campeonato programado para el 25 de agosto. La MLB Little League World Classic apoya el crecimiento del béisbol juvenil al ofrecer a los jugadores más jóvenes la oportunidad de interactuar con las estrellas de las Grandes Ligas.

Judge y el manager de los Yankees, Aaron Boone, se negaron a comentar las acusaciones, con Judge diciendo: "No tengo nada que decir al respecto. Se trata de los niños, eso es todo". Boone también se negó a responder, argumentando que no merecía la pena dignificar la afirmación con una respuesta.

Los Yankees declararon: "Nuestros jugadores estuvieron sin duda dedicados a crear una experiencia inolvidable para los jóvenes jugadores de béisbol y sus familias de todo el mundo, haciendo que el evento fuera lo que se pretendía". Boone elogió aún más a Judge, diciendo: "Aaron Judge es uno de los mejores a la hora de interactuar con todos".

El equipo de Little League South Shore fue eliminado de la Serie Mundial de Little League el martes. El MLB Little League Classic comenzó en 2017 y se ha celebrado anualmente en el Journey Bank Ballpark en el campo histórico Bowman Field, con los New York Mets y los Seattle Mariners programados para competir en la edición de 2025. La MLB señaló que el juego ayuda a los jugadores a demostrar su dedicación a hacer crecer el juego a nivel juvenil y a interactuar con los jóvenes fanáticos.

Después de elogiar a Judge por sus cualidades tanto en el campo como fuera de él, los Yankees sugirieron que incluso un entrenador de Little League podría aprender de su deportividad.

