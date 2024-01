Los Warriors arrollan a los Mavs 112-87 en el primer partido de las Finales de la Conferencia Oeste

Pero fue Andrew Wiggins quien marcó la diferencia, manteniendo al esloveno en 20 puntos en tiros de 6 de 18, incluyendo 2 de 10 en tiros disputados - el partido de playoffs con menor anotación de Doncic en su carrera. Con un rasguño en la cara que Wiggins le había infligido accidentalmente, Doncic mostró una figura abatida después del partido.

Mientras Wiggins apagaba a Doncic, todos los titulares de Golden State contribuyeron con dobles dígitos y Jordan Poole añadió 19 desde el banquillo mientras los Warriors reventaban a los Mavs 112-87 en el Juego 1 el miércoles.

Curry lideró a los Warriors con 21 puntos y 12 rebotes, embolsándose el 18º doble-doble de su carrera en playoffs.

"Por eso fue el número 1", dijo Klay Thompson sobre su compañero Wiggins. "No puedes enseñar ese atletismo. No puedes enseñar esa longitud. No se puede enseñar su sincronización. Estoy feliz de que el mundo vea quién es realmente".

La defensa de los Warriors se extendió más allá de Wiggins, ya que limitaron la normalmente prolífica ofensiva de tres puntos de los Mavs a sólo 11 de 48.

"Un gran trabajo. Eso es todo", dijo Doncic a los medios después del partido. "Hicieron un gran trabajo".

El partido comenzó de forma competitiva, con el liderato intercambiándose dos veces antes de que los Warriors se distanciaran a mediados del primer cuarto y nunca volvieran a ir a remolque.

Al descanso, los Mavs sólo perdían por nueve puntos y seguían en liza, pero un imperioso tercer cuarto en el que Golden State superó a Dallas por 34-24 selló la victoria.

Durante una racha de 10-0 que puso a los Warriors 64-47 arriba, Curry anotó dos triples consecutivos y se puso a bailar para celebrarlo.

"Estamos súper cómodos en este escenario", dijo Curry a los medios tras el partido. "Hay más gratitud de estar de vuelta aquí y más sentido de urgencia en no dejar escapar la oportunidad.

"Quién sabe cómo se desarrolla, pero estoy disfrutando cada pedacito de esto... porque no hemos jugado partidos significativos en esta época del año en dos años. Es especial".

Un 8-0 al inicio del último cuarto dejó a los Warriors con 27 puntos de ventaja en el marcador (96-69) y puso el partido fuera del alcance de Dallas.

"Nuestra ofensiva va a llegar", dijo el base de los Mavs Jalen Brunson. "Estaremos bien en ataque. Tuvimos un montón de buenas miradas esta noche, y si sólo confiamos en nuestra ética de trabajo y técnica, me siento cómodo con los tiros que conseguimos esta noche."

El segundo partido de la serie al mejor de siete está programado para el viernes en San Francisco.

Fuente: edition.cnn.com