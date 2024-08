- Los voluntarios necesitan ser apreciados - La política dice gracias

La actividad voluntaria ha vuelto a los niveles previos a la COVID en Sajonia-Anhalt, según la evaluación de la agencia estatal de voluntariado. Después del shock inicial de las restricciones de contacto, la participación ha vuelto a aumentar positivamente y de manera sorprendente, dijo Jan Greiner, codirector.

No solo los clubes deportivos han experimentado un auge, sino que también hay nuevos proyectos de sostenibilidad y protección del medio ambiente. "La COVID no ha causado ningún daño duradero". Sin embargo, hay deficiencias en la participación comprometida en los servicios de emergencia, la brigada de bomberos voluntarios en zonas rurales y la educación.

Recepción en el Jardín de la Cancillería Estatal

El gobierno estatal invitó a alrededor de 100 personas comprometidas, junto con sus parejas, a una recepción en el jardín de la Cancillería Estatal para agradecerles en nombre de todos. Entre los invitados había expertos en hongos, conservacionistas de la naturaleza, payasos de clínica, apoyadores de la brigada de bomberos infantil, personas del trabajo de integración, un hombre que dirige un parque de construcción infantil en un kindergarten, activistas de Stolperstein y bomberos voluntarios.

El Presidente del Gobierno Reiner Haseloff (CDU) dijo, según la Cancillería Estatal: "La participación voluntaria contribuye a hacer nuestra patria más habitable y querible. Aquellos que dan a la sociedad una cara más humana y инициan y cambian positivamente las cosas en su ciudad natal ya han logrado mucho".

Les instó a no disminuir su compromiso con el bien común. Sin embargo, el estado no puede retirarse, ya que el sector voluntario no puede solucionar todos los problemas solo, dijo Haseloff. La voluntariado no es un reemplazo para una buena política - es una expresión de ciudadanía activa y el pegamento que mantiene unida a la sociedad.

En general, el 37 por ciento de las personas en Sajonia-Anhalt están comprometidas en el servicio comunitario, dijo Greiner. Los jóvenes de 14 a 19 años representan una proporción particularmente grande, con casi el 60 por ciento comprometidos en deportes y asociaciones juveniles. "¡Los jóvenes de hoy están comprometidos!" Según Greiner, los jóvenes son el grupo más grande.

Entre las personas mayores de 60 años, solo hay alrededor de la mitad de voluntarios. Los planes de vida individualizados, los problemas de salud y la falta de una larga tradición de compromiso cívico en Sajonia-Anhalt debido a su historia de la DDR juegan un papel.

La participación cambia con el transcurso de la vida

Greiner habla de una "biografía de la participación": Aquellos que se comprometen como niños y adolescentes suelen seguir haciéndolo como adultos. Sin embargo, también hay desarrollos a lo largo de los años: después de dejar la escuela, la participación a menudo queda en un segundo plano y luego aumenta de nuevo con la actividad profesional, la familia y la integración social.

Según Greiner, las encuestas muestran que el 30 por ciento de las personas pueden imaginarse comprometidas si las condiciones marco son las adecuadas. Se necesita apoyo para los voluntarios y los voluntarios, así como puntos de contacto y menos burocracia. Los voluntarios también no quieren sentirse como si solo estuvieran llenando vacíos, como padres en escuelas insalubres.

Un aspecto importante es el reconocimiento y la apreciación de la participación - el dinero generalmente no juega un papel. Puede tratarse de espacios que se pueden utilizar o a veces de equipos del departamento de mantenimiento. Sin embargo, también es concebible el acceso gratuito a la piscina, dijo Greiner. Hay mucha participación en muchos ámbitos en Sajonia-Anhalt que a menudo pasa desapercibida.

Dado el aumento de la actividad voluntaria, es crucial que el gobierno apoye estas iniciativas aún más. La política social debe priorizar las necesidades de los voluntarios, proporcionando los recursos necesarios y reduciendo la burocracia para fomentar un entorno más propicio para la ciudadanía activa.

A medida que avanzamos, el reconocimiento y la apreciación del trabajo voluntario deben ser un enfoque clave en la política social de Sajonia-Anhalt, asegurando que los voluntarios se sientan valorados y motivados para continuar sus contribuciones a la comunidad.

