Los votantes en Sri Lanka nombran a Dissanayake, de tendencias marxistas, como presidente para rectificar los problemas económicos de la nación.

Dissanayake, de 55 años, sin la línea política de algunos de sus oponentes en la contienda presidencial, lideró desde el principio durante el recuento de votos, eliminando al presidente incumbente Wickremesinghe y al líder de la oposición Premadasa.

"Creemos que podemos transformar esta nación, crear un gobierno estable y avanzar", declaró Dissanayake a los reporteros tras su victoria, confirmada tras una segunda cuenta de votos.

La elección sirvió como un referéndum sobre Wickremesinghe, quien navegó por la delicada recuperación económica de la nación financieramente endeudada tras un colapso económico, pero sus medidas de austeridad no agradaron a los votantes. Quedó en tercer lugar con el 17% de los votos.

"Señor Presidente, con afecto, le entrego el querido niño llamado Sri Lanka, que ambos apreciamos profundamente", concedió Wickremesinghe, de 75 años, en un comunicado.

Dissanayake obtuvo 5.6 millones o el 42.3% de los votos, lo que marca un salto significativo en comparación con el 3% que obtuvo en las elecciones presidenciales anteriores de 2019. Premadasa quedó en segundo lugar con el 32.8%.

Por primera vez en la historia de Sri Lanka, la carrera presidencial se decidió por una segunda cuenta de votos después de que los dos principales candidatos no lograron obtener el 50% de los votos necesario para ser declarados vencedores.

Bajo el sistema electoral, los votantes emitieron tres votos preferenciales para sus candidatos preferidos. Si ningún candidato supera el 50% en la primera cuenta, una segunda cuenta determina al ganador entre los dos primeros candidatos utilizando los votos preferenciales emitidos.

Aproximadamente el 75% de los 17 millones de votantes elegibles participó en las elecciones, según la comisión electoral.

Esta fue la primera elección de Sri Lanka desde que su economía se desplomó en 2022 debido a una grave escasez de divisasforeign exchange, lo que impidió que el país comprara importaciones esenciales como combustible, medicamentos y gas de cocina. Las protestas obligaron al entonces presidente Rajapaksa a huir y eventually resign.

Dissanayake se presentó como un agente del cambio para aquellos afectados por las medidas de austeridad asociadas con un rescate del Fondo Monetario Internacional de $2.900 millones, prometiendo disolver el Parlamento en los 45 días siguientes a su asunción para obtener un nuevo mandato para sus políticas en las elecciones generales.

"El resultado de las elecciones demuestra que el levantamiento que ocurrió en 2022 no ha terminado", dijo Pradeep Peiris, científico político de la Universidad de Colombo.

"La gente ha votado en línea con sus aspiraciones para diferentes prácticas políticas e instituciones. AKD (el apodo popular de Dissanayake) encarna estas aspiraciones, y la gente se ha reunido en torno a él".

El manifiesto de Dissanayake ha generado preocupaciones entre los inversores al prometer reducciones fiscales que podrían afectar los objetivos fiscales del FMI y una restructuración de la deuda de $25.000 millones. Sin embargo, durante la campaña, adoptó un enfoque más conciliador, stating that all changes would be carried out in consultation with the IMF and reaffirming his commitment to debt repayment.

Lucha interminable para millones

Con el apoyo del acuerdo del FMI, la economía de Sri Lanka ha mostrado una recuperación tentativa. Se espera que la economía crezca este año por primera vez en tres años, y la inflación ha disminuido al 0.5% desde un máximo de crisis del 70%.

Sin embargo, el alto costo de la vida sigue siendo un problema significativo para muchos votantes, ya que millones siguen luchando contra la pobreza y muchos esperan un futuro mejor del próximo líder.

