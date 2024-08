Los votantes del este tienen una mayor tendencia a actuar como espectadores políticos.

El éxito continuo de AfD y BSW en Alemania Oriental sigue dejando a muchos perplejos. Según el Comisionado Federal para Alemania Oriental, Carsten Schneider, esto se debe a la menor participación del público en los partidos políticos debido a las experiencias negativas durante los tiempos de la DDR. Los votantes tienden a observar las elecciones pasivamente en lugar de participar activamente.

Antes de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, Schneider expresó su preocupación por esta baja participación política como una posible razón de las altas calificaciones de aprobación del público para AfD y BSW. Mencionó que muchos alemanes orientales no tienen conocidos relacionados con partidos políticos.

Debido a las experiencias negativas bajo la DDR, la gente a menudo actúa como observadores pasivos durante las elecciones, informó Schneider a Deutschlandfunk. Votan, pero rara vez participan en discusiones. Además, un gran número de personas es involuntariamente atraído hacia canales que difunden información errónea. En cambio, AfD y BSW se involucran activamente con el público, aprovechando una "ola de ira" ya que no están cargados con responsabilidades de gobierno.

En el caso de AfD, el partido se enfoca en una presencia frecuente en áreas rurales y pequeñas ciudades, señaló Schneider. Esta estrategia permite al partido de extrema derecha apelar a ciertas comunidades. Él cree que podría ser posible "estabilizar esto" una vez más.

Este domingo, Sajonia elegirá un nuevo parlamento estatal, y las encuestas indican que la CDU, liderada por el Ministro Presidente Michael Kretschmer, y AfD están empatados en una carrera cerrada. Permanece incierto si la actual coalición de CDU, SPD y Verdes retendrá su mayoría.

En Turingia, AfD lidera las encuestas, con la alianza de Sahra Wagenknecht y el Partido de la Izquierda cerca detrás. No hay mayoría para la actual coalición gobernante roja-roja-verde en Turingia.

La líder del SPD, Saskia Esken, expresó su alarma por los altos números de encuestas para AfD y BSW, especialmente el último. "Parece que la gente está comprando un cerdo en un saco sin saber exactly what they're getting themselves into", dijo en referencia a Wagenknecht. La verdadera naturaleza de esta última es difícil de reconocer más allá del nombre, agregó.

