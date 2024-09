Los votantes fácilmente influenciados califican el debate a favor de Harris, expresando el deseo de respuestas más detalladas.

Harris emergió victoriosa, según Londres, un abogado residente en el condado conservador de Berks. "A pesar de tener numerosas diferencias políticas con ella, ahora apoyo su voto".

Londres adoptó las creencias republicanas a los 18 años, siendo aficionada a las ideas conservadoras de Reagan. Inicialmente, votó en las primarias para la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y luego cambió su registro a independiente debido a su percepción de Trump como un populista sin control.

Hasta hace poco, pretendía mantener sus valores conservadores y escribir un candidato republicano alternativo para las elecciones upcoming. Sin embargo, su perspectiva cambió significativamente después del debate en Filadelfia. La negativa del expresidente a destacar la importancia de la posición de EE. UU. con Ucrania tuvo un impacto. Trump describió su objetivo como poner fin a la guerra y incluso insinuó la posibilidad de negociar la paz entre Rusia y Ucrania.

"Los conservadores no negocian con dictadores comunistas que invaden otros países", expresó Londres en un mensaje posterior al debate. "Se necesitará la derrota de Trump para que el Partido Republicano se reforme, y me reuniré con el partido una vez que eso ocurra".

Londres es uno de los 70 votantes que participan en nuestro proyecto Por Todo el Mapa, una iniciativa destinada a seguir la campaña de 2024 a través de la lente de los votantes en estados clave o bloques de votación significativos.

La decisión de Londres de apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris marcó el cambio más significativo en la reacción de este grupo durante y después del debate. A pesar de que varios votantes ya habían comprometido su voto, nadie cambió su elección.

"Ella fue convincente", dijo Chris Mudd, un devoto supporters de Trump de Cedar Falls, Iowa. Sin embargo, señaló: "Trump todavía podría lograr algunas mejoras positivas. Harris representa el estilo por encima de la sustancia".

Lisa Reissman, una defensora de Harris de Wisconsin, expresó una opinión contrastante.

"Harris estuvo excepcional", remarked Reissman. "Trump proyectó inestabilidad y desesperación".

La emoción puede ser vital en elecciones ajustadas, y el discurso de los demócratas ha cambiado notablemente desde que Harris fue nombrada candidata. Incluidos aquellos que tenían dudas sobre Biden pero habrían votado por él de todos modos, muestran un mayor entusiasmo al hablar de su aprobación de Harris, incluido en sus evaluaciones posteriores al debate.

"Ella se presentó como una presidenta esta noche", reveló Davette Baker, una activista demócrata afroamericana de Milwaukee.

Larry Malinconico, un profesor de geología de Northampton County, Pennsylvania, pertenece a este grupo.

"Mientras siempre he aspirado a evitar que Trump ocupe el cargo, ahora tengo una mayor confianza en la vicepresidenta Harris como una candidata presidencial fuerte".

Los votantes buscaron más detalles de política específica de Harris

Un número de votantes indecisos o inclinados que están abiertos a cambiar su lealtad entre Harris y Trump elogiaron su desempeño en el debate. Sin embargo, algunos expresaron preocupaciones sobre la falta de detalles en sus propuestas políticas.

"Kamala Harris promete elevar a la clase media, pero ¿cómo?", dijo Linda Rooney, una votante primaria para Haley que vive en subsidios de Filadelfia. También expresó incertidumbre sobre los cambios de posición de Harris sobre la fractura y otros temas.

"Esa es la razón por la que no puedo confiar en ella", admitió Rooney, recordando su voto por Trump en 2016 pero por Biden-Harris en 2020.

Rooney expresó su renuencia a votar por Trump, pero también su descontento con las políticas económicas de Biden-Harris.

"Él es tan decepcionante", se quejó, en referencia a la respuesta de Trump a los eventos del 6 de enero de 2021. "Kamala tiene puntos válidos al abordarlo en esto".

Rooney envió dos correos electrónicos para expresar su creencia de que Trump estaba "fuera de control" durante los debates sobre la inmigración.

"No puedo apoyarla", concluyó Rooney sobre Harris. "Pero no quiero apoyar a Trump. ... Me siento tan aislado en el medio".

Rooney proviene de Media, condado de Delaware. Sentimientos similares son compartidos por Cynthia Sabatini, una "nunca Trump" votante y republicana de Reagan que planea escribir un candidato conservador o votar por un partido tercero a menos que Harris la convenza de lo contrario. La vicepresidenta no logró hacerlo durante el debate.

"Ella es una buena debatiente", reconoció Sabatini. Sin embargo, agregó: "Creo que necesita abordar las preguntas directamente". Áreas de preocupación específicas incluyeron su falta de respuesta sobre las mejoras en las condiciones de los estadounidenses y la seguridad en la frontera.

"Permanezco indeciso", concluyó Sabatini después del debate.

Antonio Munoz también creía que Harris podría haber logrado una victoria más convincente con respuestas más precisas.

Munoz es un veterano, ex oficial de policía y dueño de un restaurante en Las Vegas. Entró en el debate inclinado hacia Harris pero aún no comprometido. Permanece sin comprometerse después también.

"Kamala estuvo compuesta", observó sobre la vicepresidenta. "Trump fue su yo habitual - hablando sobre la terminación de bebés después del nacimiento y los inmigrantes disfrutando del canibalismo. No puedo entender cómo alguien puede defender estos comentarios infundados".

Pero Munoz enfatizó su necesidad de más sustancia antes de que Harris asegure su voto en Nevada crítico.

"No suficiente detalle sobre los planes futuros", dijo Munoz, resumiendo el desempeño de Harris en el debate.

Allen Naparalla, de manera similar, busca más claridad de Harris. Sin embargo, ahora está listo para emitir su voto, habiendo declarado en julio que thought Harris no era apta para el cargo cuando Biden se retiró.

"En este momento, voto por algo de positividad en el mundo", mencionó Naparalla, un dueño de bodega con sede en Cedarburg, Wisconsin. "Necesitamos algo para sonreír y anticipar. Suficiente pesimismo".

Los fanáticos de Harris se regocijaron en su capacidad para perturbar y desequilibrar a Trump.

"Una lección bien aprendida", comentó Marvin Boyer, un defensor de los derechos civiles en el condado de Northampton, Pennsylvania, un condado clave de balance. "Ella permaneció compuesta, enfocada y recopilada. Él, por otro lado, pareció defensivo, agitado y fuera de control".

Incluso algunos supporters de Trump reconocieron que Harris había logrado desequilibrar a Trump.

"Kamala eludió efectivamente las preguntas y provocó a Donald," declaró Natalya Orlando, una simpatizante de Trump de Nuevo Hampshire. "La expectativa previa al debate era emocionante, pero el debate en sí fue solo promedio. No hubo revelaciones sustanciales."

De manera similar, Priscilla Forsyth, abogada de Sioux City, Iowa, declaró: "Trump no estuvo en su mejor momento y cayó fácilmente en la trampa. Sin embargo, ella parecía artificialmente creada, especialmente cuando intentó abogar por la unidad nacional. Nunca creeré que ella podría o querría representar mis intereses".

Un tema recurrente entre los simpatizantes de Trump fue la falta de autenticidad.

"La constante pose y las demostraciones engañosas de Kamala mientras Trump hablaba parecían infantiles, ensayadas y repulsivas", remarked Rachel Kulak, una conservadora cristiana que reside en las afueras de Richmond, Virginia.

"Sus respuestas no fueron útiles", dijo Jaclyn Taylor, empresaria de Iowa, sobre Trump. "Kamala no parecía genuina durante la mayor parte de la noche".

Billy Pierce, un aliado de Trump de Carolina del Sur, señaló el tiempo que Kamala ha estado en el cargo. "Simplemente estoy confundido de que Kamala esté promoviendo el cambio cuando ha servido durante tres años y medio".

Debbie Katsanos, una simpatizante de Trump de Nuevo Hampshire, expresó: "El statu quo debe cambiar. Este país solía ser grande, pero ya no lo es".

Betsy Sarcone, que apoyó a Haley en las caucus de Iowa pero votará por Trump en noviembre, opinó sobre Harris: "Sus líneas ensayadas y recitadas carecían de profundidad".

Muchos votantes que aún se sentían insatisfechos a pesar del cambio en la candidatura demócrata no encontraron razones para cambiar su decepción.

"Me merezco algo mejor que esto", dijo Stanley Tremblay, independiente de Nuevo Hampshire. "Solo tengo miedo de que nos hayamos metido en un agujero del que no podemos salir".

Gina Cilento, una jugadora competitiva de pickleball que posee un estudio de entrenamiento en Cedarburg, Wisconsin, compartió el malestar de Tremblay.

"Es agotador", escribió durante el debate. "Simplemente me hace sentir tan desanimada. ¿Es lo mejor que nuestro país puede ofrecer?"

