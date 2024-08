Los votantes de las elecciones presidenciales se reunieron para discutir política y democracia.

Como parte de su evento "América en una habitación: El voto juvenil" del 19 al 22 de julio, una colección de grupos cívicos congregó a más de 400 jóvenes de 17 y 18 años que votarán por primera vez en una elección presidencial. Generation Lab –uno de los anfitriones del evento– reclutó a estos votantes de escuelas secundarias de todo el país, encontrando adolescentes de diferentes antecedentes, regiones y tendencias políticas para representar la demografía del nuevo bloque electoral de Estados Unidos. Los participantes llenaron encuestas antes y después de las discusiones, registrando cómo su perspectiva política cambió después de interactuar con futuros votantes con diferentes creencias.

Al comenzar el evento, casi 7 de cada 10 participantes (69%) dijeron que estaban insatisfechos con el funcionamiento de la democracia en EE. UU. Solo alrededor de una tercera parte (31%) dijo que "los cargos públicos se preocupan mucho por lo que piensan personas como yo".

Otras encuestas han mostrado una sensación de impotencia en el sistema político entre los jóvenes -una encuesta de 2023 de Pew encontró que solo el 14% de los estadounidenses de 18 a 29 años dijo que el voto de personas como ellos podía afectar mucho el futuro del país, y otro 38% dijo que podía afectarlo algo.

Pero después de discutir temas políticos con sus pares, los votantes presidenciales de primera vez dejaron el evento de DC sintiéndose más esperanzados sobre el futuro del país y su capacidad para crear cambios. En la encuesta posterior, el 58% de los participantes dijo que estaba satisfecho con el funcionamiento de la democracia en EE. UU., y más de la mitad (51%) dijo que los cargos públicos se preocupaban por lo que ellos pensaban. También sintieron más respeto, a través de las líneas partidistas, por aquellos con quienes tenían fuertes desacuerdos.

Los jóvenes votantes terminaron el fin de semana de acuerdo en broad sobre hacer el voto más accesible y aumentar el acceso a la atención mental, aborto y salud. Después de las discusiones, también moderaron su apoyo a algunas políticas económicas progresistas, como un aumento general del salario mínimo y la educación pública gratuita.

CNN habló con tres de los votantes presidenciales de primera vez en el evento, que fue una colaboración entre la Fundación Close Up, el Laboratorio de Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford, el Laboratorio de Generación, Helena y el Centro Neely de la Universidad del Sur de California.

Ysabella Olsen

Edad: 18

Estado natal: Missouri

Afiliación partidista: Demócrata

Olsen dijo que cree que votar en elecciones nacionales es importante, incluso como demócrata en un estado inclinado a votar por el Partido Republicano: "Mi estado siempre votará rojo en este momento. Pero creo que si dejamos de votar, eso sería problemático".

El impacto del voto en elecciones locales no se le escapa a Olsen.

"Creo que en el nivel local, mi voto realmente importa", dijo. "En la primera elección en la que voté, nuestro impuesto al parque ganó por 52 votos. Y creo que eso es muy grande. Demuestra que mi voto importa. Y aunque no sea... como un gran impuesto, si eso no hubiera pasado, no podríamos embellecer nuestro parque, mantener seguro nuestro frente río y construir un memorial de veteranos".

Al avanzar, Olsen dijo que espera que el Partido Demócrata se enfoque en políticas futuras, como combatir el cambio climático y avanzar la equidad racial. Citó a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, como un político que entiende la necesidad de priorizar "políticas del futuro que quieren los jóvenes".

Al comenzar su primer año de college en otro estado, Olsen planea votar por correo en Missouri en noviembre.

Andrew Langmuir

Edad: 18

Estado natal: Nueva Jersey

Afiliación política: Demócrata

Aunque es demócrata, Langmuir dijo que "no es fan del sistema de dos partidos en absoluto" y deseó que los votantes tuvieran más opciones más allá de los dos partidos principales.

Proveniente de una ciudad que "vota azul", Langmuir sintió que su voto no contaba en el nivel estatal y nacional.

"En Nueva Jersey, mis votos electorales no cuentan, y, como, mi voto popular no contó, y mi voto primario no cuenta", dijo.

Pero eso no es una razón para abstenerse de votar, advirtió Langmuir: "Si la gente sigue diciendo 'mi voto no cuenta' y luego dejan de votar, hay una posibilidad de que siempre no sea así".

En noviembre, votará por Kamala Harris y anima a otros jóvenes estadounidenses a presentarse y votar.

Elijah Butcher

Edad: 18

Estado natal: Carolina del Sur

Afiliación política: independiente, con vistas libertarias

A lo largo del fin de semana de julio, Butcher dijo que apreció escuchar a personas de su edad con diferentes perspectivas de la suya -los participantes eran el 42% demócratas, el 28% republicanos y el 20% independientes.

"Creo que estaba en la minoría como persona de tendencias más conservadoras en mi grupo de discusión, pero eso me dio una muy buena oportunidad de escuchar muchas de las perspectivas del otro lado, mientras compartía un poco de la mía propia", dijo Butcher. "Y hubo más solo oportunidad de escuchar por algunas de las 'razones' detrás de sus argumentos, lo que fue muy útil para mí y definitivamente me dio esperanza de que puede haber conversaciones productivas al cruzar la línea de partido".

Butcher también expresó su descontento con el sistema de dos partidos y animó a otros con vistas similares a considerar votar por candidatos de terceros partidos en noviembre.

"Puede parecer un poco ingenuo, pero creo que mi voto importa, incluso si voto por un candidato de terceros partido y un candidato de terceros partido... apenas obtiene algunos votos y pierde por mucho", dijo. "Ese aún es un voto que no va a los dos partidos principales y aún un voto hacia una causa en la que creo más que los dos partidos principales, y estoy orgulloso de eso".

