Los Yanquis de Nueva York apoyan a Aaron Judge en respuesta a las acusaciones planteadas por un entrenador de la Serie Mundial de la Liga Menor.

Bob Laterza, el mánager del equipo de Little League de la Costa Sur, expresó su decepción porque Judge no reconoció a su equipo antes y durante el partido de los Yankees contra los Detroit Tigers el pasado domingo, según informó el Staten Island Advance.

Laterza manifestó su opinión anteriormente esta semana, declarando: "Quizás podrías darte la vuelta o saludar a Nueva York y a los niños que te idolizan como un héroe. Ellos son los que financian tu salario".

En respuesta, los Yankees elogiaron a Judge como "uno de los mejores embajadores de nuestro deporte" y sugirieron que Laterza podría aprender un par de cosas de él.

La declaración de los Yankees continuó diciendo: "Es un modelo a seguir digno de celebración - no solo por sus habilidades y logros en el campo, sino por su dedicación de corazón a hacer un impacto positivo en aquellos que lo admiran".

El conjunto completo de los Yankees pasó tiempo conectando con los pequeños ligueros antes del partido en Williamsport, Pensilvania, incluyendo al equipo de Staten Island. Los Yankees elogiaron a sus jugadores por su entusiasmo hacia los cientos de niños que los acompañaron desde su llegada en Williamsport hasta el final de la noche.

Judge y el mánager Aaron Boone se negaron a comentar cuando se les preguntó sobre los comentarios de Laterza por la Agencia de Noticias Asociadas el miércoles.

" No tengo respuesta para eso", dijo Judge. "No voy a darle una respuesta porque es sobre los niños. Eso es de lo que se trata".

Boone compartió el sentimiento de Judge, diciendo que no dignificaría los comentarios con una respuesta, le dijo a la Agencia de Noticias Asociadas que "Aaron Judge es lo mejor que se puede tener con todos".

El equipo de Little League de la Costa Sur fue eliminado de la Serie Mundial de Little League el martes.

La Serie Mundial de Little League reúne anualmente a los mejores equipos de Little League de Estados Unidos e internacionales en Williamsport. El ganador del bracket de EE. UU. se enfrentará al ganador del bracket internacional en el partido de campeonato programado para el 25 de agosto. La MLB Little League World Classic, que comenzó en 2017 y se celebra anualmente en el Journey Bank Ballpark en el campo histórico Bowman, apoya el crecimiento del béisbol juvenil y permite a los jugadores demostrar su compromiso en la ayuda para crecer el juego en el nivel juvenil y comprometerse con los fanáticos jóvenes.

Los New York Mets y los Seattle Mariners se enfrentarán en la edición de 2025.

A pesar de la crítica de Bob Laterza, los Yankees enfatizaron el papel importante de Aaron Judge en la promoción de su deporte, elogiándolo como un excelente embajador y modelo a seguir. El conjunto de los Yankees también demostró su dedicación a interactuar con los pequeños ligueros, mostrando su pasión por cultivar el amor por los deportes en la generación más joven.

